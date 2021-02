Ravivihje: Toto5 Jokimaa 14.2.2021

Suosikki: 7 Victory's Club on kilvan ylivoimaisesti mielenkiintoisin seurattava. Jos hevonen on samanlainen kuin viime voittojuoksussaan Färjestadissa syyskuussa, se ei välttämättä saa edes vastusta muista. Tuolloin ori kiersi kovassa avauksessa pitkän kolmatta rataa ja eteni johtavan rinnalle, mistä puristi umpirehdisti ykköseksi 11-ajalla. Sen jälkeen on tullut vain epäonnistumisia, aivan kuten Suomen-debyytissäkin pari viikkoa takaperin. Victory's Club otti raivokkaan lähtölaukan auton takaa ja jäi ratkaisevasti. Tapio Perttunen ajeli sen jälkeen hiittiä kaukana kulisseissa, joten ehkä hevonen on nyt pahimmat paineet purettuaan rauhallisempi.

Haastajat: 1 Her Royal Highness on hyvänä päivänään maan parhaita tammoja ja kun kunto vaikuttaisi olevan löytymässä, nostamme Jukka Torvisen ajokin haastajien rankingin kärkeen. Valjakko sai mainion lähtöpaikan todelliseen nappisarjaan. Viimeksi Stonecapes Queilan voittamassa avoimessa tammalähdössä Her Royal Highness juoksi neljäntenä sisäradalla ja tuli hyvävoimaisen näköisenä maaliin. 4 Messiah on myös ollut tuloillaan. Toissa kerralla ori kiri ahnaasti loppusuoraa sisäratajuoksun jälkeen. Viimeksi kovassa porukassa juoksu meni pieleen kun Ari Moilasen ajokki ei löytänyt kiihdytyksessä paikkaa parijonosta ja joutui pakittamaan hännille. Messiah kulki 6. sisältä viimeiset 700 metriä 12,2-vauhdilla ja näytti hyvävoimaiselta maalissa. 11 Santo Grial teki vahvan 13,5-vauhtisen 800 metrin kirin 5. ulkoa viimeksi ja hävisi vain johtaneelle Nazarethille.

Yllättäjät: 8 Cool On Photos jää lähtöpaikkansa vuoksi yllättäjän rooliin. Kunto ruunalla on kohdillaan, sillä se teki mainion kirin 4. ulkoa viimeksi kovassa Slippery Runwayn voittamassa T65-lähdössä ja löi selvästi mm. Messiahin. 3 Ulk Delle Selve rankataan passiivisesti yllättäjien kategoriaan, kun tuoreet näytöt puuttuvat ja myös talvikelien sopivuus on pieni kysymysmerkki hevoselle, joka on tehnyt parhaat juoksunsa avojaloin. Tallitiedot lupaavat positiivista aloitusta tauolta. 6 Roofer voisi järjestää totopaukun ylivauhtisessa juoksussa. Ruunan viime kilpailut ovat pilaantuneet alkumatkan laukkoihin, mutta hevonen on näyttänyt hyppyjen jälkeen, ettei kunnossa ole vikaa.

Juoksunkulku: Victory's Club vie keulaan ohi Ulk Delle Selven, jos ravaa. Ylivauhtinen juoksu ei yllättäisi.

Pelijakauma: Victory's Club (20%) on alipelattu aamun jakaumassa, mutta tilanne korjaantuu illaksi. Myös High Royal Highness (12%) on aliarvostettu, kun Messiah (33%) on yllättävän selvä suosikki alustavasti.