Ravivihje: Toto5 Pori 19.3.2021

Suosikki: 3 He Is In on tehnyt läpi alkukauden hyviä esityksiä aika tasokkaissa lähdöissä ja hieman haastavilta paikoilta. Viimeksi hevonen kiri Toto75-lähdössä hankalista asemista asiallisesti. Nyt paikka on mitä mainioin, eikä vastuskaan pelota, joten vuoden avausvoitto on hyvinkin haarukassa.

Haastajat: 11 Q-Rex Oak on kiertänyt pääosin kovia tehtäviä. Viimeksi kun hevonen oli tällaisessä tonnin iltaravilähdössä, niin se voitti varmasti.

Suosikille napataan isompaan suositukseen todellinen täsmävarmistus. 8 Gunvald on toki aika mahdottomissa lähtöasemissa taas, mutta oikein merkittävästi tulosrivistöään paremmassa iskussa. Ruuna polki viimeksi ylisarjassa vaikeista asemista viimeiset 700 metriä 11,5. Edellisessä hevonen jyskytti ulkoradoilla kirikierroksen alle 14-vauhtia ja alkaa olla jo tragikoomista, ettei tauon jälkeen upeaa virettä esittänyt hevonen ole saanut kunnon onnistumista.

Yllättäjät: 9 Gillian Comeryn suoritustaso vaihtelee paljon, mutta Turun voitossa hevonen osoitti, että se pystyy hyvänä päivänään menestymään näissä. Esimerkiksi He Is In oli silloin vain vastaantulija. 2 Johnny Flame ja 1 Enjoy Pepper avaavat kovaa ja saavat hyvät asemat. Kaksikko saatta tosin taukojensa jälkeen olla vielä vähän ruosteessa. Johnny Flamen tehtävä oli tauolta paluussa taktiikkajuoksussa toivoton, joten siihen sijoitukseen ei kannata tuijottaa.

Pelijakauma: Gunvald (3 %) on äärimmäisen kiinnostava yllätyshaku.

Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa, sillä kaikki viiden sisimmän radan hevoset lähtevät kuskin halutessa tosi kovaa. He Is In on tavallaan ainoa jolla olisi perusteltua ajaa aktiivisesti johtopaikka mielessä, mutta silläkin on haluttu viime aikoina välttää satsaamasta starttiin.