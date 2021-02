Ravivihje: Toto5 Teivo 23.2.2021

Suosikki: 6 Voitinko on voittanut viimeiset laukattomat starttinsa ja vauhdikkaalla ruunalla on potentiaalia pudottaa ennätyksiään nopeaan tahtiin uusille lukemille. Ravilla lähellä, mutta toisaalta 6-vuotias ei isoa syytä tarvitse harhautuakseen väärälle askellajille.

Haastajat: 5 Eräsmies kulki Seinäjoen tauolta paluussaan vahvasti alkumatkan laukan jälkeen ja on sen perusteella vaarallinen. Ori ei normaalisti ole paha laukkaamaan ja viimeksikin syynä taisi olla lähtösuoran lopun aavistuksen tiukka tilanne. 6-vuotias kellotti viimeksi hypyn jälkeen tauluun 30-lukemat viimeiselle 1800 metrille.

10 Vietävän Ekotar ei ole menestynyt aikoihin, mutta on viime esityksen perusteella ehdoton tärppihevonen. Liekö kuskinvaihdos Antti Teivaiseen piristänyt, vai jokin muu asia loksahtanut kohdalleen, mutta tamma taisteli Kouvolassa johtavan rinnalta tiukasti voitosta laukatessaan loppusuoralla ja vastaavalla esityksellä ollaan tässäkin korkealla. Toki ravata pitäisi ja edellisestä ehjästä startista onkin rutkasti aikaa.

12 Erkkaus joutui joulukuun alkupuolella varotoimenpiteenä tauolle, kun jalassa oli outoa turvotusta. Ruunan pitäisi palata iskussa ja se jaksaa kyllä kiertääkin, mutta laukkariski on aina läsnä.

13 Kretonki on ennen kaikkea vahva, mutta tuntuisi viime kerran perusteella saavan koko ajan vauhtiakin lisää. Ruuna on epävarmojen hevosten keskellä yksi ravivarmimpia ja se on itsessään jo iso etu.

Yllättäjät: 8 Kulta Ilpo Pii on aloittanut uransa vanhemmalla iällä. 11-vuotiasta ei kehtaa kutsua lupaukseksi, mutta otteet ovat olleet lupaavia. Ruuna on ollut aina totossa, kun on ravannut ja viimeksi tuli komea kirivoitto, mutta nyt vastus on kovempaa. 1 Isosalon Isku ja 2 Isosalon Into ovat esiintyneet monen muun tämän lähdön hevosen tapaan epävarmasti, mutta ruunilla on paljon annettavaa, kun ravi alkaa maistua säännöllisemmin. 11 Rapsanteri vahvistuu tähän mielenkiintoisesti Ari Moilasella. 7 Jylhäsäde oli Seinäjoella tauolta vaisu, mutta viime vuonna nähtiin hyviäkin esityksiä.

Pelijakauma: Vietävän Ekotar (3 %) on aivan liian vähällä huomiolla.

Juoksunkulku: Epävarmojen hevosten kohtaamisessa juoksukulun arviointi on arvailua, mutta Voitinko on niin nopea, että ravatessaan se etenee johtopaikalle.