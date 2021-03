Ravivihje: Toto5 Mikkeli 2.3.2021

Suosikki: 6 Stars Trot Allan kiri toissa kerralla hyvin perille 4. ulkoa ja viimeksi oli voiton vuoro, kun ruuna lipui kuolemanpaikalta ykköseksi. Stars Trot Allan on parantanut otteitaan ja on nousukuntoisena menijänä suosikkimme, vaikka lähdön taso hyvä onkin. Se on kilpaillut säännöllisesti ja pystyy paljoon, mikäli juoksu kuutosradalta onnistuu.

Haastajat: 2 En Candy Tillin voittosumma on kykyihin nähden kovin maltillisella tasolla, sillä viime kaudella se nähtiin mm. Tammakriterium-karsinnassa viivalla. Nelivuotias palaa tähän starttiin tauolta uudesta tallista käsin. Tamma on hyvä avaaja ja juoksee mitä todennäköisimmin keulassa, mistä siltä pitää odottaa heti paljon. 11 Okay Frank laukkasi toissa kerralla toiseksi viimeisessä kurvissa, mutta lopetit sen jälkeen asiallisesti. Viimeksi ruuna kulki pitkästä aikaa koko matkan ravia ja otti voiton helposti. Takarivi on miinus hyvälle avaajalle. 10 Meliora oli vielä Kaustisella tasainen 2. ulkoa, mutta viimeksi oli eri ääni kellossa, kun hevonen lipui kuolemanpaikalta ylivoimaiseen voittoon.

Yllättäjät: 4 Silica Dream lopetti Joensuussa mukavasti 3. ulkoa. Viimeksi tamma pelattiin suosikiksi, mutta hevonen ei aivan pystynyt täyttämään pelureiden toivetta voiton suhteen, sillä Silica Dream jäi sopivassa lähdössä 3. ulkoa hopealle. Tällä kertaa tehtävä on selvästi kovempi. 12 Friandise on hyvä aloittelija, mutta paussi ja heikko lähtöpaikka pudottavat sen osakkeita. Myös 8 Whisper Dellillä on taukoa alla. Lähtöpaikka on synkkä ja huippukuskilla riittää tehtävää tiistai-illaksi. 3 Claus Conductor jäi viimeksi johtavan rinnalle eikä pärjännyt viidettä sijaa paremmin. Tätä ennen ruuna pääsi johtavan taakse, mistä se sai myöhään kiritilaa. Ruuna avaa auton takaa mukavasti ja pystyy hyvällä juoksulla sijoittumaan kärjen tuntumaan. 9 Ms Ice Wind otti Mikkelissä maksimit 3. sisältä. Tasokkaassa tehtävässä rahasijakin olisi hyvä saavutus.

Pelijakauma: Stars Trot Allan (16%) on alipelattu suosikki.

Juoksunkulku: En Candy Till avaa keulaan ja Claus Conductor pääsee tämän kantaan. En Candy Till pitää tempon reippaana.