Ravivihje: Toto5 Teivo 16.3.2021

Toto5-1 Suosikki: Kovaluokkaiset 1 Blade Runner ja 3 Promptus palaavat Toto5-avaukseen pitkältä tauolta ja se hankaloittaa lähdön arvioimista melkoisesti. 6 Pica-Pica Oak ehti saada viikko sitten startin alle oman taukonsa jälkeen, jossa se polki vahvasti maaliin 4. ulkoa. Taustajoukkojen odotukset tuolloin olivat, että hevonen parantaa rutkasti tähän, mihin on tähdättykin, joten olkoon tamma niukka ykkösrankkaus. Haastajat: Promptus palaa tauolta aika maltillisesti viimeistelynä ja valmentaja toivoo, että hevonen puristaisi luokallaan finaaliiin. Nopea ruuna juoksee tässä johtopaikalla, mikäli ohjastaja niin haluaa ja kuuluu tauoltakin aikaisin kupongeille. 6-vuotias osoitti viime kaudella olevansa sarjojensa eliittiä. Blade Runner päätti viime kauden sijoittumalla huiman tasokkaassa JTT-finaalissa toiseksi. Ruuna kilpailee tässä ensimmäistä kertaa urallaan hokeilla ja valmentaja varoittaa sen lisäksi, että ykkösrata tuo hieman oikukkaasti kiihdytysvaiheessa käyttäytyvälle hevoselle merkittävän laukkariskin alkuun. Tauko sinänsä ei askarruta, sillä hevonen on suorittanut niiltäkin mainiosti. 4 Callela Socrates on lähdön avainhevosista ainoa, joka on säännöllisessä starttirytmissä. Lauantaina tarjottiin keulajuoksun jälkeen voittoakin ja ruuna oli pieni pettymys pudotessaan kolmanneksi. Raskas rata saattoi tosin olla vastaan, eikä tuomita hevosta täysin. Yllättäjät: 8 Twinquit oli Jyväskylässä tauolta hieman tasainen, mutta vetristynee startti alla ja Antti Teivainen voisi olla tälle hevoselle kova vahvistus rattaille. Derby-finalisti 10 Comway Cotter ei ole loistanut vielä tällä kaudella, mutta ruuna terävöityy varmasti otteitaan kun startteja kertyy. 7 Crazeman oli viimeksi taukokankea, mutta pystyy parempaan. Pelijakauma: Äärimmäisen hankala lähtö arvioitavaksi. Leveä rastitus on paikallaan. Juoksunkulku: Promptus nappaa johtopaikan. Vaihtoehdot ovat ajaa siitä, tai ottaa Callela Socrates eteen. Vaikea arvioida kumpi taktiikka on tauolta kuskille mieluisampi ajatus. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 6, 3, 1, 8 Suuri: 6, 3, 1, 4, 8, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 4 Astrum floppasi tämän kisan kenraalissaan viikko sitten. Ruuna taivalsi johtavan rinnalla ja tuli siitä aika hiljaa maaliin. Valmentaja huomauttaa, että hevosta ei oltu viritelty tuota kisaa varten käytännössä lainkaan ja esitys näytti muutenkin pahemmalta kuin oli. Ohjastaja oli antanut hevosen vain rullata maaliin huomattuaan, että ote voittoon lipeää. Antti Veteläinen uskoo, että nyt nähdään taas parasta Astrumia, jolloin se on takuulla lähellä paluuta voittokantaan. Pelaajat ovat reagoineet viime esitykseen tosi vahvasti, joten mennään vastavirtaan ja luotetaan hevonen Toto5-suositusten tukipilariksi. Haastajat: 3 Want To Wheels oli Porissa aavistuksen tasapaksu 2. ulkoa, mutta viimeksi taas loistava kirittyään totoon kaukaa 7. ulkoa. Tamma ei pysty vastaamaan alussa Astrumille ja putoaa sen vuoksi selkeäksi haastajaksi. 1 Quick Diablo on aloittanut kautensa asiallisesti ja parantaa varmasti vielä otteitaan, kun startteja kertyy. Timo Korvenheimo on tuonut kautta linjan hevosiaan kiltisti viimeisteltyinä tauolta starttiin, tarkoituksena, että ne terävöityvät sitten kisojen myötä. Yllättäjät: 2 Bombard on vihdoin pääsemässä säännölliseen starttirytmiin. Alla on kaksi positiivista suoritusta ja starttiraketti juossee tässä Astrumin takana 2. sisällä. 5 Erna's King on nopea alussa, mutta sisäpuolella on nyt lähtökohtaisesti pari muuta sille liian nopeaa. Ruuna on tasaisen varmassa vireessä tällä hetkellä ja heti kuuma pelihevonen, kun kengät päästään taas riisumaan. Helmikuussa loistaneen 6 BWT Crusaderin kunnon paras terä taitaa olla taittunut, mutta hevosten taso nyt saattaa heitellä monestakin syystä. 9 Makemake ja 8 Artico Zack toivovat huonoilta paikoiltaan kisaan ylivauhtia. Nämäkin hevoset riittävät näissä lähdöissä oikeanlaisilla juoksuilla. Pelijakauma: Astrumin (32 %) kuuluisi olla selvä suosikki. Juoksunkulku: Bombard avaa johtoon, mutta luovuttaa paikkansa pian Astrumille. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 4 Suuri: 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: 6 Indyana Jonessilla on omat ongelmansa ja se näkyy varsinkin kaarrejuoksussa, mutta muuten ruuna jyrää jykevällä otteella. Hevonen on hallinnut kahta viimeistä kisaansa keulapaikalta vaivattomasti ja olisi luonnollisesti taas vahvoilla siltä juoksupaikalta. Eivätköhän vastustajatkin tiedä hevosen vahvuudet ja heikkoudet, eikä piikkipaikkaa välttämättä nyt kumarreta sisäradalta selvästi parhaat juoksunsa tekevälle suosikille. Haastajat: 9 Feeling Dream runttasi Kaustisella pitkällä kirillä vahvasti ykköseksi ja on takarivistäkin vaarallinen, kun tästä lähdöstä tuskin tulee mitään hölkkäkisaa. 4 Rowhill's Killer ei näyttänyt viikko sitten ennen lähtöä kovinkaan notkealta, mutta ryhdistäytyi starttiin ja suoritti tauko huomioiden positiivisesti. Santtu Raitala pyrkii tässä takuulla pitämään suosikin alussa ulkopuolellaan ja tekee siten sen kisasta mahdollisimman ilkeän. 8 Tzubodai oli Teivossa tauolta vain tasainen, mutta parantanee startti alla ja JTT-nelonen on kova hevonen näihin sarjoihin. Tältä lähtöpaikalta vaaditaan toki tuuriakin voittoon. 10 One Point vakuutti vuoden lopuksi ja aluksi, mutta Vermon helmikuun alun startin kova rata toi hevoselle takapakkia. Nyt ruuna palaa huollettuna ja hierottuna, eikä sitä kannata unohtaa peleistä. Yllättäjät: Nopeat 3 Inaccessible ja 1 Mr Noon keikkuvat alussa kärkipäässä. Kaksikko voi venyä kärjen läheltä hyvään sijoitukseen, mutta kummankin voitto olisi yllätys. Pelijakauma: Indyana Joness (44 %) on liian suuri suosikki. Juoksunkulku: Mr Noon ja Inaccessible mittelevät ensin keulapaikasta. Kummallekin kelpaa hyvin todennäköisesti selkä eteen. Rowhill's Killerillä yritetään takuulla pitää avauspuolikkaalla Indyana Joness ulkopuolella, jonka jälkeen se olisi lopullinen johtonimi. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 6, 9, 4, 8, 10 Suuri: 6, 9, 4, 8, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikki: 2 Kiss of Judas ei kerää askelluksellaan tyylipisteitä, mutta meno on silti tehokasta. Ruuna kiri viimeksi 2. ulkoa lujaa, parantaa startti startilta tauon jälkeen ja juoksee tässä keulapaikalla. Haastajat: 7 Samvais saattaa olla lähdön paras hevonen, mutta ori hävisi rata-arvonnan katkerasti. Haastaja kolkutteli viime kaudella 4-vuotisikäluokassa kärjen tuntumaa, mutta juoksut eivät natsanneet tärkeissä paikoissa. Startti alla täältäkin ehdottoman vaarallinen. 6 Alladin Bro floppasi Joensuussa, mutta siellä meni moni asia pieleen, eikä unohdeta vahvaa ruunaa yhden heikomman suorituksen vuoksi. Kiihdytyksessä on ihan jonkinlainen laukkariski eturivistä. Yllättäjät: Nopea 1 Vinci Power saa tästä paikan pelisuosikin takaa 2. sisältä, jolloin hyvä sijoitus ei yllätä. 10 Hidalgo Boko kiri Vermossa taustalta hyvin, mutta pysyi viimeksi kovassa lopetuksessa hännillä. Tasavauhtinen ruuna on vaarallinen, mikäli kisassa on vauhtia, mutta taktiikkajuoksussa vailla mahdollisuuksia. Pelijakauma: Ei ihmeitä. Rankingin kärkikolmikko voisi erottua hieman enemmänkin muista. Juoksunkulku: Kiss of Judas nappaa piikkipaikan. Samvais tai Alladin Bro saattaavat hamuta matkalla johtavan rinnalle. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 7, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikki: 2 Donna Leonora teki tammi-helmikuussa kannattavan reissun Ruotsiin. Viimeisimmässä kisassaan hevonen taipui johtavan rinnalta aika pahoin, mutta se oli siinä kisassa sillä juoksulla ihan ymmärrettävää. Eiköhän nyt tähdätä selkäjuoksuun. Suosikkiasema on tässä kisassa oikein, mutta 50 prosentin peliosuus tuntuu jo aika mojovalta. Haastajat: 6 Delightful Moment on löytänyt lisää tasaisuutta otteisiinsa. Todella nopea kiihdyttäjä ampuu taas piikkipaikalle, josta se hallitsi viimeksi varmoin ottein. 10 Hades oli viimeksi rehti johtavan rinnalta. Ruuna oli aiemmin selvästi paras sisäratajuoksuilla, mutta on muuttunut silläkin saralla edukseen. Hevoselta löytyy selkäjuoksun jälkeen tulinen kiri. 4 Way To Go oli monen tärppi Superlauantaihin, mutta suoritus oli varsin vaisu parijonosta. Hevonen on ennenkin alisuorittanut raskaalla radalla, joten ei sivuuteta sitä vielä peleistä. 3 Tinten on tulosrivistöään paljon parempi hevonen, mutta ei ole päässyt hokkibalanssissa tasolleen. Nyt saatetaan pystyä vaihtamaan edes pienempiin nastoihin ja se on jo pieni helpotus. Hevonen on erittäin kiinnostava sitten, kun siltä päästään riisumaan kengät, mutta napataan se peleihin jo nyt. Tasavauhtinen 7 Lady Nightingale on aina vähän riippuvainen muiden tekemisistä. Ylivauhtisessa tamma ohittaa lopussa monta. Pelijakauma: Donna Leonora (50 %) on liian suuri suosikki. Juoksunkulku: Delightful Moment pamauttaa johtoon, josta todennäköisesti ajetaan, ellei Donna Leonora ehdi nopeasti kyselemään piikkipaikkaa. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 2, 6, 10, 4, 3 Suuri: 2, 6, 10, 4, 3, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 6, 3, 1, 8

Toto5-2: 4

Toto5-3: 6, 9, 4, 8, 10

Toto5-4: 2

Toto5-5: 2, 6, 10, 4, 3

Suuri

Toto5-1: 6, 3, 1, 4, 8, 10

Toto5-2: 4

Toto5-3: 6, 9, 4, 8, 10

Toto5-4: 2, 7, 6

Toto5-5: 2, 6, 10, 4, 3, 7

