Ravivihje: Toto5 Oulu 21.2.2021

Suosikki: Montén kohdalla on paljon kysymysmerkkejä, kun moni palaa tauolta. 2 Stay Alert on lähdön kovin hevonen ja sillä on harvoista monté-kisoistaan hyviä näyttöjä, vaikka voitto on vielä ottamatta. Edellisessä monté-lähdössään heinäkuussa Bodenissa ruuna paineli täyden matkan 14,1 ja sijoittui toiseksi. Starttiväli on hieman venynyt, mutta tuskin se on kynnyskysymys.

Haastajat: 5 Anaheim Kemp on lähdön muista avainhevosista poiketen säännöllisessä starttirytmissä ja saa siitä plussaa. Veteraani on tehnyt Maria Kurttilalta hyvää työtä monté-lähdöissä.

10 Perfect Reverie kisaa aika rajussa ylisarjassa, mutta on ennenkin kokeillut tätä lajia näitä hevosia vastaan ja selviytynyt hyvin. Aika pitkä tauko ja huono paikka kuitenkin arvelluttavat.

Yllättäjät: 9 Forastero ja 8 Dreaming Blues ovat monté-konkareita, mutta taukojen jälkeen niiden vire on arvoitus. 6 Flynn Bokolla on hyviä näyttöjä montésta, mutta kolmessa viimeisimmässä sellaisessa hevonen on hylätty laukoista. 3 Don Defender kiri viimeksi nasakasti loppua laukan jälkeen ja tulee menestymään tässä lajissa, mutta nyt vastus taitaa vielä olla ylisarjassa liian kovaa. 1 Araw Hoss debytoi montéssa. Nuorena lupaavasti mennyt ruuna joutui välillä olemaan viisi vuotta sivussa radoilta, eikä ole löytänyt ihan parasta iskua sen jälkeen.

Pelijakauma: Ei ihmeitä.

Juoksunkulku: Anaheim Kemp ja Dreaming Blues avaavat parhaiten.