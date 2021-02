Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 19.2.2021

Suosikki: 5 Baron Box ei saanut toissa kerralla täyttä mahdollisuutta juostuaan kaukana 7. ulkona. Ohjastaja käänteli viimeisellä takasuoralla sisälle, missä ori tuli voimia tallella maaliin. Viimeksi kirikierroksella oli ongelmia varusteiden kanssa eikä ohjastaja saanut käännettyä Baron Boxia kolmannelle. Tilaa saatuaan hevonen pinkoi pontevasti loppua ja osoitti jatkavansa hyvässä vireessä. Tällä kertaa lähtö on sopivaa tasoa, missä Baron Box pystyy tarvittaessa tekemään pitkänkin kirin kolmannella radalla. Näemme oriissa ainesta jopa Toto5-varmaksi.

Haastajat: 6 Bravo Sencello on hyvä haastaja ja pääsee auton takaa hyvin matkaan, mutta on tauolta ainakin pieni arvoitus. Ohjastaja oli etukäteen varovaisen luottavainen. 4 Ciao Ferrari kiri Lahdessa sisäratajuoksulla hyvin perille ja otti Vermossa maksimit juostuaan 6. sisällä ja myöhemmin 2. ulkoa. Ruuna on hyvällä mallilla ja pääsee auton takaa aivan hyvin liikkeelle. 11 Taigo Blessed kärsii hyvänä avaajana takarivin paikasta. Ruuna voitti Seinäjoella pystyyn keulasta, muttei viimeksi pysynyt lopussa parhaimpien perässä 2. sisältä.

Yllättäjät: 3 Glint Match on hyvä avaaja, joka pääsee alussa asemiin. Vire on viime kisoissa ollut sisäratajuoksuilla tasainen. 8 First Revengen luokka on kova, mutta starttaaminen on ollut viime vuosina sen verran katkonaista, että kärkisija tulisi yllätyksenä. Lähtöpaikkakin on hankala. 10 So Long Suckersiin pätevät samat sanat kuin Glint Matchiin, sillä ruuna on saanut viime kisoissa hyvät juoksut kärjen tuntumassa. Takarivistä ruuna ei pääse käyttämään lähtönopeuttaan ja voiton suhteen tuuriakin pitää olla matkassa.

Pelijakauma: Baron Box (27%) on papereissamme peliprosenttejaan selvempi suosikki.

Juoksunkulku: Radoilta 3,4 ja 6 avataan parhaiten. Bravo Sencello päässee johtopaikalle.