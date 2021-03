Ravivihje: Toto5 Ylivieska 14.3.2021

Suosikki: 15 Yanru on Toto5-avauksen paras hevonen, mutta lähtöpaikka on tukalin mahdollinen ja alla on taukoa. Hevonen on ollut ennenkin hyvä tauolta, joskin valmentaja huomauttaa, että on eri asia palata sairastauolta, kuin treenitauolta. Ylivieskassa riittää kirisuoraa, joten aloitetaan rastaaminen Eija Sorviston tammasta asemista huolimatta.

Haastajat: 13 Julianne Cane on pelaajien alustava suosikki ja ehdoton avainhevonen. Tamma on paras keulapaikalta ja voi takamatkasta huolimatta päästä sinne, sillä hevonen avaa juoksuradalta tosi kovaa. Viimeksi pelisuosikki uuvahti hieman kärkipaikalta, mutta se oli selvästi tätä tasokkaampi koitos.

8 Exploding Anna on vahva jyrä, jonka ravin sujuvuus vaihtelee ja sitä kautta myös esitykset. Takamatkan sisärata on tasaiselle avaajalle ongelmallinen lähtöpaikka, mutta hevonen pystyy toisaalta tekemään pitkään töitä ulkoradoilla.

2 Queenstyle on paalun paras. Suvukas tamma ei ole päässyt odotetulle tasolle kuin hetkittäin ja kokee usein kaarrejuoksussa vaikeuksia. Ylivieskan tiukat kaarteet eivät varmasti ole hevoselle etu, mutta nappiasemista 5-vuotias kuuluu ajoissa kupongeille. Kahdessa viime kisassa on jäänyt juoksunkulun suhteen jossiteltavaa.

14 Certo Cito kiri Kuopiossa vahvasti ja jäi viimeksi Toto75-sarjassa vaille kiritilaa. Tamma napsi viime kaudella hyvällä prosentilla ykkösiä.

Yllättäjät: 12 Outfield Olga ei loistanut helmikuun alussa tauolta ja starttiväli on taas venynyt. Tammassa on potentiaalia, mutta ura on edistynyt aika katkonaisesti. 5 Ottens Gaselle otti viimeksi yllätyskakkosen 2. sisältä, mutta nyt vastassa on kovempia.

Pelijakauma: Rankingin kärkiviisikko erottuu aika selvästi muista ja on keskenään tasaisempi kuin alustava pelijakauma osoittaa.

Juoksunkulku: Queenstyle hakee aluksi keulapaikan. Julianne Cane tulee takamatkan juoksuradalta ryminällä eteenpäin ja saattaa päästä piikkipaikalle saakka. Takaa ainakin Exploding Annalla voi tehdä halutessaan aikaisen ratkaisun.