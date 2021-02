Ravivihje: Toto5 Kouvola 18.2.2021

Toto5-1 Suosikki: 6 Tähtisekin edellisestä voitosta on aikaa, mutta nousukuntoiselle oriille on löytynyt Kouvolasta niin osuva aikatasoitus, että olisi iso yllätys, jos nyt ei tapahtuisi paluu kultakantaan. Porin Toto75-lähdössä hevonen sai myöhään tilaa ja spurttasi ahnaasti loppua. Kuopiossakin suosikki teki mainion juoksun alkuhapuilujen jälkeen. Yllättäjät: 2 Inton Rilla on nopea hevonen, joka on aika tarkka juoksusta. Kouvolan voitto irtosi selkäjuoksun jälkeen hyvällä kirillä. 3 Aarteen Etsijä punnersi viimeksi sisäratajuoksun jälkeen totoon, mutta on ollut sen jälkeen kerran pois, joten vire on pieni arvoitus. 8 Virin Vihtorin parhaat hetket on nähty jo jonkin aikaa montéssa, mutta löytyy hevoselta hyviä näyttöjä kärryt perässäkin. Vauhdikas 1 Sipisipi on ollut varjojen mailla pitkään, mutta aloittaa nyt uusista käsistä ja on ainakin mielenkiintoinen seurattava. Pelijakauma: Tähtisekki (56 %) voisi olla isompikin suosikki. Juoksunkulku: Sipisipi johtaa alun, mutta Inton Rilla saanee siltä johtopaikan. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 6 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 5 Extrem Brodde ei yltänyt viimeksi montéssa odotetulle tasolle, mutta tallilta vahvistettiin, ettei hevonen vain ymmärtänyt kilpailla uudessa lajissa tosissaan. Kärryt perässä ruuna on voittanut useamman kuin joka toisen starttinsa ja ollut usein vakuuttava. Kouvolan edellinen voitto tuli leikitellen johtopaikalta. Sinne ei ole nyt asiaa, mutta hevonen osaa voittaa muualtakin. Haastajat: 2 Glamour Arioso teki maanantaina Lappeessa keulapaikalta tarvittavan. Ruuna napannee tässäkin piikkipaikan. Lyhyt starttiväli on tuntunut olevan hevoselle vain etu. 7 Marlon Dee oli sunnuntaina Lahdessa monen idea ja hevonen tekikin ihan kelpo esityksen yllettyään johtopaikalta kakkoseksi, mutta voittoakin tarjottiin. Yllättäjät: 6 Zumu de la Vegalla oli syksyllä taulussa komea voittoputki, mutta sen jälkeen hevonen alkoi käydä aivan liian kuumana. Ruunaa on liikuteltu tauon aikana rauhallisesti ja valmentaja uskoo sen vaativan startin tai startteja ollakseen parhaimmillaan. 9 Amour Amiko oli tammikuussa suoraan tauolta positiivinen, mutta viime esitykset ovat jättäneet toivomisen varaa. Paras taso riittäisi tässä tototaistoon, mutta vire on kysymysmerkki. Pelijakauma: Pelissä erottuva kolmikko voisi olla hieman lähempänä toisiaan. Juoksunkulku: Glamour Arioso on todennäköinen keulahevonen, eikä se luultavasti luovu paikastaan suosiolla, vaikka Marlon Dee lähtee myös kovaa ja Extrem Brodden kanssa saatetaan myös olla aktiivisia jo matkalla. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 5, 2, 7 Suuri: 5, 2, 7

Toto5-3 Suosikki: 6 My Ragio Gaga on voittanut puolet starteistaan ja vaikuttaa erittäin kehityskykyiseltä hevoselta sarjoihinsa. Viimeksi ruuna moitti kovaa rataa ja sen kisan saa unohtaa. Muuten hevonen on osoittanut osaavansa menestyä monenlaisilla juoksuilla. Haastajat: 4 White Cross Diegon henki kulkee parhaiten pakkaskeleillä ja taso on viime aikoina noussutkin kivasti. Mikkelin voitto tuli johtopaikalta ja ruuna päässee etenemään sinne nytkin. 7 Jetman Luxi palaa sairastauolta, mutta hevosen pitäisi olla heti kilpailukykyinen. Ruuna on jäänyt hieman liikaa edellä maninittujen varjoon peleissä. Yllättäjät: 5 Max Mili jäi Vermon pitkällä matkalla täysin pussiin ja voisi olla merkki yllätyksen hakijoille. 9 She Believe kamppaili viimeksi mukavasti johtavan rinnalta ja tuntuisi olevan nousussa. Pelijakauma: Jetman Luxi (12 %) voisi olla enemmän luotettu. Juoksunkulku: E.V. Menina johtaa alun, mutta huolii selän eteen. White Cross Diego tullee ensimmäisenä kysymään keulapaikkaa. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 6, 7 Suuri: 6, 4, 7, 5

Toto5-4 Suosikki: 7 Huimanni oli viimeksi keulapaikalta iso pettymys, mutta olisiko sitten ollut niin, ettei se juoksupaikka ollut hevosen mieleen. Edellisissä on nähty selkäjuoksuilla vahvaa jälkeä ja eiköhän ohjastaja pyri tarjoamaan hevoselle nyt sellaisen. Haastajat: 3 Summarum on aloittanut lupaavasti, kun se on pystynyt viiteen starttiin nappaamaan kolme voittoa. Ruunan pitää todennäköisesti pudottaa tässä ennätystään voittaakseen, mutta miksei se voisi onnistuakin. Kuopion alkumatkan laukkaan oli syytä muissa hevosissa, mutta lopun ravin katoaminen on huolestuttavampi seikka. 6 Villijäbän vauhdit riittävät tässä varmasti, mutta ruuna on ikävän epävarma. Tapio Perttunen yrittää uutena miehenä pitää hevosen askelillaan. 1 Hilding oli Vermossa suoraan tauolta positiivinen ja asetelmat suosivat nyt vahvasti. Pelijakauma: Neljä hevosta erottuu syystä ja ne voisivat olla lähempänä toisiaan. Juoksunkulku: Hilding tai Summarum johtaa joukkoa. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 7, 3, 6, 1 Suuri: 7, 3, 6, 1

Toto5-5 Suosikki: 1 Jacques Hyneman on lahjansa näyttänyt, mutta merkittävä epävarmuus on hidastanut nousua sarjoissa. Ruuna tuntuisi viime esitysten perusteella vihdoin olevan varmistumaan päin. Viimeksi hevonen jyräsi tätä kovemassa porukassa vakuuttavaan voittoon. Sisärata tuo pussitusriskin, mutta suosikilla voi ajaa aktiivisesti, kunhan vain löytää vapaan väylän. Haastajat: 4 Runaway Savoy ei ymmärtänyt uran alussa kilpailemisen päälle, mutta oikea asenne on nyt löytynyt ja voittoja on jo kolme putkessa. Rima nousee edellisistä, mutta oriilla tuntuisi olevan vielä varaa parantaa itselläkin. 5 La Luna Birdland aloittaa uudesta tallista. Tamma on hieno ilmestys, mutta sen lopun taistelutahdossa on ollut parantamisen varaa. Uuden valmentajan mukaan hevonen menestyy harjoitusten perusteella, mutta kyseessä on heillekin puhtaasti testistartti. 3 Mr Capito oli Mikkelissä hyväksyttävä kolmas johtopaikalta, kun avaus oli kuitenkin talvikeleille tosi reipas. Hyvä avaaja saa tästä mieluisan juoksupaikan. Yllättäjät: 6 The Big Dipper omaa hyvän fysiikan, mutta ravin kanssa on ongelmia, eikä ihan kaikkea kapasiteettia saada vielä käyttöön. 10 Believe In Dreamillä olisi potentiaalia, mutta ruunan ajatus katoaa välillä kesken lähdön tyystin. Pelijakauma: Mr Capito (3 %) on aliarvostettu. Juoksunkulku: Keskeltä rataa Mr Capito, Runaway Savoy ja La Luna Birdland kiihtyvät lujaa. Keulakamppailu on tasainen. Jacques Hyneman pyrkii sisältä ulos ja kiertyy matkalla eteenpäin, jos se onnistuu. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 1, 4, 3 Suuri: 1, 4, 5, 3, 6, 10

