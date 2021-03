Ravivihje: Toto5 Kaustinen 8.3.2021

Suosikki: 1 Kruunun Prinssi pääsee maukkaista asemista havittelemaan Suomen Cupin finaalipaikkaa, sillä sarja osuu sille täydellisesti. Ruuna lähti Oulussa voltista hyvin matkaan ja pääsi 3. ulos, mistä kakkossija oli maksimisija keulahevosen karattua alta pois. Tällä kertaa Kruunun Prinssi pääsee itse johtamaan joukkoa.

Haastajat: 8 Raggari palasi vuosi sitten talvitauolta Joensuussa, missä ruuna sijoittui viidenneksi Piskon Poudan, Pauhiksen, Iikorin ja Vuvuzelan jälkeen. Kisojen myötä Raggari paransi otteitaan. Tällä kertaa paussi on pitempi, eikä tehtävä ole ensimmäisessä kisassa helppo, sillä edestä starttaa hyviä menijöitä. Pelihevosiin hyväluokkainen ja voitokas menijä silti kuuluu. 5 Hipatsu kiri Porissa asiallisesti 4. ulkoa ja sai startin alle. Meno tasaantui maalin lähestyessä, mutta tällä kertaa otteissa saattaa olla eri terävyys. 6 Hotlinkilla on alla hyvät kirit Seinäjoelta ja Porista. Ruuna starttaa tauon jälkeen kolmatta kertaa ja kuntokäyrä osoittaa ylöspäin. 2 Hissun Turbo on voltista asiallinen avaaja ja mitä todennäköisimmin sillä lähdetään ajamaan sisärataa pitkin. Ruuna päässee 2-3. sisälle, mistä finaalipaikka on hyvinkin otettavissa. Lauantaina Hissun Turbo näytti taipuvan kuolemanpaikalta loppusuoralle kaarruttaessa, mutta se lähtikin vastaamaan rinnalle edenneelle vastustajalle. Kesken lähdön nähty muodonmuutos kertoo siitä, kuinka paljon homma on korvienvälistä kiinni.

Yllättäjät: 11 Sjö Kongen on esiintynyt mainiosti montéssa. Ruunalla on tällä kertaa paljon kierrettävää edessään eikä tehtävä ole helpoimmasta päästä. Kaustisella 4. sisältä/3. ulkoa totoon kirinyt 9 Ponnen Aatos hyötyisi pitävästä radasta. Se ei ole ohjastajan mukaan niin juoksuriippuvainen kuin yleisesti luullaan. Tauolta palaava 10 Naputus ei väsy ensimmäisten joukossa. Se on vahva mutta epävarma tapaus. 7 Vinksahti kilpailee ohjastajan mukaan hyvässä vireessä eikä hyvä sijoitus yllättäisi. Toki voitto voi olla liikaa vaadittu, mutta finaaliin Vinksahti saattaa edetä.

Pelijakauma: Hipatsu (12%) on paras ruksi tähän kohteeseen.

Juoksunkulku: Kruunun Prinssi lähtee vetämään joukkoa ja Hissun Turbo hakeutuu tämän kantaan. Hotlinki jäänee toisen radan veturiksi.