Ravivihje: Toto5 Kuopio 16.2.2021

Suosikki: 6 Riutan Taika ei varsinaisesti hyödy juostavasta mailin matkasta, mutta huippukuntoinen tamma starttaa silti suosikkina matkaan. Se voitti Kaustisella 4. sisältä tammikuun lopussa ja viimeksi hevonen teki sitkeän suorituksen kuolemanpaikalta Toto75-päivänä. Riutan Taika elää enemmän vahvuudella kuin nopeudellaan, mutta mikäli juoksu kuutosradalta onnistuu, pystyy se runttaamaan väkevästi perille.

Haastajat: 12 Larvan Iisu voitti Jyväskylässä keulasta. Tällä kertaa juostava paikka on nopealle lähtijälle iso miinus. Kyseessä on voitokas peli. 3 Volsuma laukkasi viimeksi ensimmäisessä kurvissa ja teki tämän jälkeen erittäin hyvän juoksun. Tamma sai startin alle ja on mahdollista, että reilun viikon starttivälillä voitokas suoritus on tiedossa. 11 Sanahelinä matkasi Oulussa 3. sisällä ja jäi lopulta pussiin 2. ulos loppusuoralla. 4 Marhotti voitti viimeksi ensimmäistä kertaa urallaan, kun ruuna jyskytti 3. ulkoa ykköseksi. Lähtöpaikka suosii hyvää lähtijää.

Yllättäjät: 7 Harjujen Roomeo otti Oulussa maksimit 2. sisältä. 2 Shamaanitar kirii selkäjuoksun jälkeen hyvin ja pääsee loistopaikalta matkaan. 10 Jaajo on selvästi tauluaan parempi menijä, mutta voi olla, että se vaatii tauon jälkeen lisää startteja alle ennen kuin on voittoiskussa. 1 Pitska on asiallinen menijä, joka pääsee maukkaista asemista matkaan. Lisäksi starttiväli on tällä kertaa lyhyempi kuin viimeksi.

Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö.

Juoksunkulku: Marhotti katsoo keulat ja Sanahelinä saattaa koittaa tämän takaa läpi. Volsuma tai Riutan Taika etenee kuolemanpaikalle.