Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 18.3.2021

Suosikki: Kolmas kohde on tasainen pelilähtö. 4 Allyhills Dream kilpailee mainiossa vireessä ja on hyvin sarjassa sisällä. Ruunan lähtöpaikkakin on hyvä, joten se arvioidaan lähdön suosikiksi. Seinäjoella 2. sisältä kakkoseksi lopettanut Allyhills Dream oli viimeksi hieman tasaisempi sisäradalta ja jäi kolmanneksi. Allyhills Dream lähtee auton takaa hyvin matkaan, mutta niin tekevät myös sen ulkopuolelta avaavat.

Haastajat: 10 Nu Del alkoi viimeksi loppukurvissa menettää otettaan kärkeen ennen laukkaansa. Ruuna sai hyvän juoksun 2. sisällä, mistä sen olisi ravilla kuulunut kamppailla lähdön voitosta. Voitossaan viisivuotias voitti helposti keulasta, mutta oli seuraavassa tasaisempi piikistä. Takarivin lähtöpaikka on miinus hyvälle avaajalle. 5 Natasha Love ei päässyt viimeksi voltista hyvin matkaan ja menetti asemiaan. Tätä ennen tamma avasi keulaan ja hallitsi lähdön tapahtumia mielin määrin. Tamma pääsee auton takaa terävästi matkaan ja on yksi mahdollisista, vaikka juostava matka onkin puoli kierrosta pitempi kuin voittokisassa. 3 Feeling Glory on lähdön tallitipsi. Taustavoimat odottivat vesi kielellä kauden avausta, mutta päivää ennen starttia käynyt kuume nostaa pienen kysymysmerkin tamman ylle. Kaiken ollessa kunnossa Feeling Glory pystyy pärjäämään, sen verran hyvin talvi on sen kohdalla treenien puolesta mennyt.

Yllättäjät: 1 Fixit ei kuskin mukaan pysty pitämään ykkösradalta johtopaikkaa nimissään. Seinäjoella kolmannelle radalle juuttunut ruuna polkaisi viimeksi kengän irti. Viisivuotias on sekavia viime starttien tuloksia paremmalla mallilla. 6 Mac Light Prince kesti toissa kerralla keulasta neljänneksi. Viimeksi ruuna kampesi viimeisellä takasuoralla keulasta toiselle radalle ja otti laukan. Viime kaudella viisi kertaa voittanut menijä on tauluaan vaarallisempi ja pääsee auton takaa erittäin terävästi liikkeelle. 2 Will Daisy Beat lopetti Jyväskylässä 2. sisältä totoon. Viimeksi tamma joutui tekemään 2. ulkoa työt eikä pystynyt osallistumaan totomatsiin. Seinäjoella 2. ulkoa kakkoseksi kirinyt 8 Eyes On Alley on sittemmin pitänyt taukoa eikä odotukset olleet etukäteen suuret kasikaistalta.

Pelijakauma: Feeling Glory (8%) on epävarmuustekijät huomioidenkin alipelattu, mutta peliosuus saattaa päivän aikana nousta.

Juoksunkulku: Radoilta 4,5 ja 6 avataan parhaiten. Natasha Love tai Mac Light Prince juossee keulassa lopulta reippaan avauksen päätteeksi.