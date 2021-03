Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 1.3.2021

Suosikki: Suomen Cup -karsinnasta jäi lopulta yli puolet osallistujista pois. Heikki Mikkosen talli on kisassa vahvoilla ja todennäköisin skenaario on, että sinne menee lähdöstä kaksoisvoitto. 4 Tinderi on vahva jyrä, joka viihtyy erityisesti talviradoilla. Viimeksi ruuna jyräsi urheasti pitkällä kirillä Sisusarjan ykköseksi. Epävarmuus on tosin aina läsnä ja suurena suosikkina hevosen varmistaa mielellään.

Haastaja: Suosikin tallikaveri 1 Hipsun Poju on lupaava tulevaisuuden hevonen. Volttilähtö on ollut oriille oudon vaikea parilla edellisellä yrittämällä, mutta toisaalta näin pienessä lähdössä ei tarvitse hätäillä alussa yhtään. Viimeksi hevonen ravasi auton takaa kiltisti ja tuntui sopivan hyvin Henri Bollströmin käteen. Nappijuoksu palkittiin hienolla voitolla. Hipsun Poju on Tinderiä nopeampi hevonen ja se on pienessä lähdössä kova etu.

Yllättäjät: 2 Melkeri vaelteli pitkään varjojen mailla, mutta tämä kausi on ollut taas vakaata suorittamista. Ruuna on nopea, mutta parhaimmillaan selkäjuoksulla. Oikea-aikaisella kirillä hevonen voi lyödä kiilaa Mikkosen tallin kovanaamojen väliin. 5 Huuger palaa pitkältä tauolta ja tuskin on heti terävimmillään.

Pelijakauma: Melkerin (16 %) ja Huugerin (8 %) peliosuudesta voisi siirtää osan Tinderille (47 %).

Juoksunkulku: Melkeri avaa johtoon, mutta haluaa selän eteen. Vaikea arvioida ehtiikö Hipsun Poju ensin kysymään johtopaikkaa, mutta Tinderi etenee todennäköisesti joka tapauksessa lopulta johtoon.