Ravivihje: Toto75 Mikkeli 20.2.2021

Toto75-1 Suosikki: Voitokas 8 Rysky jatkaa selvänä suosikkina, vaikka alla on kaksi laukkastarttia. Harha-askeleet volttilähdöissä eivät varsinaisesti yllättäneet. Nyt kiihdytetään matkaan auton takaa ja matkana on vahvalle hevoselle sopiva 2600 metriä, joten näemme Samuli Innasen ajokissa jopa varma-ainesta. Rysky kulki viimeksi laukkansa jälkeen viimeiset 1900 metriä 27,1-vauhdilla ja kiri pussista päästyään tulisesti neljättä viidettä rataa pitkin. Ruuna oli lähellä tavoittaa keulassa juosseen 12 Dzingelin, joka oli muutenkin saanut 20 metriä hyvää lähtöhetkellä. Jos kunto on ennellaan ja Rysky ravaa, sitä on vaikea voittaa. Haastajat ja yllättäjät: Edellä mainittu Dzingel pystyy parempaan kuin viimeksi nähtiin, mutta näistä lähtöasemista se jää armotta haastajan rooliin. Pelimielessä paljon kiinnostavampi varmistusmerkki suosikille on 7 Lilin Jalo, joka jäi Dzingelin taakse pussiin Vermossa ja jatkoi melko vaivattomalla keulavoitolla Porissa viime lauantaina. Samassa rintamassa Vermossa tuli maaliin 3 Ierikka, joka hyökkäsi 3. ulkoa kolmannelle radalle jo 1200 metriä ennen maalia ja jyräsi pitkän kirinsä väkevästi perille. Ierikka saattaa olla tämän lähdön hevosista se, joka hyötyy suhteessa eniten 2600 metrin matkasta. 9 Ukkoherra kuuluu joukon suoritusvarmimpiin. Se oli viimeksikin hyvä johtavan rinnalta ja taisteli loppuun saakka voitosta 27-vauhtisessa lopetuksessa Larvan Iisua vastaan. Juoksunkulku: Lilin Jalo hakee keulat Paakkarin Innolta. Rysky kiertää kärjen rinnalle. Pelijakauma: Rysky (peliprosentti vihjeen julkaisuhetkellä 40%) on sopivasti pelattuna suosikkina potentiaalinen varmavaihtoehto. Lilin Jalo (4%) on jäänyt liiaksi suosikkikolmikon varjoon. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto75-2 Suosikki: 9 Ridgehead Laurette maistui kaksi viikkoa sitten Oulussa ja porhalsikin vakuuttavaan voittoon. Se eteni johtavan rinnalta kärkeen 1000 metriä ennen maalia ja voitti selvästi. Kunto ei varmaankaan ole kadonnut mihinkään, mutta lähtötapa lisää epäonnistumisen riskiä. Tammalla on selkeä laukkariski volttilähdössä. Haastajat: 3 Surprise Daisy on joukon vähärahaisin, mutta silti kuumimpia pelihevosia. Lievä ylisarja ei tunnu missään esimerkiksi tammikuisen Vermon-startin perusteella. Silloin tamma kiri 4. sisältä terävästi ja hävisi vain Astrumille. Viimeksi tuli helpohko keulavoitto, ja Iikka Nurmosen ajokki juossee nytkin piikkipaikalla. 8 The Breeze hurmasi ylivoimavoitoillaan marraskuussa, mutta sen jälkeen ei ole nähty samanlaista riemumarssia. Olisiko niin, että hokkikelit eivät sittenkään ole pontevasti potkivan hevosen ykkösjuttu? Viime viikolla Porissakin The Breeze oli 3. ulkoa 700 metrin kirillä vain ihan hyvä, ei yhtä loistelias kuin syksyllä. Yllättäjät: 7 Arnie's Emilie on toinen mahdollinen keulahevonen edellä mainitun Surprise Daisyn ohella. Tamman kunto ei ole kadonnut, vaikka viime kilpailuissa on tullut laukkoja. Toissa kerralla tamma kulki vahvasti lähtölaukan jälkeen ja viimeksi hyppy tuli kesken kirin kolmannelta radalta 500 metriä ennen maalia. 2 Fair Boost on petrannut selvästi. Se löi Jokimaalla ihan hyviä hevosia johtavan takaa ja teki viimeksi Killerillä hyvän nousun 5. ulkoa kärjen lopettaessa reippaasti. 1 Adrasthee on revitysmerkkejä huippupaikaltaan, sillä tamma osaa spurtata palan patkaa räväkästi. Varsinkin toissa kerran loppuveto oli hyvä. Viime lauantaina tamma jäi pussiin sisäratajuoksun jälkeen. 16 Didi Hoss petraa pikku hiljaa ja oli viimeksi jo ihan hyvä saatuaan hankalan juoksun 8. sisällä. 11 Vanilla Price kesti toissa kerralla hyväksyttävästi yliaktiivisen revittelyn johtavan rinnalla. Viimeksi T75:ssä se kiersi 2. ulkoa muut paitsi Ridgehead Lauretten. Kyvykäs 5 Next Hope on ollut parantamaan päin. Viimeksi tamma oli positiivinen johtavan rinnalta eikä heittänyt hommia kesken reippaassa lopetuksessa. Juoksunkulku: Surprise Daisy on todennäköisin keulahevonen nopealla kuskilla. Myös Arnie's Emilielle kelpaisi keulapaikka. Pelijakauma: Pienten marginaalien revityslähtö, jossa parhaat merkit löytyvät yllättäjistä. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 9, 3, 8 Suuri: 9, 3, 8, 7, 2, 1, 16, 11, 5, 15, 4

Toto75-3 Suosikki: 6 Savon Kingi on Toto75-kierroksen pankki. Peistä voi taivutella siitä, kuuluuko rutinoimattoman suomenhevosen olla 80-prosenttinen suosikki sentään kuten alustava pelijakauma väittää, mutta asialla ei ole käytännön merkitystä T75-pelissä. Kierroksen todennäköisin voittaja kelpaa mielihyvin varmaksi. Normaalitapauksessa huippulupaus johtaa kisaa alusta loppuun. Savon Kingi on ollut viime kilpailuissaan tosi hyvä. Viime kausi päättyi vakuuttavaan T75-finaalin voittoon, joka tuli keulajuoksulla. Toissa viikolla Teivossa pitkä starttiväli ei näkynyt lopussa missään, kun ruuna voitti taas kärkipaikalta ja vastaili 27-vauhtisessa lopetuksessa tarpeen mukaan kovakuntoiselle Eetille. Haastajat ja yllättäjät: 8 Lennon Rapina on selvähkö kakkosrankkaus ja aliarvostettu alustavassa pelijakaumassa. Se jatkoi hienoja suorituksiaan Killerillä viimeksi ja paikkasi lähtölaukan vahvasti. Ruuna tuli maaliin voimia tallella aivan voittaja Liinan Liekin puserossa ja paukkuja olisi ilmiselvästi ollut vielä voittoon saakka. 15 Troll Sterk Viking on mielenkiintoinen seurattava pitkällä tähtäimellä, mutta valmentaja Miika Tenhusen mukaan nyt ollaan liikkeellä passiivisella taktiikalla, kun hevonen palaa sairaustauolta ja kierrettävää piisaa. 12 Hissun Turbo oli ihan sitkeä johtavan rinnalta viimeksi. Loppua tultiin 24,5-vauhdilla Virin Veijarin voittamassa T75-kisassa. Kyvykkääksi tiedettävä 10 Tarunlento ei ollut lainkaan hassumpi viimeksi suoraan pitkältä tauolta. Se laukkasi hännillä pitkäksi viimeisellä takasuoralla, mutta Arto Laaksonen ajeli maaliin ja hevonen poimi pari väsyvää lopussa. Juoksunkulku: Savon Kingi vie ja muut vikisee. Pelijakauma: Savon Kingiä (84%) on pelattu hieman liikaa ja Lennon Rapinaa (6%) liian vähän, mutta kierroksen pankkia ei silti varmistella vihjesysteemissä säästösyistä. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-4 Suosikki: 2 Mr Big Star yllätti viime lauantaina Porissa 3. ulkoa ylivauhtisessa juoksussa. Ori on huippupaikalta nyt jo kuumimpia pelihevosia, mutta alustavan pelijakauman kertomaa suursuosikin asemaa ei voi allekirjoittaa. Vastustajatkin ovat hyviä eikä Mr Big Star ole lähdön sähäkin kiihdyttäjä. Vaikka arpa oli suosiollinen lähtöpaikan muodossa, keulapaikan missaaminen ei olisi yllätys. Haastajat: Etenkin 6 Lightningsky on kiinnostava haastaja. Ruuna on erittäin nopea avaaja ja pystyy nappikiihdytyksellä riistämään keulapaikan alussa. Jo silloin suosikki Mr Big Starista tulisi alustavaa kannatustaan haastavampi. Valmentaja Juuso Holttinen arvioi, että Lightningsky on kutakuinkin samanlaisessa vireessä kuin ennen paussiaan Vermossa. Tuolloin se meni keulasta 12-ajan ja oli hyvä, vaikka sai tunnustaa haamukirin tehneen Mainion paremmakseen. 1 Hard To Trick kyttää namureissua kärjen takana. Tamma palasi hyvässä vireessä kehiin pikku paussilta ja oli kakkonen keulajuoksulla hieman tätä helpommassa tehtävässä. Yllättäjät: 5 One Break Broline tähtää johtavan taakse tallikaverinsa selkään ja jos yritys onnistuu, totosija ei yllätä. Hevonen on kunnossa ja hallitsi viimeksi mielin määrin keulasta tätä helpompaa lähtöä. 4 Boulder Luke on yksi lähdön hyvistä kiihdyttäjistä. Viime voittonsa se otti juuri keulajuoksulla 10,5-vauhtisen kiihdytyksen jälkeen. Toissa kerralla Gävlessä se kuukahti jääräpäiseen keulataktiikkaan ja sen jälkeen pitkä kiri oli liikaa, minkä jälkeen hevonen palasi Suomeen. 8 Exuberance palasi viimeksi tauolta ja irtosi näyttävään voittomatsiin Minto's Don Juania vastaan. Viimeinen satanen oli tervanjuontia, mutta sen voi laittaa kahdeksan kuukauden tauon piikkiin. Suorituksessa oli hyvääkin ja jos Exuberance on nyt startti alla makeimmillaan, se voi menestyä vaativallakin juoksulla. Juoksunkulku: Eturivissä on monta sähäkkää avaajaa. Lightningskyn lähtönopeus pitkät hokit alla on pieni kysymysmerkki, mutta jos ruuna kiihtyy talvibalanssissa yhtä kovaa kuin marraskuussa Vermossa, se pamauttaa ulkoakin keulaan. Pelijakauma: Mr Big Star (49%) on liian selvä suosikki. Lightningsky (22%) on edullinen perusrasti ja Exuberance (2%) kiehtovin haku potintekijäksi. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2, 6, 1 Suuri: 2, 6, 1, 8

Toto75-5 Suosikki: 15 hevosen autolähtö 2600 metrin matkalla on kierroksen pelillinen pähkinä. IS Ravien kärkirankkaus on tällaiseen sarjaan hurjan kovaluokkainen 14 Piteraq. Jenkkiruuna ei ole parhaimmillaan talviradoilla kun hokkikengät syövät siltä huippunopeutta, mutta kunto on kohdillaan. Viimeksi Vermossa kivikovassa Slippery Runwayn voittamassa T65-lähdössä Piteraq jäi voimat tallella pussiin sisäradalle. Edelliskerralla Killerillä se voitti juostuaan suurimman osan matkasta johtavan rinnalla. Haastajat: 10 Rallston on noussut luokkahevosen ottein sarjoissa viime kuukausina. Viimeksi tuli toistaiseksi arvokkain ykkö

Toto75-6 Suosikki: 10 Draken nousee takarivistäkin rankingin kärkeen, mutta vain pienellä marginaalilla, koska vastusta piisaa ja juoksun on onnistuttava voittoa ajatellen. Toissa kerralla Jokimaalla ruuna oli vakuuttava keulasta. Viimeksi se laukkasi kiihdytyksessä ja kulki sitten oikein hyvin. Valmentaja uskoo suojattiinsa kovasti. Haastajat: 6 Veeran Poika on kisan selvästi paras rasti pelimielessä. Ori on tehnyt lupaavia esityksiä kovissa Kavioliigan lähdöissä tämän vuoden puolella. Esimerkiksi Teivossa reilu kuukausi takaperin se kiri vahvasti maaliin hyvän sisäratajuoksun jälkeen. Viime lauantaina Porissa Kartierin voittamassa kisassa Veeran Poika jyräsi 2.-3. ulkoa taistoon totosijoista ja kävi jo loppusuoralla esimerkiksi Morisonin edellä, mutta haparoi viimeisellä satasella sen verran että putosi viidenneksi. 4 Myrskyri palaa tauolta vaativaan tehtävään. Äärimmäisen voitokasta hevosta ei voi koskaan unohtaa ennakkokaavailuista, mutta juuri tähän paikkaan se ei ole erityisen kiinnostava rasti tallikommentteihinkaan peilaten. Tuulennopealla 9 Kujanpään Jyräyksellä ajettiin viimeksi aktiivisesti keulasta Pyörylän Paronia vastaan, vaikka ori palasi pitkältä tauolta. Lopussa tuli noutaja, mutta nyt on ainakin paikat auki paussin jäljiltä. Ekosanin takaa voisi päästä tuurilla hyvin läpi alussa. 3 Wauhti on nousussa saatuaan pari starttia alle tauolta. Se näytti jo viimeksi pitkään voittajalta keulajuoksulla, mutta Evartti ja 11 Jamir työntyivät viime metreillä ohi. Yllättäjät: 8 Tuviker oli viime kilpailussaan sairas ja palaa nyt tauolta. Syksyinen shokkivoitto Kavioliigan osakilpailusta Välähdystä ja kumppaneita vastaan on vielä tuoreessa muistissa. Tallikommenttien perusteella ei ole mahdoton ajatus, että Tuviker olisi heti tauolta hyvä. 1 Faste Viking on nopea startista joten lähtöpaikka puoltaa, mutta ori otetaan silti vain seurantaan tauolta. Juoksunkulku: Radoilta 1-4 kaikki pystyvät avaamaan tulisesti. Myrskyri lienee todennäköisin keulahevonen. Kujanpään Jyräys voi yrittää Ekosanin takaa läpi kärkipaikka mielessään. Pelijakauma: Draken (33%) on noussut yllättävän selväksi suosikiksi takarivistä. Veeran Poika (9%) on kovasti aliarvostettu. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 10, 6, 4 Suuri: 10, 6, 4, 9, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: 2 Religious on kierroksen varmakandidaatteja. Näemme sen voittoon paremmat mahdollisuudet kuin alustava pelijakauma näyttää, varsinkin kun lähtöasemat mahdollistavat keulajuoksun ja kovakuntoisin haastaja arvottiin takariviin. Huippupäivänään Religious pystyisi pärjäämään johtavan rinnaltakin. Kevään kansainvälisiin suurkilpailuihin tähtäävällä hevosella on kaksi hyvää suoritusta alla. Toissa kerralla Bollnäsin V75-lähdössä se kiersi ensimmäisen kaarteen kolmatta rataa ja pääsi pudottamaan vasta 500 metriä juostuna johtavan rinnalle, mistä taisteli kolmanneksi. Viimeksi Solvallan hopeadivarifinaalissa Mika Forss ei ladannut starttiin ja Religious juoksi lopulta 4. ulkona. Hevonen spurttasi loppusuoran kovaa hännillä, mutta peli oli jo menetetty. Vire voi olla edelleen nousussa, kun kilpailuja kertyy talvitauon jälkeen. Haastajat: 1 Stonecapes Queila sai viimeksi hankalan juoksun 10 Jack Vaderin vetämässä taktiikkajuoksussa ja putosi kärjen kyydistä loppusuoralla. Nyt huipputamma saanee taas hyvän selkäjuoksun ja sellaisen jälkeen se saattaa esittää murhaavan kirin. 6 Run For Royalty debytoi viimeksi Pekka Korven valmennuksesta. Hevonen oli pitkään pussissa sisäradalla ja työntyi lopussa viidenneksi. Parasta suorituksessa oli, että ori näytti nyt oikein hyvältä ja tasapainoiselta. Kovaluokkaisen Run For Royaltyn suoritusta taukostartti alla seurataan suurella mielenkiinnolla ja se otetaan tilimerkiksi jo pieneen systeemiin. Yllättäjät: 11 M.S. Triple J:n Suomen-debyytistä on hankala vetää johtopäätöksiä. Se pokkasi suosiolla keulapaikan tallikaveri 5 Celebrity Lanelta ja veti sen jälkeen kävelyä. Lopussa jenkkiori joutui tekemään töitä 7 Por Nie Rockin torjuakseen eikä se voittanut erityisen vakuuttavasti 11-lopetuksessa, mutta voi olla nyt startti alla paljonkin parempi ja kyvyt riittävät tätä kovempiinkin tehtäviin. Lähtöpaikkansa takia M.S. Triple J. on verraten alhaalla rankingissa. 4 Orlando Knick sai viimeksi Oulussa hankalan juoksun 6. ulkona ja teki voitavansa lopussa, ehtien neljänneksi 8 Leader Brodden vanavedessä. Nyt Orlando Knick saa paremman reissun. Juoksunkulku: Religious torjuu Orlando Knickin sekä Celebrity Lanen ja etenee keulaan. Pelijakauma: Religious (32%) on lievästi alipelattuna suosikkina jopa varma-ainesta. Run For Royalty (4%) on koko kierroksen parhaita yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 6 Suuri: 2, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

