Ravivihje: Toto65 Vermo 17.2.2021 – 65 000 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 10 Don Williamsin paluu on illan urheilullinen helmi. Orilla on alla 1,5 kuukauden talvipaussi. Ennen huiliaan se teki selvää jälkeä vastustajistaan varsinkin pitkillä matkoilla ja kun tiedetään ettei Markku Niemisen hevosilla tulla ajamaan terveisiä taukostartteihin, suursuosikin asema on selviö. jos Don Williams on entisensä, se hakee kärkipaikan matkalla ja voittaa. Alkutalven kilpailujen perusteella hevonen ei ole hokkikengät alla ainakaan huonompi kuin kesäbalanssissa.

Haastajat ja yllättäjät: 8 William Birdland on nousuvireessä. Ori oli oikein hyvä viime viikolla Kouvolassa ja lopetti johtavan rinnalta voitokkaasti 13,5-vauhdilla. Hevonen voi olla nyt vieläkin parempi lyhyen starttivälin ansiosta.

2 Flight Deckillä on alla kaksi menestyksekästä vierailua Uumajaan. Toissa kerralla ruuna selvisi huonolta lähtöpaikalta toiseen pariin ulos ja kiri kakkoseksi. Myös viimeksi Flight Deck pääsi sujuvasti läpi takarivistä ja keikkui 500 metrin juoksun jälkeen keulassa. Se kesti hienosti voittoon, vaikka joutui tekemään yhden turhan välispurtin matkalla. Flight Deck on hienossa iskussa, mutta Don Williams on raju uusi vastustaja.

9 Ubertino Grif aloittaa Nina Pettersson-Perklénin tallista. Vire on luonnollisesti arvoitus pitkältä tauolta ja uusista käsistä, mutta pitkä matka ainakin passaa hevoselle. Toissa kilpailussaan lokakuussa Ubertino Grif kiri oikein terävästi Tammer-ajon yllätyskolmoseksi.

7 Stonecapes Sparrow treenaa Markku Niemisen mukaan oikein hyvin. Don Williamsin lyöminen olisi jättiyllätys, mutta ruunan otteita kannattaa seurata tarkkaan jatkoa ajatellen.

Juoksunkulku: Flight Deck johtaa ainakin alun, mutta Don Williamsin selkä kelvannee matkalla.

Pelijakauma: Don Williams on ansainnut massiivisen kannatuksensa.