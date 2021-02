Ravivihje: Toto5 Jokimaa 25.2.2021

Suosikki: Päivän Duon avauksessa 1 Wutan kohoaa rankingin kärkeen hyvän lähtöpaikkansa turvin. Viimeksi valjakko raivasi neljännestä sisältä väylät vapauteen ja spurttasi vahvalla loppuvedolla hienosti kolmanneksi. Koko päätöstuhannen ruuna kellotti 13,7-kyytiä. Tammikuun alussa Turussa Tapio Perttusen suojatti karkasi johtopaikalta väljään voittoon ja jätti takajoukoissa juosseen 3 BWT Crusaderin selvästi taakseen. Tällä kertaa keulan puolustaminen ei taida onnistua suoraan kiihdytyksessä, mutta valjakko voi päästä hakemaan vetotyöt alkumatkasta ja siitä sen lyöminen vaatii vastustajilta aivan huippupäivää.

Haastajat: Mainitun 3 BWT Crusaderin kunto on terävöitynyt edelleen tuon tammikuun alun startin jälkeen ja ruuna täytyy huomioida varhain kupongeille, nyt kun lähtöpaikkakin kerrankin suosii. Jarmo Saarelan ajokki ei kuitenkaan ole porukan nopeimpia kiihdyttäjiä, joten se joutuu kärkisijoja ajatellen taas enemmän tai vähemmän matkavauhdin armoille. Sopivalla juoksunkululla se pystyy osallistumaan ilman muuta voittokamppailuun.

Tommi Kylliäisen tallin 2 Capo The Amour ei ole nappipaikalta nyt lainkaan vaaraton. Mikkelissä lähtöasemat olivat lyhyelle matkalle toivottomat, mutta hevonen osoitti 12-vauhtisella 700 metrin loppuvedolla vireen pitävän. Lähtöpaikka mahdollistaa puolireippaalle avaajalle hyvän juoksun kärjen tuntumassa, josta voittokaan ei tulisi yllätyksenä. 6 Artico Zack saa tällä kertaa Santtu Raitalan rattailleen ja ohjastajaliigan kärkinimi voi tuoda mukanaan tarvittavan lisäterävyyden oriin menoon. Viimeksi hevonen joutui antautumaan kakkoskamppailussa BWT Crusaderille, vaikka sai itse juosta keulavoittajan puserossa. Valmentaja on tallikommenteissaan optimistinen ja hevonen on tasaisessa lähdössä yksi monista mahdollisista voittajista.

5 Delightful Moment on eturivin nopein kiihdyttäjä ja avainroolissa juoksunkulun suhteen. Viimeksi ruunalla luovuttiin johtopaikasta avauspuolikkaan jälkeen ja se kamppaili johtavan takaa kakkoseksi vain kanuunakuntoiselle Indyana Jonessille häviten. Isto Kuisman suojatti on mennyt keulastakin hyvin ja hevosen viimeisin voitto lokakuussa tulikin juuri piikkipaikalta.

Yllättäjät: 10 Lucille Bourbon oli viimeksi hyvä neljäs kovassa seurassa. Tamma kilpaili viime vuonna tähän aikaan huippuiskussa ja vire tuntuisi olevan taas selvässä nousussa. 11 Krampus kilpailee hyvän hevosen maineessa, mutta aivan huippusuorituksista on vierähtänyt jo tovi aikaa. Hevonen on jäänyt parissa viimeisessä pussiin ja päivän tarkka vire on arvoitus. Tältä lähtöpaikalta voitto vaatisi paljon apuja juoksunkulkuun.

Juoksunkulku: Delightful Moment kiihtyy kärkipaikalle, mutta täydellä matkalla selkä voi kelvata eteen. Tallikommentit viittavat siihen suuntaan, että Artico Zackilla ei välttämättä tällä kertaa satsata alkuun, jolloin keulapaikka voisi olla tarjolla Wutanille. Myös Capo The Amour kiihtyy täydellä satsauksella lujaa ja voi maustaa kiihdytystä.

Pelijakauma: Capo The Amour on ainakin alustavassa jakaumassa aliarvostettu ja kannattaa huomioida varhain mukaan systeemeille. Lucille Bourbon saattaa jäädä hyväksi yllätysmerkiksi.