Ravivihje: Toto75 Joensuu 6.3.2021

Suosikki: 1 My Radio Gaga on joko laukannut tai menestynyt kaikissa kilpailuissaan. Nyt lähtöasemat mahdollistavat koko matkan johdon, joten lahjakas ruuna on niukka kärkirankkaus. Toissa kerralla Vermossa hyppy tuli ensimmäisen kaarteen lopussa kun valjakko oli etenemässä kohti kärkipaikkaa. Viimeksi Kouvolassa My Radio Gaga teki 3. ulkoa asiallisen 700 metrin kirin ja hävisi vain Jetman Luxille.

Haastajat: Haastajien rankkaaminen aloitetaan 8 Jacques Hynemanista. Ruuna on aina tiedetty pystyväksi ja kun se on varmistunut viime aikoina, menestystäkin on alkanut tulla. Alla on kolme ehjää juoksua ja kaksi vakuuttavaa voittoa, joissa molemmissa Tapio Perttunen ajoi ruunan voimalla keulaan kirikierroksen käynnistyessä. Vaativista juoksuista huolimatta voimia on näyttänyt jääneen vielä varastoonkin.

Voitokas 3 Uncio voisi olla korkeammalla rankingissa, jos alla olisi tuoreita kuntonäyttöjä. Voitokas sukuori on tauoltakin perusmerkki. Tallitiedoissa lisää tietoa sen tilanteesta.

6 Cazador oli viime kilpailuissaan sitkas johtavan rinnalta. Vastus kovenee nyt merkittävästi, joten orastava voittoputki on koetuksella.

Yllättäjät: 5 Free From Fines on mainio yllätyshaku. Ruuna esitteli luokkahevosen otteita viime kesän voittojuoksuissaan. Taukostartissaan viime viikolla ruuna oli vielä selvästi tukkoinen 2. ulkoa ja edellä juossut 11 E.V. Esko lipui alta pois lopussa, mutta Free From Fines voi olla nyt startti kropassa selvästikin terävämpi.

9 Sweet Poison voitti vakuuttavasti keulasta toissa kerralla. Viimeksi se ei päässyt yrittämään johtavan takaa, mutta voimia ei näyttänyt olevan merkittävästi tähteillä.

10 True Noice on suorittanut alakanttiin talven juoksuissaan ja putoaa nyt jo yllättäjien kategoriaan. Viime esitys oli varsin vaatimaton johtavan takaa.

Cazadorin tallikaveri 12 Smokin Ride on kelpo hevonen sarjoihinsa, mutta lähtöpaikka vaikeuttaa tehtävää.

Juoksunkulku: My Radio Gaga joko pitää keulat sisäkaistan turvin tai hakee paikan juoksuradalta ensin kärkeen singahtaneelta 7 Match To Wheelsiltä.

Pelijakauma: Free From Fines (3%) erottuu lähdön kiinnostavimmaksi merkiksi.