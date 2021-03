Ravivihje: Toto75 Kouvola 20.3.2021

Toto75-1 Suosikki: 2 Jack Vader voitti rata-arvonnan ja nousee suosikiksi. Hevonen jatkaa viime lauantain juoksun perusteella huippukunnossa ja nyt sillä on taas saumat johtaa lähtöä alusta loppuun. Kuopiossa Jack Vader joutui hyökkäämään 5. ulkoa kolmannelle radalle jo 1000 metriä ennen maalia. Se kiersi väkevästi perille lähdössä, jota dominoi keulasta Le Gros Bill. Haastajat: 5 Willow Pride ei ollut parhaimmillaan viime lauantaina pehmeällä radalla ja sadekelissä. Markku Nieminen on kehunut huipputamman kuntoa pitkin kevättä ja nyt jos olosuhteet ovat kuivat, kuten sääennusteet lupaavat, Willow Pride voi näyttää taas parastaan. 6 Hotshot Luca ja 7 Grainfield Aiden kohtasivat jo viime viikolla Jokimaalla. Hotshot Luca dominoi keulasta mielin määrin eikä päästänyt Grainfield Aidenia edes kunnolla tuntumaan ratkaisuhetkillä. Hotshot Lucassa on ainesta kevään kansainvälisten lähtöjen menestyjäksi, mutta tässä vaiheessa se jää vielä rankingin kolmoseksi, kun kovimmat vastustajat saivat paremmat lähtöpaikat. Yllättäjät: 1 Stoneisle Ocean teki Espoon palkinnossa hirmujuoksun lähtölaukan jälkeen ja ehti kolmoseksi. Tamma näytti pitkästä aikaa luokkaa, mikä nelinkertaisessa Solvallan-voittajassa on sisällä. Hevonen voisi olla nyt vieläkin parempi, jos valmentaja Isto Kuisma pääsisi riisumaan suojatiltaan kenkiä pois, mutta säätietojen mukaan se ei taida olla mahdollista vielä. 8 M.S. Triple J. kuuluu myös joukon kovaluokkaisimpiin, vaikka ei ole sitä vielä näyttänyt kahdessa Suomen-kilpailussaan. Hevonen kuntoutuu kisojen myötä ja voi olla jopa kevään kovimpien lähtöjen jokerikortti. Kyseessä on viime elokuun Jubileumspokalenissa Solvallassa täyden matkan kymppiä polkenut hevonen. Tallikaveri 3 Com Milton on myös nousussa kevään edetessä. Ruuna oli viimeksi Joensuussa juoksunkulun uhri takapareista. Juoksunkulku: Jack Vader on todennäköisin keulahevonen, eikä se luovu paikastaan pikamatkalla. Pelijakauma: Willow Pride (15%) on aliarvostetuin pelihevosista. M.S. Triple J:n (2%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 2, 5, 6 Suuri: 2, 5, 6, 7, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: 7 Tuuskanen starttaa suosikkina ja viiden voiton putki alla. Hyvä avaaja on juossut usein keulapaikalla, mutta viime aikoina se on esitellyt monipuolisuuttaan ja napsinut voittoja myös selkäjuoksuilla. Viime lauantaina Vermossa Antti Teivaisen viileä ajo 2. ulkoa auttoi sekin asiaa. Tuuskanen on tolppasuoransa vuoksi selkeä kärkirankkaus, mutta pelimielessä se ei kiehdo tällä kertaa. Haastaja: 4 Sorretun Voima oli Jokimaalla ennen taukoaan Tuuskasta pelatumpi 20 metrin takamatkasta huolimatta. Ruuna palasi ennakko-odotuksia vetreämpänä paussilta Lappeessa toissa keskiviikkona ja oli hyvä kakkonen keulasta. Jos hevonen petraa startti alla toivotusti, se pystyy nitistämään Tuuskasen. Sorretun Voiman alustava kannatus on yllättävän matalalla T75-pelissä, joten näemme siinä jopa ideavarma-ainesta. 11 Virin Urho kuuluu pelihevosiin lievästä ylisarjasta huolimatta. 2600 metrin matka tasaa puntteja voimillaan pätevän orin suuntaan. Teivossa Virin Urho eteni keulaan 1100 metriä ennen maalia ja vastaili takamatkalta tuntumaan jyränneelle 12 Rallin Muistolle loppuun saakka. Viime lauantaina Kuopiossa Virin Urhon pitkä kiri hänniltä ei kantanut voittotaistoon saakka. Yllättäjät: 6 Korven Liideri voitti toissa kerralla Turussa helpohkosti keulapaikalta. Keskiviikon välistartissa ruuna juoksi johtavan rinnalla ja jyräsi viimeisellä takasuoralla kärkeen. Se näytti olevan matkalla kohti toista peräkkäistä ykköstilaa, mutta laukkasi reilut 500 metriä ennen maalia. 8 Hissun Turbo voitti viimeksi lyhyellä kirillä johtavan takaa, mutta pystyy tekemään itsekin juoksuaan. 1 Kaappi palaa tauolta, mutta tallitietojen mukaan hevosella on ainakin henget auki niin sanotusti. Kyseessä on nuori ja kehittyvä ori, jonka ei kuuluisi olla täysin pelaamaton hyvistä lähtöasemista. Juoksunkulku: Tuuskasen on ladattava ulkoa lähtöön keulapaikka mielessä. Veikkaamme suuren suosikin selän kelpaavan nopeimmille haastajille. Pelijakauma: Sorretun Voima (21%) on jäänyt liiaksi Tuuskasen (54%) varjoon ja kiinnostaa pelikohteena. Korven Liideri (2%) ja Kaappi (1%) ovat suotta täysin unohdettuja. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto75-3 Suosikki: 11 Nazareth sai nihkeä lähtöasemat takarivistä. Juoksuun voi kuitenkin povata reipasta kiihdytystä, mikä helpottaisi kirihevosten tehtävää, joten Santtu Raitalan ajokki kelpaa kärkirankkaukseksi. Kuntonsa puolesta tamma pärjää, niin hyvä se on viime juoksuissaankin ollut. Toissa kerralla tuli tappio vain keulaan edenneelle Willow Pridelle ja viimeksi Nazareth kesti voitokkaasti 09-vauhtisen kiihdytyksen. Haastajat: 5 Brisenda on lähdön todennäköisin keulahevonen. Tamma oli hyvä viimeksi suoraan tauolta oriita ja ruunia vastaan ja otti kakkostilaa johtavan takaa. Jos kärkipaikka irtoaa suosiolla, Brisendaa ei ole helppo voittaa. 10 Ridgehead Laurette on kerännyt hienon tilin alkuvuoden kilpailuista ja noussut samalla nopeasti sarjoissa. Se tuskin aiheuttaa ongelmia hevoselle, joka pystyy tekemään itse juoksujaan. Viime lauantaina tuli laukka 1. kaarteessa, mutta tamma paikkasi sen hyvällä kirillä hänniltä ja näytti että kunto pitää. 9 Janis Joplin Boko laukkasi toissa kerralla Porissa menestystään kesken kirin loppukaarteessa. Viime lauantaina tamma onnistui jättiyllättäjänä ja työntyi maalikameran kuvassa ohi Capon, vaikka oli joutunut taittamaan osan matkasta toisella radalla ilman selkää. Yllättäjät: 1 Poetry In Motion oli viime vuoden puolella usein tätä vastaavien tehtävien kuumimpia pelihevosia. Se huomioidaan hyvältä lähtöpaikalta, vaikka tuoreet näytöt puuttuvat. 4 Love No More ei esittänyt ihmeitä alkuvuoden kilpailuissaan Suomessa, mutta kykyjä on parempaan. 12 Stonecapes Poe oli hyvä kakkonen keulasta voittaneen Credit To Loven takaa viimeksi. Lähtöpaikka on nyt tietysti synkkä, mutta Nazarethin vetoapu voisi nostaa korkealle. Juoksunkulku: Brisenda ja Wonder Woman tykittävät kovimmin liikkeelle. Brisendalla on nyt keulajuoksun paikka. Pelijakauma: Poetry In Motion (3%) on yllättävän unohdettu hyvistä asemista. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 11, 5, 10, 9, 1 Suuri: 11, 5, 10, 9, 1, 4

Toto75-4 Suosikki: Kolmella kilometrillä rastiminen aloitetaan 11 Ilos Sansibarista. Komeaa jälkeä syksyn ja keskitalven kilpailuissaan pitkillä matkoilla tehnyt ruuna yrittänee takamatkan juoksuradalta kohti keulapaikkaa ja jos temppu onnistuu, paljon on voitettu. Korkeintaan 2 Jacques Hyneman vaikuttaa hevoselta, jolla vastattaisiin Ilos Sansibarille alkumatkan aikana. Iikka Nurmosen suojatti palaa parin kuukauden paussilta, mutta valmentajan hevoset ovat pärjänneet heti tauolta kutakuinkin samalla prosentilla kuin kilpailurytmissäkin. Haastajat: Edellä mainittu Jacques Hyneman on ollut selvästi varmistumaan päin. Kahdeksan laukkastartin putki on vaihtunut neljän ehjän juoksun suoraan. Viimeksi Joensuussa ruuna oli oikein hyvä kakkonen pitkällä 1300 metrin kirillä. 10 Father Christmas palasi viimeksi talvitauolta ja hallitsi helppoa tehtävää kärkipaikalta. Rima nousee T75:ssä, mutta vahva ranskalainen pystyy vastaamaan haasteeseen sopivalla matkalla. Yllättäjät: 1 Jetman Luxi ohitti toissa kerralla My Radio Gagan näyttävästi kirissä. Viimeksi ruuna kiersi puolimatkassa johtavan rinnalle ja hävisi 13,5-lopetuksessa vain kovakuntoiselle Zawarille. Matkan piteneminen tuskin on ongelma jaksavalle hevoselle, vaikka aiemmat näytöt kolmelta kilometriltä puuttuvat. 16 Morris muistetaan viime syksyn Derby-finaalin ikävästi kolarista, johon paloi hyvä sijoitus ja loukkaantumisen aiheuttamana koko loppukausi. Hevonen palaa nyt tauolta ja vaikka se on kisan kovaluokkaisin, koko joukon kiertäminen maltillisella loppukiritaktiikalla 60 metrin takamatkalta taitaa olla liikaa vaadittu. 9 Attention OP:n onnistumista ruunauksen jälkeen on odoteltu jonkin aikaa. Viimeksi oli jo lähellä, mutta hyvä suoritus pilaantui maalisuoralla tulleeseen laukkaan. Siinä vaiheessa Attention OP taisteli voitosta keulassa juossutta Rarity Rediä vastaan. Antti Teivainen ohjastaa tällä kertaa. Juoksunkulku: Jacques Hynemanilla on ajettu usein aktiivisesti kohti kärkeä jo matkalla. Jos ruuna pääsee keulaan, se saattaa puolustaa paikkaansa suosikki Ilos Sansibaria vastaan. Pelijakauma: Ilos Sansibar (34%) on kerännyt hieman liikaa peliä. Attention OP (1%) kiinnostaa täysin pelaamattomana. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 11, 2, 10 Suuri: 11, 2, 10, 1, 9

Toto75-5 Suosikki: 2 Stonecapes Sparrow näytti viimeksi, etteivät positiiviset tallitiedot taukostartin alla olleet sanahelinää. Ruuna kiri tarkan ajosuorituksen jälkeen hyvällä tyylillä ohi 3 New Life Wheelsin ja kumppaneiden. Harppaus toiseen starttiin tauolta oli merkittävä ja uskomme hevosen olevan edelleen nousukuntoinen, joten se on hyvältä lähtöpaikalta niukka kärkirankkaus. Haastajat: 5 Venerdi oli suosikin tavoin pitkään sivussa radoilta. Ruuna palasi kehiin viime viikolla Oulussa ja oli ihan hyväksyttävä 2. ulkoa, vaikka ei pystynytkään ohittamaan edellään matkannutta Flash Spru

Toto75-6 Suosikki: 3 Quick Diablo on nousussa talvitauon jäljiltä ja saa puhtaat paperit tiistain välistartista, jossa kiri 2. ulkoa viimeiset 700 metri 13,5-vauhdilla ja riitti neljänneksi. Luokkahevonen on petratessaan valmis T75-menestyjäksi, mutta koska se ei ole näyttänyt vielä parastaan tämän vuoden kilpailuissa, selvä suosikin asema yllättää. Haastajat: 6 Rallston on kisan idearasti. Jani Ruotsalainen kertoo tallikommenteissa, että hevonen oli helpolla ennen viime kilpailuaan ja siksi terävyyttä puuttui. Nyt viikon starttivälillä ori voi näyttää taas parastaan. Siinä tapauksessa nopealla hevosella on hyvät saumat vetää kisaa perille. 1 Rhapsody Point oli mainio keskitalven kilpailuissaan. Viimeksi hevonen taisi olla piilevästi sairas, vaikka asiasta ei ole sataprosenttista varmuutta, kun se tähystettiin valmentaja Pia Huusarin mukaan vasta myöhemmin. Yllättäjät: 4 Wutanin ei ole ollut makeimmillaan viime kilpailuissaan. Se on kuitenkin hevonen, joka voi parantaa paljon, jos ja kun talvikenkiä ei enää tarvita. 11 Magnifique Elise, 7 Capo The Amour ja 8 Zizzy Highness kilpailevat kaikki jopa ihan elämänsä vireessä, mutta näin kovan porukan lyöminen huonoista lähtöasemista vaatisi onnea juoksunkulussa. 2 Sign Of Secret oli pehmeä keulasta viimeksi. Sisäradalla viihtyvää hevosta ei uskalla silti täysin unohtaa maukkaalta lähtöpaikalta. 5 Fullhand Comery ei loistanut kirissä keskiviikkona. Kuivan kelin pitäisi sopia paremmin. Juoksunkulku: Sign Of Secret, Fullhand Comery ja Rallston avaavat parhaiten. Ensin mainitut eivät ole esittäneet ihmeitä viime aikoina, joten Rallstonin selkä kelvannee. Pelijakauma: Quick Diablo (41%) on yllättävän selvä suosikki ainakin alustavasti. Rallston (14%) on edullinen merkki. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3, 6, 1 Suuri: 3, 6, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: 6 Lissun Eerikki on T75-kierroksen mielekkäin suosikkivarma. Ori palasi mahtavassa vireessä talvitauolta kolme viikkoa sitten ja karkasi keulapaikalta Kavioliiga GP:n ykköseksi. Kaikki ei näyttänyt olevan pelissä 22-vauhtisessa lopetuksessa. Väkivahvalle Lissun Eerikille käyvät kaikki juoksunkulut ja vastustajien kannalta on pelottava ajatus, jos ori vielä petraa otteitaan saatuaan startin alle. Vaikka Lissun Eerikillä on aina jonkinlainen laukkariski, sen valitseminen pelien tukipilariksi tuntuu luontevalta. Haastajat: 10 Morison kiri lähimmäksi Lissun Eerikkiä Teivossa ja on varmasti lähellä toistaa tempun tässä. Viime lauantaina Vermossa ruuna pääsi pitkästä aikaa keulaan ja torjui Sheikin kirissä kaukana muiden edellä. 1 H.V. Tuuri on mielenkiintoinen seurattava 20 metriä isokenkäisten edeltä. Ori palasi valmiissa kunnossa tauolta toissa lauantaina ja kiri herkällä tyylillä ykköseksi 300 metrin kirillä johtavan takaa. Nyt taitaa olla keulajuoksun vuoro. Yllättäjät: 11 Caijus on tuulennopea ja avaa takamatkan juoksuradalta suoraan kärkiryhmään, jos kuski vain niin haluaa. Ori oli ihan hyvä takajoukoista Joensuussa viimeksi ja lähestyy huippukuntoa. Ei pidä unohtaa, että Caijus on ollut valtakunnan terävintä suomenhevoskärkeä jo kahdella edelliskaudella, vaikka on vasta 9-vuotias. 8 Pyörylän Paroni on kilpaillut ahkerasti Kavioliigan lähdöissä ja johtaa sarjaa ylivoimaisesti. Viime voitto on joulukuulta, mutta ruuna on silti ollut jatkuvasti mainio. GP:ssä se seurasi Lissun Eerikkiä matkalla ja pysyi hyvin tuntumassa maaliin saakka. Joensuussa viimeksi Pyörylän Paroni seurasi Kartieria kirikierroksella, mutta ei pystynyt nousemaan tämän ja Ellin Sisun voittomatsiin vauhtijuoksussa. Juoksunkulku: H.V. Tuuri juoksee keulassa. Pelijakauma: Lissun Eerikki (63%) on hieman toivottua selvempi suosikki, mutta kelpaa silti varmaksi T75-peliin rivin todennäköisimpänä voittajana. Jos sitä varmistelee, myös Caijus (2%) kannattaa poimia peleihin. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 6 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

