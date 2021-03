Ravivihje: Toto5 Teivo 9.3.2021

Suosikki: 8 New Life Wheels on joukon kovakuntoisin hevonen viime esityksensä perusteella. Ruuna oli todella hyvä Effronte Photon voittamassa T75-lähdössä Teivossa. Jarmo Saarela ajoi 6. sisältä ja nosti New Life Wheelsin kiriin ulommille kaistoille viimeisen takasuoran alussa. Valjakko sai vetoapua Joseph Bokosta ja kuittasi loppusuoralla tylysti ohi, kulkien viimeiset 700 metriä 11,7-vauhdilla. Jos juoksu onnistuu ulkoradalta ja kunto on ennallaan, menestystä on luvassa. Alustavan kannatuksen perusteella Risto Salmelan valmennettavassa on peli-ideaa.

Haastajat: 3 Noble Boy S kohtasi New Life Wheelsin edellä mainitussa Teivon-startissa. Se juoksi 4. ulkona ja nousi kiriin loppukaarteessa. Potku ei kuitenkaan riittänyt rahasijoille. Viimeksi Vermossa Noble Boy S sai juosta sisärataa pitkin ja terävä kiri kantoi ohi keulassa huseeranneen Quick Valdin. Kaksikko lopetti 13,5-vauhdilla ja tuli rinta rinnan maaliin. 4 Mr Chancella on ajeltu nätisti tauon jälkeen ja voimia jäi viimeksikin käyttämättä. Nyt kun lähtöpaikka on hyvä ja Antti Teivainen tilattu ohjastajaksi, taitaa olla aktiiviseman rykäisyn paikka. Mr Chance on yksi lähdön mahdollisista keulahevosista. 1 Vixpress Li ei piisannut Noble Boy S:lle viimeksi, kun joutui juoksemaan suurimman osan matkasta toista rataa pitkin ilman selkää. Hevonen on ihan asiallisessa kunnossa ja nyt tarjolla on sisäratajuoksu. Ruunan edellisen ykkösradalta käynnistyneen kisan perusteella alussa on pieni laukan vaara.

Yllättäjät: 10 Questionmark Me pystyy kehittämään terävän loppuvedon hyvän selkäjuoksun jälkeen. Ruuna spurttasi loppusuoran tosi vinhasti 6. sisältä Mikkelissä viimeksi ja nousee samanlaisena nyt korkealle, jos takahevoset saavat mahdollisuuden. 9 Beat Of Love on väläytellyt nousuvirettä viime kilpailuissaan. Porissa se torjui 7 Real Redin 11,5-vauhtisessa kiihdytyksessä ja juoksi keulassa. Siitä tamma löi muut paitsi kovakuntoisen Selene Lunen. 11 Stonecapes Sparrow palasi Vermossa pitkältä tauolta positiivisten harjoitusotteiden siivittämänä, mutta suoritus jäi valjuksi. Toissa syksyn Kriterium-kakkosella on kuitenkin hurjasti parannuspotentiaalia.

Juoksunkulku: Vixpress Li on nopea ja pystyy pitämään piikkipaikan, mutta saattaa myös laukata sisäradalta. Siinä tapauksessa keulat katsoisi ensin Dust Collector ja Mr Chancelle avautuisi paikka hakea siltä johto.

Pelijakauma: New Life Wheels (15%), Mr Chance (11%) ja Questionmark Me (4%) ovat kisan kiinnostavimmat merkit alustavan T5-pelijakauman perusteella.