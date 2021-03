Ravivihje: Toto5 Jokimaa 11.3.2021

Suosikit: Kyvykäs 11 Haldiaz avasi kauden hyvällä kakkossijalla ja kunto terävöityy varmasti pitkän tauon jälkeen. Ville Tonttila ajoi ensimmäiseen starttiin hieman passiivisemmin sisäradan jonossa, josta valjakko pääsi nousemaan ulos viimeisen takasuoran lopulla ja 13-vauhtinen 600 metrin kiri kantoi vahvasti hopealle. Tamma väläytteli voittosummaansa nähden hienoa kapasiteettia viime elokuun Derby-karsinnassa, kun se jäi pahan lähtölaukan jälkeen vielä voimissaan pussiin todella kyvykkäiden BWT Echon ja Stonecapes Sethin taakse. Viisivuotiaan suoritustaso ei ole vakainta mahdollista sorttia, mutta hyvänä päivänä se on tähän porukkaan todella kova luu.

5 Rachael väläytteli viime vuoden lopulla kykyjään muutamissa ikäluokkatehtävissäkin ja kauden avaus Vermossa oli vähintäänkin lupaava. Tamma sai onnistuneen reissun toisessa ulkona, josta kiri lopussa lähdön voittaneen Monimanin tuntumaan. Valmentajan mukaan hevonen palasi vähäisin valmisteluin takaisin kilparadoille ja kilpailukunto kohenee vinhasti starttien myötä. Tällä kertaa esitys voi olla jo huomattavasti terävämpi, eikä silloin uran avausvoittokaan ole kaukana.

Haastajat: 2 What The Hell on kärsinyt viime aikoina surkeista lähtöpaikoista, mutta tällä kertaa tamma pääsee näyttämään kunnolla osaamistaan. Vermon kilpailu meni sen osalta täysin pieleen, kun juoksupaikka jäi kauas takajoukkoihin ja kirivaiheessa selät eivät vetäneet. Loppusuoraa hevonen pisteli oikein mallikkaasti ja kunto tuntuisi pitävän.

Kouvolassa Pia Huusarin tallista debytoinut 3 La Luna Birdland jäi sisäradalle pussiin, joten sijoitukseen ei kannata liikaa tuijottaa. Viime kauden päätöskilpailussa tamma nitisti loppukaarteessa keulassa juosseen Damianon vastarinnan, mutta tuli lopussa kovan EL Houdinin ohittamaksi. Kapasiteettia riittää näihin sarjoihin ja nopea avaaja saa onnistuneen juoksun kärkipäässä. Tallikommentit kielivät hyvistä harjoitusotteista, eikä sitä kannata unohtaa peleistä.

Yllättäjät: 10 She Believe väläytteli Kouvolassa selviä nousukunnon merkkejä. Arto Laaksosen suojatti laukkasi loppukaarteessa lyhyesti menettäen otteensa viiden hevosen kärkiryhmään, mutta pisteli maalisuoraa vielä tulisesti ja tavoitti kärkeen sijoittuneita Jetman Luxia ja My Radio Gagaa vielä selvästi. Tarkalla juoksulla yllätysvalmis.

9 Pretty Vision on saanut kaksi starttia kroppaan parin kuukauden paussin jälkeen ja kunto lienee edelleen nousussa. Tarkalla juoksulla sekin voi kärkkyä yllätystä, jos suosikit epäonnistuvat.

Juoksunkulku: La Luna Birdland on nopein, eikä välttämättä luovu paikastaan. Rachael saattaa hyvällä startilla edetä kysymään keulapaikkaa. Johtavan rinnalle ei ole tunkua.

Pelijakauma: What The Hellin alustava kannatus on korkealla. Haldiaz on suosikeista kiinnostavin, myös La Luna Birdlandin ja She Believen peliosuudet ovat maltilliset.