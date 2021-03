Ravivihje: Toto5 Kouvola 4.3.2021

Suosikki: Kolmas kohde on etukäteen kahden taisto. 5 Love'n Cashilla on lähdön vähiten rutiinia, mutta toisaalta voitot ovat tulleen siihen malliin, että ne tuskin jäävät uran viimeisiksi. Lahdessa ori voitti kirillä pystyyn. Vermossa nelivuotias nousi 4. sisältä viimeisellä takasuoralla 2. ulos ja ehti reippaassa lopetuksessa niukkaan voittoon. Love'n Cash pystyy kirimään vahvasti ja terävästi ja pystyy monenlaisella eri juoksulla kamppailemaan voitosta.

Haastaja: 1 Rahajamatch kiri Forssassa voittomatsiin 3./2. ulkoa. Teivossa ruuna lähti etusuoralla kolmannen radan veturiksi ja runttasi sitkeästi perille. Ruuna on tauon jälkeen saanut pari starttia alle eikä esitykset ole menossa ainakaan huonompaan suuntaan.

Yllättäjät: 10 Rullebackens Göta ei Lappeessa saanut täyttä mahdollisuutta. Vermossa ruuna matkasi 4. sisällä ja tuli varsin hyvällä otteella perille. Kolmossija kovan kärkiparin takana on otettavissa. 11 Vir Supermoon ei hyvänä avaajana hyödy takarivin lähtöpaikasta. Ruuna on viime kisoissaan päässyt kärjen kantaan ja ottanut hyvät sijoitukset. 6 Smillaggio on kyvykäs menijä, joka on toistaiseksi väläytellyt osaamistaan varsin vähäisesti. Paussia on tällä kertaa alla. 2 Proven Dream ja 9 Allavalla ovat esiintyneet tasaisesti ja rahasija on tälläkin kertaa otettavissa.

Pelijakauma: Love'n Cash on todennäköisempänä ja suht' oikein pelattuna kiinnostavampi. Peliteknisesti se on järkevää lyödä näistä varmaksi, kun kaksikko on kerännyt käytännössä kaiken peliosuuden nimiinsä. Valinta kohdistuu Love'n Cashiin.

Juoksunkulku: Rahajamatch ja Love'n Cash ovat ensimmäistä kertaa eturivissä, joten lähtönopeutta on vaikea etukäteen arvioida. Toinen näistä edennee alkumatkan aikana johtopaikalle.