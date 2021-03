Ravivihje: Toto65 Vermo 17.3.2021

Suosikki: 6 Mickanin pitkä voittoputki katkesi helmikuussa, mutta hevosen suorituksissa ei ollut vikaa. Toissa kerralla Vermossa se ylitti maalilinjan ensimmäisenä, mutta siirrettiin kakkoseksi tuloksissa, kun tuomaristo näki loppusuoran kaista-ajon häirinneen vastustajaa. Viime kilpailussaan Mickan oli oikein hyvä kolmas tulinen kiihdytys huomioiden. Tamma palaa tähän kisaan tauolta, mutta reilut starttivälit eivät ole tavanneet haitata sitä, joten suosikin asema on selviö.

Haastajat: 3 Credit To Dream on se hevonen, joka peri voiton helmikuisessa kohtaamisessa kun Mickanin sijoitusta siirrettiin. Tamma teki hyvän juoksun toiselta radalta ilman vetoapua ja näytti kehittyneensä Joni-Petteri Irrin valmennuksessa. Viimeksi Porissa hevonen ei ollut oma itsensä samalta juoksupaikalta, mutta nyt pitäisi olla taas parempaa luvassa. 7 Haldiaz on ollut ihan hyvä talvitaukonsa jälkeen ja voi petrata edelleen kesäbalanssissa. Mikkelissä tamma kiri viimeisen puolikkaan 13-vauhdilla sisäratajuoksun jälkeen ja viimeksi se kiri 3. ulkoa hyvin perille lähdössä, jossa sisärata veti lopussa. Kykyjä on tätä kovempiinkin tehtäviin, kuten esimerkiksi viime syksyn Derbyn karsinnasta muistetaan.

Yllättäjät: 12 Next Hope on kisan näkemyshaku potintekijäksi. Pidämme tammaa erittäin kyvykkäänä näihin lähtöihin ja se voi parantaa yllättävän paljon otteitaan, jos ja kun hokkeja ei enää tarvita. Hyvältä lähtöpaikalta Next Hope olisi ollut vielä korkeammalla rankingissa. Viimeksi Kouvolassa tamma oli asiallinen kakkonen johtavan takaa. 4 Federal Death voitti Lappeessa tätä helpomman lähdön 2. ulkoa 15-vauhtisella vajaan 700 metrin kirillä. Viimeksi hevonen ei ollut lainkaan yhtä terävä toiselta radalta ilman vetoapua ja parantaa pitää rutkasti, jos tässä meinaa menestyä. Ehkä ruutia tuovat ensimmäistä kertaa kokeiltavat jenkkikärryt? 2 New Grove United on esitellyt hyvää kuntoa tämän vuoden kilpailuissaan ja oli varsinkin toissa kerralla mainio johtavan rinnalta. 5 Stoneisle Quincy onnistui lyömään Haldiazin viimeksi, vaikka juoksi suurimman osan matkasta toista rataa pitkin ilman selkää.

Juoksunkulku: Mickan tykittää keulaan ja voi päästä rauhoittamaan vauhtia matkalla.

Pelijakauma: Mickania (55%) voi käyttää ainakin apuvarmana, vaikka alustava kannatus on yläkantissa. Haldiaz (5%) on aliarvostettu ja Next Hope (1%) on liian pelaamaton.