Ravivihje: Toto5 Forssa 28.2.2021

Suosikki: 15 Messiah ei toissa kerralla yltänyt kuudetta sijaa parempaan juostuaan viimeisellä sijalla. Päätöspuolikkaalla hevonen suoritti tukun ohituksia. Viimeksi ori matkasi 3. ulkona ja ehti kuin ehtikin kalkkiviivoilla ohi Santo Grialin. Messiah starttaa sunnuntaina kolmannesta rivistä, mistä paljon kierrettävää on edessä. Kolmen poisjäännin myötä vastustajia 11 kappaletta. Messiah on osoittanut pystyvänsä tekemään hyvän kirin takapareista ja on näistäkin asemista ykkössuosikki.

Haastajat: 7 K.S.Cascade laukkasi viimeksi alussa. Tätä ennen ori juuttui sen verran hyvännököisenä pussiin, että siltä pitää odottaa sunnuntaina kunnon suoritusta. Kuusivuotias on selvästi tauluaan vaarallisempi. 14 He Is Felix ehti toissa kerralla 5. ulkoa neljänneksi. Teivossa ruuna eteni 4. ulkoa etusuoralla kuolemanpaikalle ja pystyi tsemppaamaan neljänneksi. He Is Felix on monipuolinen menijä, joka pystyy paljoon kolmannesta lähtörivistäkin. 5 Zarita G.S.O. on epävarma menijä, joka on hakenut tasaisuutta otteisiinsa. Kouvolassa tamma kiri 3. ulkoa hyvin hopealle kun taas viimeksi se otti laukan lähtösuoran päässä.

Yllättäjät: 4 Erna's King otti Porissa nelossijan 2. sisältä ja viimeksi ruuna sijoittui 2. ulkoa kolmanneksi. Lähtöpaikka suosii ja hyvä juoksu on tälläkin kertaa tiedossa. Voitto vaatisi pientä parannusta, kun lähtö on jälleen hyvätasoinen. Sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa. 3 Langen's Cza Cza ei saanut Teivossa tilaa juostuaan 3. sisällä. Viimeksi tamma matkasi 4. ulkona, mistä tamma ei innostunut ohittelemaan. Se pystyy parempaan. 13 Amour Avenger ei viimeksi yltänyt kärkeen 5. ulkoa, mutta oli tätä ennen jonkin verran parempi noustuaan 3. ulkoa viidenneksi. Voi olla, että voittoa ajatellen kierrettävää on tällä kertaa liikaa. Tauluaan parempi 12 BWT Angryman ja tasaisella esityksellä Suomessa aloittanut 9 Volt di Ruggero tulevat seuraavina rankingissa.

Pelijakauma: K.S.Cascade (14%) on alipelattu.

Juoksunkulku: K.S.Cascade katsoo keulat ja Erna's King majoittuu tämän taakse. Zarita G.S.O.:lle lankeaa paikka keulan rinnalla.