Ravivihje: Toto65 Magic Monday 15.2.2021

Suosikki: 8 Com Tuff on sinnikäs jyrääjä, joka ei moiti raskaitakaan juoksuja, joten ruuna saa olla selvä suosikki onnettomalta lähtöpaikaltakin. 8-rata tuo tasavauhtiselle hevoselle juoksunkulkuun täystuhoriskin, varsinkin kun kuuman 5 Adrienne's Amin johdolla nähdään varmasti vauhtijuoksu, mutta suosikki on vahvoilla, jos pääsee edes kutakuinkin järkevästi edes johtavan rinnalle avauskierroksella. Kouvolassa Com Tuff oli selityksittä paras keulahevosen kupeelta.

Haastajat: Adrienne's Ami on palannut vireessä tauolta. Lappeessa hevonen sai sisältä myöhään tilaa ja lopetti terävästi. Viimeksi ori oli tutun terävänä matkalla ja veti kovaa kangistuen hieman lopussa. Haastaja olisi keulapaikalta kova luu, jos se asettuisi matkavauhdin osalta edes hieman viime kertaa paremmin, mutta se voi olla turha toivo.

10 Ornstein on riviään vaarallisempi tapaus ja kuuluu ajoissa kupongeille. Ruuna aloitti Suomessa mukavalla esityksellä tasokkaassa Voimaliigassa ja jäi Lahdessa viimeksi aivan pussiin. Oletettu vauhtijuoksu saattaisi olla hevoselle vain hyvä juttu.

Yllättäjät: Nopea 3 Wonder Woman saa mielenkiintoisen tarkkailuaseman Adrienne's Amin takaa ja voi olla siitä yllättävänkin korkealla. 1 The Rector tulee aina rehellisesti päätyyn saakka, mutta tasaisella avaajalla on sisäradalta juoksunkulussa riskejä.



Pelijakauma: Ornstein (5 %) on varsin kiinnostava rasti.

Juoksunkulku: Adrienne's Ami riehuu johtoon ja vetää siinä ainakin ensimmäiset 700-800 metriä kaasu pohjassa. Wonder Woman nappaa paikan sen takaa. Com Tuff yrittää päästä etenemään mahdollisimman nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Se paikka onkin varmasti tarjolla, mutta kovassa vauhdissa sinne eteneminen kestää väkisinkin.