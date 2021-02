Ravivihje: Toto65 Vermo 24.2.2021

Suosikki: Kierros huipentuu lämminveristen hyvätasoiseen pääsarjaan, jossa iskee yhteen useampi kova hevonen. Ilmiömäiseen lentoon uusissa käsissä loppuvuonna lähtenyt 4 Credit To Love saa pitää suosikkiviitan, vaikka sen voittokulku on katkennut. Se oli vielä toissa kerralla kovalla ajalla oikein hyvä kakkonen kuolemanpaikalta 7 Slippery Runwayn kupeelta, mutta viimeksi hevosen meno tyrehtyi pahasti loppusuoralla. Epäonnistuminen johtui valmentajan mukaan väärästä kengityksestä ja askelten lipsumisesta (kts. tallikommentit).

Haastajat: Ylempänä mainitun Slippery Runwayn nostaminen rankingin kärkeen ei olisi varsinainen virheratkaisu. Ruuna on Credit To Lovea riuskempi lähtijä ja sillä on viimekertaisen kohtaamisen tavoin nytkin selkeä mahdollisuus päästä tämän etupuolelle piikkipaikalle asti. Slippery Runway ei antanut Vermossa mitään mahdollisuuksia Credit To Lovelle. Se näytti myös viimeksi Porin T75-lähdössä keulassa voittajalta vielä maalisuoralle tultaessa, mutta kangistui sen jälkeen ja putosi seitsemänneksi. Treenarin mukaan ruuna alkoi käydä ylikierroksilla, koska startti viivästyi useita minuutteja vastustajan kengityksen takia, ja sen voimat ehtyivät ennen maalia.

Slippery Runwayn keulapaikalle pääsyn voivat estää lähinnä 2 Piteraq ja 3 Casimir Tof, jos niillä halutaan ajaa piikistä. Välillä voitokkaasti kilpailleen Piteraqin viime sijoitukset ovat jääneet heikoiksi, mutta niihin ei kannata tuijottaa liikaa. Ruuna jäi Slippery Runwayn Vermon voittojuoksussa voimissaan pussiin 2. sisältä sammuneen vastustajan taakse. Viime lauantain keskipitkällä matkalla hevosen juoksu oli levoton, eikä sillä tainnut olla juuri voimia tallella maalissa, vaikka se näytti jääneen 2. ulkoa pussiin.

Lahdessa kovassa lähdössä huippureissun jälkeen voittoon ohi Night Guardin kirinyt Casimir Tof ei pystynyt seuraavaksi parhaimpaansa, koska oli riehunut valjastuskatoksessa ennen starttia, mutta oli viimeksi tolppakone Night Quardin jälkeen hyvä kakkonen oltuaan mukana ensimmäisen kierroksen revittelyissä.

9 Samvais teki viime kesänä joitakin tosi kovia juoksuja, joiden perusteella se riittäisi ihan kärkeen tässäkin lähdössä. Syksyn vaisumpien starttiensa jälkeen tauolle vetäytyneen oriin vire on tuskin kuitenkaan tapissaan heti ensimmäisellä kerralla.

Yllättäjät: 10 Cool On Photos on ollut talvella lähes elämänsä kunnossa ja ansaitsisi jo vuoden avausvoittonsa. Se kiri toissa kerralla mainiosti 4. ulkoa ja tavoitti lopussa selvästi kärkiparia Credit To Love-Slippery Runway. Viimeksi ruuna jyräsi viimeiseltä sijalta kilometrin kirillään ilman vetoapua sisukkaasti perille.

8 Hudson Web jäi toissa kerralla pussiin, mutta on ollut hyvä alkuvuoden muissa juoksuissaan, jotka molemmat ovat päättyneet kakkossijoihin. Viimeksi se näytti pinkovansa keskipitkällä matkalla keulapaikalta jo voittoon, kunnes jättiyllättäjä Don Pescador pyyhkäisi loppumetreillä sen ohitse lennokkaalla kirillään.

Pelijakauma: Suosikkien osalta oikein pelattu lähtö. Yllättäjämme ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Radoilla 2, 3, 5, 7 ja 8 on riuskat lähtijät. Slippery Runway yrittää hakea voimalla vetotyöt.