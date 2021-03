Ravivihje: Toto65 Vermo 3.3.2021 – 65 000 euroa ekstraa

Suosikit: Kolmas kohde on ympäripyöreä oriiden ja ruunien TalviCup-karsinta. Nostetaan lähdön niukaksi ykkösmerkiksi 2 Marlon Dee, joka palasi Kouvolassa voittokantaan hienon 700 metrin kirin päätteeksi. Viimeisimpänä kaatui keulassa juossut Extreme Brodde. Edellisessä TalviCupin finaalissa tammikuun lopulla ruuna lähti matkaan hankalalta paikalta ja löysi kiritilat liian myöhään.

3 Que Tal olisi keulaan päästessään vaarallinen, vaikka vastus koveneekin viime kisoihin nähden. Porissa Risto Väreen suojatti irtosi omaa vauhtiaan matkaan ja voitti leikitellen 12-lopetuksen päätteeksi. Toissa kerralla Vermossa ori teki takajoukoista parhaan lopetuksen ja nousi EL Houdinin takana kakkoseksi.

Haastajat: 5 Minecraft kuuluisi kapasiteetiltaan ilman muuta suosikkien kategoriaan, mutta kunto on lukuisten laukkastarttien jälkeen arvoitus. Tällä kertaa puikkoihin hyppää Harri Koivunen, joka pääsi ainakin koelähdössä hevosella koko matkan ravia. Treenari ei yllättyisi menestyksestä, jos hevonen tekee ehjän juoksun.

7 Another Trial sai tehdä viimeksi johtopaikalla täysin oman juoksunsa, jonka päätteeksi siltä olisi voinut odottaa voittoakin. Tammikuun lopulla ruuna tykitti parijonosta vahvan alle 12-vauhtisen 700 metrin loppuvedon ja nousi suuryllättäjänä hopealle. Hannu Torvisen ajokki kirii hyvällä selkäreissulla jälleen lujaa. 8 Callela Socrates on ottanut suuren osan voitoistaan johtopaikalta sopivien juoksunkulkujen päätteeksi. Tällä kertaa lähtöpaikka on hankala ja kärkeen revittäminen söisi runsaasti paukkuja jo alkumatkasta. Yksi monista mahdollisista silti. 10 Aging Wellin hyvä monté-vire siirtyi Turussa myös kärrylähtöjen puolelle. Tuolloin hevonen hyökkäsi kiriin viimeisellä takasuoralla ja voitti varmasti. Tällä kertaa vastus on tiukempi.

Yllättäjät: Suurempaan systeemiin revitetään mukaan koko osallistujakymmenikkö. 9 Almost One Year sinnitteli viimeksi johtavan rinnalta asiallisesti kolmanneksi. Nyt se saa tarkemman juoksun. Tammikuun lopun finaalissa sen edelle pääsi tässäkin lähdössä mukana olevista hevosista vain Another Trial. 1 My Ways Not Yours kilpailee tasaisen hyvässä kunnossa, eikä ole nappireissulla aivan vaaraton. 4 Attention OP ei ole suurempia esittänyt, mutta tulee osaavista käsistä ja jossain kohtaa pyörä voi lähteä pyörimään. 6 Global Uncommon on saanut kaksi starttia tauon jälkeen ja vahvistuu Seppo Markkulalla.

Juoksunkulku: Reipas kiihdytys. Radoilta 1,2,3,7 ja 8 osataan avata tulisesti. Que Tal lienee todennäköisin johtonimi, mutta alku voi venähtää.

Pelijakauma: Callela Socratesin ja Another Trialin peliosuudet ovat hieman yläkantissa. Minecraft kannattaa huomioida varhain mukaan kupongeille. Almost One Yearin ja My Ways Not Yoursin ei kuuluisi olla prosentin hevosia.