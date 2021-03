Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 15.3.2021

Suosikki: 5 Ellin Sisu oli vuoden tauolta ensimmäiseen starttiin ymmärrettävästi tukkoinen, mutta löysi huippuvireen nopeasti. Joensuussa ori oli alkumatkalla turhan innokas ja veti avauskierroksen peräti 22,0, mutta taisteli silti Karjalainen-ajossa voitosta hienosti loppuun saakka. Voltista ja toisten takaa hevonen pysyy ainakin hieman rauhallisempana alussa ja tappio olisi maanantaina iso yllätys.

Yllättäjät: 6 Vaellus aloittaa kautensa. Ori on parhaimmillaan olleessaan suosikin tapaan ykköskorin suomenhevosia ja yleensä hyvä tauolta. Valmentajan mukaan talvitauko on mennyt hyvin, mutta aiemmista vuosista poiketen hevonen palaa hieman maltillisemmin viimeisteltynä ja terävyyden löytämiseen saattaa mennä startti tai pari. 2 Tähtisekki on mielenkiintoinen nouseva nuori ori ja paalun paras hevonen. 20 metrin etumatka ei taida vielä riittää Ellin Sisun haastamiseen. 3 Aatsi ailahtelee, mutta on nopea ja venyy välillä hyviin suorituksiin varsinkin keulajuoksuilla.

Pelijakauma: Ellin Sisu (70 %) voisi olla aamun lukemia suurempikin suosikki ja eiköhän peliosuus nousekin iltaan mennessä vielä jonkin verran.

Juoksunkulku: Aatsi nappaa ensiksi johtopaikan ja tuskin luopuu siitä muille kuin Ellin Sisulle. Ellin Sisu etenee kuskin halutessa matkalla johtoon, mutta ei pidä yllättyä, vaikka hevosella haluttaisiin ajaa tämä kisa selästäkin.