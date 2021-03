Ravivihje: Toto75 Superlauantai 13.3.2021 – 500000 euroa ekstraa

Suosikki: 2 Capo oli välillä pari kertaa ponneton lopussa ja jäi niiden starttien jälkeen kerran poiskin, mutta viimeksi hevonen oli taas oma hyvä itsensä. Ruunan alkumatka sujui takarivistä heikosti ja se joutui pakittamaan 3. radalta aivan hännille, mistä kiri pirteästi neljänneksi kovassa lopetuksessa. Huippuavaajalla on paikka johtaa alusta loppuun, mikäli tempo ei mene ylikovaksi samalla tavalla kuin sen kauden avausstartissa.

Haastajat: 3 Just A Flirt pääsi nousemaan kauden aloitusjuoksussaan kovassa lopetuksessa keulavoittaja Nazarethin perästä ulos vasta myöhään loppusuoralla. Jäi vain arvailujen varaan, kuinka paljon ärhäkästi auton takaa avanneella hevosella oli voimia tallella maalissa.

12 Be The One on petrannut talvella startti startilta menoaan, ja viimeksi oli jo voiton vuoro monien muiden totosijojen jälkeen. Heikoista asemista takamatkan suljetulta paikalta matkaan lähtenyt tamma kiri todella näyttävästi loppuun asti, vaikka joutui jo takasuoralla heittämään 4. radan kautta ohi monista vastustajistaan. Hevosen huono tuuri lähtöpaikkojen kanssa jatkuu ja se joutuu taas tosissaan töihin, mikäli meinaa yltää edelleen kärkisijoille.

Kolme kakkossijaa putkeen juossut 5 Santo Grial ansaitsisi jo voitonkin. Nousukunnossa ollut ruuna esitteli viimeksi uusia puoliaan ja otti kovien avaajien joukossa kyselemättä keulat. Hurja Credit To Love meni Santo Grialilta menojaan maalisuoralla, mutta se kesti 09,0-avauksesta huolimatta urheasti kakkoseksi.

Tammikuun alussa Lahdessa huippureissun jälkeen voittoon ohi tolppakone Night Guardin kirinyt 10 Casimir Tof oli kaksi starttia myöhemmin saman hevosen jälkeen hyvä kakkonen oltuaan mukana ensimmäisen kierroksen revittelyissä. Viimeksi se oli kuitenkin ponneton, mikä ei tietysti lupaa hyvää tähän lähtöön takarivin lähtöpaikalta.

Yllättäjät: Jaksava 4 Borgmester on hankala tapaus pelaajille. Sillä olisi kykyjä vaikka kuinka paljon, mutta ravivaikeuksien takia napakymppionnistumiset ovat sillä harvassa. Toissa kerralla ruuna ei ollut parhaimmillaan ja laukkasi jo taipuneena maalisuoran alussa. Viimeksi se menetti heti kättelyssä pelinsä pahaan lähtölaukkaan.

7 He Is In on yltänyt Be The Onen tavoin jatkuvasti totosijoille, mutta voitot ovat kiertäneet sitä. Viimeksi lujaa 4. ulkoa lopettanut ruuna olisi ehtinyt ykköseksi, jos matka olisi jatkunut vähän pidempään. Se kiri myös sitä ennen T75:ssä mallikkaasti vielä kauempaa.

9 Way To Go koki vuoden alussa muodonmuutoksen, muttei ole hyvistä yrityksistään huolimatta vielä aivan onnistunut voittamaan. Vaikka vahva hevonen ei ole menestynyt enää viime juoksuissaan, sen mahdollisuuksia ei voi kokonaan tyrmätä. Ruuna jäi toissa kerralla pussiin ja kompuroi viimeksi kokemattoman valmentajansa ajamana hännillä laukalle viimeisellä takasuoralla.

Pelijakauma: Rajusti ylipelattu Just A Flirt on väärä suosikki Capoa vastaan. Capon lisäksi Be The One ja yllättäjämme ovat liian vähällä huomiolla.

Juoksunkulku: Capo avaa johtoon ja Just A Flirt sen peesiin. Santo Grialilla on riski jäädä kuolemanpaikalle.