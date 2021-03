Ravivihje: Toto5 Turku 12.3.2021

Suosikki: 6 Didi Hoss on Toto5-avauksen kovaluokkaisin hevonen. Tamma on kokenut urallaan monta vakavaa loukkaantumista ja olisi epäreilua vaatia sen nousemista takaisin kapasiteettinsa ylärajoille, mutta näihin lähtöihin nykypotentiaalin pitäisi riittää. Hevonen tuntuu selkeän nousukuntoiselta, kun startteja on kertynyt viimeisimmän tauon jälkeen neljä. Viimeksi irtosi jo Toto75-lähdöstä hyvä sijoitus, mutta juoksukin onnistui toki oikein suotuisasti.

Haastajat: 2 Thai Ming aloitti Suomessa pirteästi, mutta floppasi viimeksi. Valmentajan mukaan hevonen oli siinä kipeä, joten unohdetaan se kisa ja ruuna jatkaa avainhevosten joukossa.

5 Bastian kilpailee ahkerasti ja suorittaa tasaisen varmasti. Ruuna sai eilen pitkästä aikaa voiton, kun yksi hevonen hylättiin edeltä murtautumisesta, mutta hevosen omakin kiri oli pitkä ja sitkeä. Päivän starttiväli on luonnollisesti arvoitus, mutta ei sen tarvitse automaattisesti ainakaan haitta olla.

7 Exceptional jäi Teivossa täysin pussiin ja viimeksikin kiritila löytyi myöhään. Tamma vaatii tarkan reissun, joten siksi pussituksia tulee. 7-ratakaan ole miellyttävin mahdollinen paikka sisäratajuoksua hakevalle valjakolle, mutta kunto riittää kärkisijaan juoksun onnistuessa.

Yllättäjät: 3 Moonlight Black saa nopeana avaajana paremman juoksun kuin viimeisissään, mutta uran voittosaldo kertoo karua kieltä. 10 Global Army on aika iso arvoitus Suomen debyytissään. Viime esitykset Ruotsissa olivat vaisuja ja hevonen on ollut parhaimmillaan ilman takakenkiä, joten jonkin verran peliä kerännyt menijä saa jäädä takarivistä pelisuositusten ulkopuolelle, mutta suoritusta seurataan jatkoa ajatellen tarkalla silmällä. 4 Jordan oli valmentajan mukaan tehnyt huoltotauon jälkeen hyvän hiitin, joten sen perusteella hevoselta voisi odottaa aiempaa parempaa. 1 Power Agella on hyvä fysiikka näihin lähtöihin, mutta hidas avaaja jää aina alussa tukaliin asemiin.

Pelijakauma: Hyvin tasainen lähtö, jossa ottaisi mielellään pelillistä kantaa, mutta sepä ei ole yksinkertainen temppu. Exceptional (8 %) on alustavasti kiinnostavin merkki.

Juoksunkulku: Thai Ming avaa hyvin, mutta valmentaja toivoo selkäjuoksua. Bastian, Didi Hoss ja Exceptional pääsevät kuskiensa halutessa myös lujaa liikkeelle. Lopullinen keulahevonen on aika hankala veikattava.