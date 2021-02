Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 26.2.2021

Suosikki: 10 Pajas Face vaihtoi viime kauden lopulla omistajaa ja tallia. Hevonen on löytänyt Matti Matinlaurin huomassa hyvän vireen. Ruuna joutui viimeksi keulapaikalta nöyrtymään Excalibur Itille, mutta sille ei ole häpeä hävitä. Matka sopii ja suosikki on varmaankin taas kärkitaistossa, mutta alustava peliosuus on kyllä liian suuri.

Haastajat: 6 Conny Sisu on kiinnostava merkki ja rohkeimpien ideavarma. Paljon tätä kovempaankin vastukseen tottunut ori oli Teivossa mainio tauolta, tuli Selene Lunen tuntumassa maaliin ja viihtyy pidemmillä matkoilla.

4 Werner Ors kesti Teivossa keulapaikalta kakkoseksi ja etenee tässäkin todennäköisesti sille juoksupaikalle. Ruuna ei ole tällä hetkellä aivan terävimmillään, muttei silti ulkona ainakaan tototaistosta.

Yllättäjät: 7 The Swede ja 2 Rapid Leader taipuivat edellisissään johtavan rinnalta ja ovat vaarallisia, mikäli pääsevät iskemään selästä. 8 Gambino Degato vaatii tällä matkalla tarkan reissun, mutta osaa sellaisen jälkeen kiriä vinhasti. 11 One Memphis on pienen lamavaiheen jälkeen taas tulossa. Vermossa ruuna tuli kovien hevosten kanssa samaa tahtia loppua, mutta meni lopulta hylkyyn murtautumisen vuoksi.

Pelijakauma: Pajas Face (51 %) on oikea, mutta liian suuri suosikki. Conny Sisu (13 %) kiehtoo erityisesti.

Juoksunkulku: Werner Ors etenee alkumatkalla johtoon. Matkavauhti saattaa olla aika rauhallista, sillä johtavan rinnalle ei ole tunkua.