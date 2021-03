Ravivihje: Toto65 Lappeenranta 10.3.2021

Suosikki: Tammalähtö on pyöreä ja suosikin nimeäminenkin on melko makuasia. Omintakeisellaan hapuilevalla tyylillä ravaava 4 Kiara Ale on parantanut menoaan. Se pääsi toissa kerralla jo voitonmakuun Kuopiossa, missä eteni pikamatkalla 3. ulkoa 600 metrin kirillään loppumetreillä kärkeen. Viimeksi tamma kiri myös mukavasti 4. ulkoa voittajan tuntumaan.

Haastajat: 10 Easy Ri on petrannut talvella kovasti uusissa käsissä. Se on voittanut kaksi viime kilpailuaan montéssa ja se teki jo ennen niitä erinomaisen juoksun Joensuun kärrylähdössä, jossa tappeli kuolemanpaikkajuoksulla sisukkaasti voitosta maaliin asti. Hevosella on poisjäänti ja pieni loukkaantumistauko viime lähtönsä jälkeen, mutta jos sen vire ei ole oleellisesti laskenut, se on yksi kovimmista voiton tavoittelijoista.

Viime vuonna kovissa ikäluokkakisoissa kokeillut ja sen jälkeen loppusyksyllä Ruotsiin kilpailemaan siirtynyt 11 Grove´s Apple Poof on varmasti lähdön lahjakkaimpia menijöitä, mutta se on jonkinlainen arvoitus viime juoksujensa jälkeen. Tamma seuraili kolme lähtöä sitten vielä asiallisesti totoon nappireissulla, mutta laukkasi seuraavaksi ja oli sen jälkeen sisäratareissulla ennätysajastaan huolimatta melko ponneton lopussa.

8 Charming April on tehnyt hyvää jälkeä koko talven, mutta voittoon asti se ei ole vielä yltänyt. Tamma sinnitteli viimeksi kuolemanpaikkajuoksun jälkeen oikein sitkeästi keulavoittajan tuntumassa maaliin. Mikäli tamman reissu jotenkin onnistuu heikolta lähtöpaikalta, se pystyy jatkamaan hyvien sijoitustensa sarjaa.

7 Hazella on myös yksi vaihtoehto, jos revittelee oikein paljon rasteja. Se on ollut viime kilpailuissaan pitkään pussissa, muttei kamalan hyvävoimaisena. Toissa kerralla siltä ei irronnut lopussa varsinaista kiriä, ja myös viimeksi sen kuskilla oli jo välillä ajo päällä. Tamma pystyy parempaankin.

Yllättäjät: 9 Classic Primavera kiri viimeksi mukavasti Kiara Alen edellä ja hävisi tälle vain täpärästi. Sitä ennen tamma jäi Vermossa sisälle pussiin. Se tulee valmentajan mukaan pieneltä loukkaantumispaussilta entisessä vedossa.

5 Rebel Race pääsi toissa kerralla pudottamaan vasta aivan lopussa vapaalle radalle open stretchille ja lopetti viimeksi pienen lähdön hänniltä kohtalaisesti. Sille saisi tulla loppun hiukan puristusta lisää, mutta ei sen sijoittuminen kärkisjoillekaan utopiaa olisi.

Pelijakauma: Melko oikein pelattu lähtö. Classic Primavera ja Al’s Diva Tequila ovat lähinnä jääneet liian vähälle huomiolle. Hazellan kannatus on yläkantissa.

Juoksunkulku: Radoilta 2, 3 ja 5 avataan parhaiten. Al’s Diva Tequila tai Rebel Race johtaa laumaa.