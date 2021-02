Ravivihje: Toto65 Magic Monday 22.2.2021

Suosikki: 7 Lex Nicolas laukkasi viimeksi ja on laukannut aiemminkin, mutta hevonen on kuitenkin varmistumaan päin. Voitoissaan varmat keulavoitot napannut ori pääsee auton takaa erittäin terävästi matkaan ja on todennäköisin keulanimi. Viimeksikin se olisi ilman ensimmäisen kurvin laukkaa juossut johtopaikalla, mutta painetta tuli alussa sen verran, että laukka tuli. Tällä kertaa ori päässee helpommin johtopaikalle.

Haastaja: 3 Marylandin kapasiteetti on vähintään suosikin tasolla, mutta viime aikoina tamma on esiintynyt sen verran epävarmasti, että se on ainakin pieni kysymysmerkki maanantaina. Forssassa viisivuotias otti hypyn maalisuoralla kärkitaistosta. Lahdessa se laukkasi alussa ja teki tämän jälkeen mukavasti töitä 5. sisältä. Parin viime kisan jälkeen tammalla varmasti halutaan päästä ravilla varmasti matkaan ettei peli pilaannu heti kättelyssä.

Yllättäjät: 4 Prospect Tag lopetti viimeksi sisäradalta terävästi ja oli hyvä myös toissa kerralla 2. sisältä. 9 Hurrylla on kykyjä nähtyä parempaan ja tällä hetkellä ori on menossa oikeaan suuntaan. Suosikkikaksikon lyöminen voi olla liian hankalaa, mutta näiden jälkeisistä sijoista ori pystyy kamppailemaan. 10 Star Girl One kilpailee asiallisessa vireessä, mutta kärsii ohjastajan mukaan takarivin lähtöpaikasta. Takarivin uloimmalta lähtöradalta starttaavan 12 Leemark's Gideonin lähtöasetelmat eivät suosi ja lisäksi starttivälikin on pitkä. Voitto olisi melkoinen pommi.

Pelijakauma: Lex Nicolasissa (36%) on varma-ainesta, mikäli se pysyy pelien jättöaikaan asti kakkossuosikkina.

Juoksunkulku: Lex Nicolas avaa keulaan ohi Prospect Tagin. Maryland saattaa olla pakotettu ajamaan eteenpäin, mikäli tempo rauhoittuu merkittävästi.