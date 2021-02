Ravivihje: Toto75 Teivo 27.2.2021

Suosikki: Lämminveristen 2600 metrin volttilähdöstä löytyy monta mahdollista voittajaa. 12 Be The One ei Turussa suuremmin vakuuttanut 2. ulkoa, mutta viimeksi tammalla oli eri ääni kellossa. Se prässäsi kuolemanpaikalla keulahevosta ja ensimmäinen kierros mentiin väliajoin 16,7-14,5 eli toinen puolikas mentiin peräti 12,3-kyytiä. Be The One siirtyi kärkeen viimeisellä takasuoralla ja oli erittäin kunniakas kakkonen. Lähtöpaikka on haastava suljetulla sisäradalla, mutta mikäli tamma pystyy suorittamaan viime kertaisella tasolla, saavat muutkin laittaa lauantaina parastaan pöytään.

Haastajat: 14 Alladin Bro:n pohjia ei ole vielä tällä kaudella katsottu, kun ruuna on polkenut koko matkan ravia. Mikkelissä se eteni ajoissa keulaan ja voitti pystyyn. Alladin Bro pystyy pärjäämään niin takaa pitkällä kirillä kuin keulasta tai kuolemanpaikaltakin. 7 Wild Action alisuoritti viimeksi kuolemanpaikalta, mistä ruuna voitti toissa kerralla. Wild Action on enemmän vahva kuin nopea ja voitti tammikuussa kolmen kilometrin kisan. Keskipitkä 2600 metrin matka luulisi siis käyvän hyvin. 2 The Revenant taipui Gävlessä kuolemasta. Bergsåkerissa hevonen lähti 4. ulkoa etusuoralla kolmannelle radalle ja jyskytti väkevästi ykköseksi. Lähtöasetelmat ovat tällä kertaa ruunan puolella.

Yllättäjät: 9 Borgmester jäi toissa kerralla pussiin. Viimeksi ruunan ravi alkoi päätöskierroksella heikentyä eikä laukka tullut lopulta yllätyksenä. Ruunalla on suuri moottori ja sen ominaisuudet käyvät pitemmille matkoille. 16 Comway Cotter ja 15 Tzubodai ovat hyviä hevosia tällaiseen lähtöön, mutta paussilta ne kuuluvat lähinnä revityksiin, kun lähtöpaikaksi muodostui haastava suljettu lähtörata. 10 Langen's Airborne taisteli Porissa asiallisesti edettyään keulahevosen rinnalle. Ruuna jatkaa hyvässä iskussa ja omaa yllätyssauman. 5 Quartam de Victor voitti Teivossa keulasta ja laukkasi viimeksi kesken hyvän nousun loppukurviin. Porissa yllätysykköseksi kirinyt 6 Don Pescador, Turussa keulasta voittanut 11 Q-Rex Oak ja hyvällä juoksulla terävästi lopettava 4 Hola Alejandro tulevat rankingissa seuraavina.

Pelijakauma: Oikean suuntaisesti pelattu. The Revenant (18%) on kerännyt jonkin verran liikaa peliä.

Juoksunkulku: Hola Alejandro katsoo ensimmäiset keulat. Jatkossa Wild Action tai Alladin Bro etenee piikkiin ja pitää tempon reippaana.