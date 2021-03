Ravivihje: Toto5 Tornio 7.3.2021

Suosikki: 9 Rue de Roi on pärjännyt viime aikoina keulapäästä ja takarivi on sille miinus, mutta voitokas ja monipuolinen menijä pystyy menestymään näistäkin asemista. Sekä Oulussa että viimeksi Kaustisella ruunalla ajettiin aktiivisesti eteenpäin ja keulapaikka lopulta irtosi. Kaustisen voitto tuli varmasti, mutta Oulussa ruuna joutui tiukemmalle. Rue de Roi on selvähkö suosikki, mutta vastassa on pari hyvää vastustajaa.

Haastajat: 6 Exploding Anna pääsi Oulussa etenemään ulkoratojen kautta keulaan, mistä voitto tuli varmasti. Sama saattaa tapahtua tälläkin kertaa, mutta suoraan startista tamma ei keulaan pääse, sillä eturivissä on räjähtävämpiä avaajia. Hyväkuntoinen menijä on pakkorasti, mikäli suosikkia varmistelee. 11 Käthy kiri 5. ulkoa asiallisesti perille tauko huomioiden. Kykytamma sai kisan alle ja saattaa kirissä saada vetoapua Rue de Roilta. 3 E.V. Mici kiri Oulussa asiallisesti 3. ulkoa ja lopetti Kuopiossa kärkimatsiin saatuaan tilaa 2. sisältä. Hyvistä lähtökohdista ori on pelihevosia vaikka voittaakin lähtöjä suht' harvoin.

Yllättäjät: Hyväluokkainen ja tasavaunhtinen 1 Club Nord Chip palaa paussilta ja on ainakin pieni arvoitus. Myös terävästi avaavalle 7 Nehemiahille on kertynyt starttiväliä. Ruuna on paras vapaalta radalta ja keulajuoksu on mahdollinen. Kuolemanpaikkaa vältetään. 8 Love In Vain kiri Bodenissa 4. ulkoa ykköseksi, muttei viimeksi suorittanut 5. ulkoa ohituksia. Ruunalle tehdään tähän kisaan varustemuutoksia.

Pelijakauma: Käthy (6%) voisi olla enemmänkin vedetty.

Juoksunkulku: E.V. Mici, Exploding Anna ja Nehemiah avaavat parhaiten. Näistä Nehemiah on alussa räjähtävin ja päässee johtopaikalle, mistä sillä saatetaan myös ajaa, mikäli hevonen tuntuu tauolta hyvältä.