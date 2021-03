Ravivihje: Toto5 Pori 5.3.2021

Suosikki: 2 Leemark's Ghost meni startista eteenpäin ja voitti heti toisen kisansa tauon jälkeen. Porissa kuusivuotias pääsi keulaan, mistä se piti hyviä nimiä takanaan. Kakkosrata ei ole paras mahdollinen lähtöpaikka voltista, mutta mikäli kuusivuotias pääsee hyväksytysti matkaan, saattaa se havitella alussa johtopaikalle.

Haastajat: 14 Wide Game jäi Mikkelissä liian kauas eikä menestynyt. Porissa hevonen matkasi 5. ulkona ja lopetti erittäin terävästi, muttei aivan ehtinyt ykköseksi. Samanlaisena se on Teivaisella jälleen vaarallinen. 12 He Is Felix kiersi Teivossa etusuoralla kuolemanpaikalle, mistä ruuna tsemppasi neljänneksi. Forssassa ruuna pääsi kolmannesta lähtörivistä 3. ulos, mistä hevonen viimeisteli ratkaisuhetkillä homman varmasti kotiin. Onnistuneella juoksulla ruuna on mukana matsissa. Se on monipuolinen menijä ja kestää tarvittaessa pitkänkin kirin kolmannella radalla. 1 Zizzy Highness teki Vermossa hyvän kirin 4. ulkoa ja lopetti viimeksi erittäin terävästi 3. sisältä. Tamma pääsee maukkaista asemista matkaan ja pystyy hyvällä selkäjuoksulla olemaan vaarallinen Porin maalisuoralla.

Yllättäjät: 6 Fullhand Comery ei yltänyt Mikkelissä voittomatsiin parijonosta. Tätä ennen 3. ulkoa homman nimiinsä hoidellut ruuna on hyvällä mallilla ja pääsee voltista mukavasti matkaan. 7 Rehab matkasi Teivossa 3. sisällä eikä saanut lopussa täyttä mahdollisuutta. Porissa viisivuotias aloitti kuolemanpaikalla, sai etusuoralla selän eteensä ja kiri 2. ulkoa ykköseksi. 3 Daisy Nash yllätti Porin Toto75:ssa 5. sisältä, mutta jäi viimeksi voittoa ajatellen liian kauas 6. ulos. Kyvykäs 10 Morris pystyy nousemaan sarjoissaan. Tauolta ja valmentajan ajamana se ei kuulu kuumimpiin pelihevosiin, mutta on ilman muuta seurattava jatkoa ajatellen. Myös 8 Lovely Secretillä on paussia alla ja ensimmäisistä kisoista valmentaja ei odottanut menestysmielessä ihmeitä. Hänelle kelpaisi, jos hevonen suorittaisi varmasti ilman laukkoja. 15 The Swede on kelpo menijä lähtöihinsä, mutta tällä kertaa kierrettävää on paljon edessä. Ruuna kerää hyviä sijoja, mutta voittaa harvoin.

Pelijakauma: Fullhand Comery (3%) on unohdettu.

Juoksunkulku: Leemark's Ghost hamuaa keulaan, mutta juoksulangalta lähdetään sen verran hyvin, että jompi kumpi niistä edennee johtoon. Todennäköisemmin Fullhand Comery.