Ravivihje: Toto75 Pori 13.2.2021

Toto75-1 Suosikki: Talven kilpailujensa myötä kuntoutunut 3 Eeti on sopivassa tehtävässä selvä suosikki, jota voi käyttää jopa varmanakin. Se sai toissa kerralla onnistuneen juoksun hyvin vetäneen Laylan takana, iski loppukaarteessa tämän kimppuun ja päätössatasella väkisin ohi voittoon. Eeti ei ole nopein alussa, mutta sen kirivoimat ovat puhuneet monesti tylyä kieltään maalisuoralla, joka on Porissa tunnetusti pitkä. Haastajat: 2 Tähtisekki sinnitteli toissa kerralla asiallisesti kuolemanpaikalta, jonne revitti takarivistä ja oli sijoitustaan parempi. Viimeksi ori kulki kuukauden paussilta hyvin pahan alkulaukkansa jälkeen heppoisessa lähdössä, jossa ehti vielä toiseksi. Jos hevonen jatkaa nousuvireessä, se pystyy aivan kärkisijoille. 8 Vuvuzela malttoi mennä välillä uusissa käsissä muutamia kertoja ravia ja teki hyvät juoksut, mutta niiden jälkeen laukat palasivat kuvioihin. Viimeksi se pysyi askelillaan avoimessa tammalähdössä, mutta jäi sisäradan lähtöpaikaltaan 3. sisälle, mistä tuli kaikki voimat säästössä pussissa maaliin. Vahva tamma on ravatessaan hyvin vaarallinen normaalia kevyemmässä sakissa. 1 Vilju on hyvä pitkien matkojen hevonen, jolle sisäradan lähtöpaikka on sen sijaan kaikkea muuta kuin toivottu. Sen pitää hakea tie vapauteen ja ulkoradoille luultavasti viimeisten sijojen kautta. Vilju nousi toissa kerralla Vermossa laukan jälkeen hyvin kolmanneksi, mutta viimeksi sen meno oli tavallistakin kankeampaa alkumatkalla ja se laukkasi itsensä porukan hännillä pellolle 600 metrin jälkeen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka huumorin puutteesta usein kärsinyt 5 Ypäjä Jallu reagoi rattailleen hyppäävään huippukuskiin. Lahjoja hevoselta löytyy kovempiinkin tehtäviin. Toissa kerralla se sai vetää Vermossa hiljaa keulassa ja karkasi oikea-aikaisesti vastustajiltaan. Ruuna voitti hallitusti, vaikka muut tavoittivat sitä loppumetreillä. Viimeksi ruuna hellitti maalisuoralla selvästi keulasta ja hävisi parikymmentä metriä voittaja Eetille. 12 Ypäjä Luotsi kiri toissa kerralla loppumetrit samaa vauhtia kuin Eeti, kun pääsi vapaaksi 3. sisältä ja oli tiistain välistartissaan pienessä lähdössä ok-kolmonen voimatta mitään Savon Kingille ja Eetille. Varma suorittaja voi jatkaa hyvien sijojen merkeissä, mutta kaikkien vatustajien kiertäminen piippuhyllypaikalta on hikinen savotta. Yllättäjä: Jos vauhdikkaalla 6 Aatsilla on hyvä päivänsä, se voi hätyytellä jopa kärkisijoja, vaikka 2600 metriä ei ole sen lempimatka. Kovemmissa lähdöissä kilpaillut ruuna tuli tapaninpäivän T75-divisioonafinaalissa keulavoittaja Koverin tuntumassa ajettuna maaliin. Pelijakauma: Vilju, Tähtisekki ja Vuvuzela ovat aliarvostettuja ja Eeti, Ypäjä Jallu ja Ypäjä Luotsi ovat ylipelattuja.



Juoksunkulku: Ypäjä Jallu ja Aatsi avaavat parasta vauhtia. Tähtisekki voi kuitenkin yrittää hakea niiltä voimalla kärkipaikan alkumatkalla. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3, 2, 8, 1, 11, 6 Suuri: 3, 2, 8, 1, 11, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-2 Suosikki: Talven ehdottomiin yllättäjiin kuuluvan 10 Credit To Loven voittoputki katkesi viime kilpailussa, mutta ei suinkaan hevosen huonouteen. Ruuna paineli kuolemanpaikalta kovan tuloksen, mutta sekään ei riittänyt kaulassa porhaltaneelle Slippery Runwaylle, joka palasi tauolta ilmiömäisessä iskussa. Credit To Love ei kohtaa yhtä kovia vastustajia ja on selkeä ehdokas varmaksi. Takarivin lähtöpaikka ei ole vahvalle menijälle edes kovin paha, koska matka on 2600 metriä. Haastajat: 4 Way To Go parantanut hurjasti menoaan viime startteihinsa. Se spurttasi Forssan pussitusjuoksun jälkeen Vermossa laukan selvästi kovinta kyytiä voittajan tuntumaan ja oli seuraavaksi oikein sisukas kakkonen 2. radalta ilman vetoapua. Maanantain välistartissaan ruunan alkumatka meni plörinäksi 3. radalla, mutta se paikkasi sen vahvalla nousulla jälleen kakkossijalle. Hevosen voitto suorastaan roikkuu ilmassa. 5 Hudson Web kiri sairauspussinsa jälkeen Vermossa 3. ulkoa terhakasti kakkoseksi. Viimeksi hevosen juoksu ei sen sijaan onnistunut, koska se ei löytänyt 5. sisältä kiritilaa. On todennäköistä, että kovalla avaajalla ajetaan tämä lähtö keulapaikalta siellä hyvin viihtyvällä kuskilla. Lujaa avaava 7 He Is In saanee seiskapaikaltakin hyvän juoksun kärkiryhmässä. Se spurttasi tammikuussa Turussa tosi terävästi toiseksi ja oli sen jälkeen Vermossa keulasta hyvä, vaikka putosi lopulta kolmanneksi Callela Lincolnin ja Way To Gon taakse. Viimeksi ruuna nousi etusuoralla kuolemanpaikalle, mistä hävisi kakkossijan yhtä täpärästi kuin Vermon juoksussa. Vahva 9 Langen’s Airborne on ollut viime starteissaan hyvä Solvallan pitkillä matkoilla. Ensin se kiri viimeiseltä sijalta kolmanneksi ja jaksoi viimeksi mainiosti samalle sijalle 3100 metrin kisassa, jossa painui kuolemanpaikkajuoksun jälkeen kärkeen puoli kierrosta ennen maalia. 11 Tinten sinnitteli tauon jälkeen 600 metrin kirinsä aivan asiallisesti perille, ja jos se vähän vielä terävöityi tuosta juoksusta, se voi hyvinkin nousta jo totosijoille. 2 Rapid Leader kiri toissa kerralla asiallisesti hänniltä, mutta oli viimeksi kovemmassa sakissa tasapaksu 2. ulkoa. Sen pitää petrata menoaan, mikäli meinaa hätyytellä kärkisijoja. Ylikovaa matkavauhtia piippuhyllypaikalta kärkkyvä 12 Q-Rex Oak jäi viimeksi kierros juostuna 2. ulkoa kuolemanpaikalle, mistä sinnitteli kohtalaisesti. Edellisellä kerralla ruuna oli lopussa kovin ponneton keulajuoksulla. Pelijakauma: Ainakin Hudson Web, He Is In ja Tinten ovat alipelattuja. Juoksunkulku: Hudson Web pyssyttää johtopaikalle, mistä sillä ehkä myös ajetaan, ellei Credit To Love iske sen kimppuun jo alkumatkalla. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 10 Suuri: 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-3 Suosikki: Suomenhevosten tasoitusajo on melko pyöreä kohde, jossa mahdollisia voittajia löytyy yhtä lailla takamatkalta kuin paalukarsinastakin. Suosikit lähtevät kuitenkin perusmatkalta. 6 Maatian Tähti mielii keulaan dominoimaan juoksua. Kolme starttia sitten pussissa ollut tamma laukkasi seuraavaksi maalisuoralla otellessaan kakkossijasta 9 Kromauksen kanssa, mutta putosi ajoissa raville ja pelasti totosijan itselleen. Maatian Tähti oli viimeksi niin vakuuttava voittaja kärkipaikalta, missä sai tiukkaa prässiä matkalla, että nostamme sen rankingin kärkeen. Haastajat: Hienolla statistiikalla kilpaileva 2 Tuulian Sälli jahtaa tiukasti ensimmäistä T75-voittoaan. Nopea ja vahvansorttinen ruuna palasi viimeksi herkässä iskussa kuukauden paussilta tositoimiin ja spurttasi maalisuoralla keulasta höyhenenkevyesti kilpakumppaneiltaan karkuun. Sillä on nytkin laukatta sauma päästä piikkipaikalle. Lahjakas 4 Hipsun Poju väläytti toissa kerralla oikeaa osaamistaan Teivon T75:sä, jossa tuli kärkirintaman takana voimat tallella pussissa maaliin. Viime lauantaina se pilasi pelinsä lähtölaukkaan. Jos oriilla on hyvä päivänsä, se pystyy ilman muuta lyömään kaikki vastustajansa. 10 Layla ailahteli välillä, mutta on viime starttiensa perusteella pääsemässä hyvään kilpailuvireeseen. Viimeksi oli jo voiton vuoro, kun tamma eteni 4. ulkoa vajaan kierroksen kirillä voittoon ohi kaksi paria lähempänä kärkeä juosseen 8 H.V. Tureksin. Syksyllä hurjia juoksuja T75-lähtöjä myöten tehnyt 15 Liinan Liekki avasi kautensa voitolla maanantaina Jyväskylässä. Hevonen oli vielä hiukan tukkoinen, mutta näytti kovapäisyytensä ja runttasi kuolemanpaikkajuoksun jälkeen väkisin ykköseksi. Vastaava esitys ei riitä pakilta voittoon vaativammassa tehtävässä, mutta voimatamma on varmasti startin ansiosta terävämpi.



14 Kruunun Prinssi johti viime kierroksella maalin tuntumaan, missä jättiyllättäjä Virin Veijari spurttasi sen edelle. Hevosen tehtävä on Porissa takamatkalta paljon kovempi, ja sen pitää petrata viime juoksuistaan, mikäli meinaa kiertää totosijalle. Yllättäjät: Ylempänä mainittu Kromaus on kohonnut talvella raivokkaaseen kuntoon. Ruunan nousu pahan laukan jälkeen voittoon kolme kisaa sitten oli hurja tempaisu. Se tuli toissa kerralla kierroksen kirinsä 3. ulkoa vauhdikkaasti perille, muttei kyennyt uhkaamaan keulasta karannutta Vonkaria. Keskiviikon välistartissaan Kromaus rutisti onnistuneen reissun jälkeen kovatasoisessa pitkän matkan juoksussa myös hyvin kakkoseksi. Tasavauhtista 3 Teppo Tuiskua voi hahmotella oikein isoihin revityksiin aiemmin mainitun H.V. Tureksin tavoin. Se oli toissa kerralla Vermon Talvicupin karsinnassa kuolemanpaikalta asiallinen viides ja saavutti finaalissa saman sijan. Ruuna lähti etusuoralla kiertämään 5. ulkoa voittaja Pipareemon perässä, ei välillä pysynyt kunnolla tämän vauhdissa, mutta tuli lopulta tämän takana pussissa maaliin. Pelijakauma: Maatian Tähden kuuluisi olla niukka suosikki, mutta muuten hyvin oikein pelattu lähtö. Juoksunkulku: Jos Maatian Tähden askeleet osuvat lankulle juoksuradalta, sillä on hyvä sauma päästä keulaan. Tuulian Sällillä on samat aikeet. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6, 2, 4, 10, 15, 9, 3, 8 Suuri: 6, 2, 4, 10, 15, 9, 3, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-4 Suosikki: Kohteessa nähdään sellainen harvinaisuus, että kahdeksan kertaa peräjälkeen voittanut ja viimeksi Solvallan ravipyhätönkin valloittanut hevonen jää haastajaksi. Hirmuisessa voittovireessä olleen 10 Joseph Bokon putki on isossa vaarassa katketa kahdesta syystä. Toinen syy on ruunan takarivin lähtöpaikka lyhyellä matkalla ja vielä suurempi syy eturivin huippukova vastustaja. Tuo suosikiksemme nouseva kilpailija on 4 Slippery Runway, joka palasi mahdottoman kovassa iskussa toissa keskiviikkona Vermossa. Hevonen oli aivan pitelemätön piikkipaikalta, vaikka vastassa oli Joseph Bokon tavoin viime kuukausina voitosta voittoon viilettänyt Credit To Love. Slippery Runway pääsee nytkin piikkiin, ellei nyt juuri tällä kertaa satu ottamaan lähtölaukkaa, josta sen valmentaja on monta kertaa turhaan varoitellut. Haastajat: Joseph Boko on kehittynyt koko ajan upeasti joka osa-alueella, eivätkä sen rajat ole nousemassa vielä pitkään aikaan vastaan. Toissa kerralla se esitti Vermossa jo kovaa lähtönopeuttaan ja viimeksi Solvallassa todellista taistelijan luonnetta tsemppaamalla täpärään voittoon, vaikkei näyttänyt menestyjältä loppukaarteessa. Joseph Boko saattaa olla Slippery Runwayta kovapäisempi hevonen, mutta Porissa lähtökohdat kaksintaisteluun ovat sellaiset, että se joutuu siihen haastajana. Jos voitto luiskahtaa edellä mainitun kaksikon kavioista, voidaan puhua isosta yllätyksestä. Kovimmat uhkat suosikeille ovat huippupaikoilta starttaavat 1 Redhot Tap Dancer ja 2 Mr Big Star. Ensin mainittu on petrannut kovasti menoaan viime aikoina. Se oli toissa kerralla todella urhea kakkonen, vaikka joutui kaksi kertaa revittelemään piikkitaistossa. Luultavasti Slippery Runwayn peesiin tyytyvän ja nappireissun siellä saavan ruunan vire kannattaa varmistaa vielä perjantai-illan välistartista. Mr Big Star paineli viimeksi ennätyksensä 12,3a, mutta se ei riittänyt lähellekään voittotaistoa kärkikaksikkoa Quick Valdia-Effronte Photo vastaan. Pääjoukon parhaaksi myös nyt hyvän reissun kärkiporukassa saava ruuna kyllä varmasti sinnitteli. Pelijakauma: Slippery Runway voisi olla vähän suurempikin suosikki. 3 Surprise Leader on ylipelattu ja Redhot Tap Dancer alipelattu. Juoksunkulku: Radoilla 1-5 on kovat avaajat. Redhot Tap Dancer on luultavasti valmis luovuttamaan vetotyöt vain Slippery Runwaylle. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4 Suuri: 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-5 Suosikki: 1 Credit To Dream on kehittynyt viime aikoina niin pitkin harppauksin, että se on huippupaikaltaan yksi lauantain varmaehdokkaista. Hevonen teki taukonsa jälkeen oikein lupaavat juoksut tammikuun kakkossijoissaan ja pääsi viime viikolla ansaitusti jo voiton makuun Vermossa. Se ei kuolemanpaikkajuoksun jälkeen aivan onnistunut ohittamaan 11,9-lopetuksessa tolppakonetta Mickania, mutta tuomaristo siirsi sen ykköseksi, koska tulkitsi kärkivaljakon häirinneen tammaa noustessaan lopussa radan verran ulos päin. Nyt Credit To Dreamilla on oiva sauma päästä itse keulaan. Haastajat: 7 The Breeze on tehnyt jatkuvasti hyviä juoksuja, vaikkei ole yltänyt aivan voittoihin asti viime kilpailuissaan. Toissa kerralla se olisi saattanut voittaa, jos olisi päässyt vähän aikaisemmin vapaaksi tammojen huipputasolla kilpailevan Ice Winen perästä. Viimeksi The Breeze sai edetä takarivistä melko sujuvasti keulaan, mistä ei voinut mitään väkivahvalle Wild Actionille, mutta piti selvästi muut takanaan. Talvikeleillä parhaiten viihtyvä 12 Lady Nightingale on viime kilpailujensa perusteella tuloillaan. Vahva tamma sinnitteli viimeksi ihan mukavasti kuolemanpaikalta 2 Touch Me Too häikäisi kolme kilpailua sitten Vermon komealla kirivoitollaan, muttei ole ollut sen jälkeen yhtä ponteva. Se näytti karkaavan maanantaina Jyväskylän kevyessä sakissa keulasta jo selvään voittoon, kunnes kangistui sen verran, että putosi maalin tuntumassa kakkoseksi. Ruotsissa talven kilpailleen 16 Janis Joplin Bokon vire on kohdallaan, mutta sillä on melkoinen savotta edessä kahdelta takamatkalta. Se lopetti viimeksi aivan hänniltä mukavasti kolmossijan tuntumaan eikä saanut sitä ennen täyttä mahdollisuutta kirimiseen 3. sisältä. Yllättäjät: Parhaimmillaan koviin juoksuihin pystyvä 9 Daisy Nash lopetti tauon jälkeisessä juoksussaan niin pirteästi hänniltä, että sen otteita kannattaa seurata tarkasti ainakin tulevia kisoja varten. Voitokas 13 Didi Hoss on saanut pitkän loukkaantumistaukonsa jälkeen kaksi starttia alleen ja varmasti parantaa vielä menoaan. Se kiri viimeksi 4. ulkoa asiallisesti. Pelijakauma: Yllättäjämme ovat alipelattuja ja Touch Me Too on ylipelattu. Juoksunkulku: Credit To Dream pitää sisäradalta keulapaikan, missä saa vetää sopuisaa tahtia. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1 Suuri: 1, 7, 12, 2, 9, 13, 16, 3, 8, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: Kavioliigalähdöissä on jaossa viimeiset pisteet ennen kahden viikon päästä ravattavia GP-kisoja. Ensimmäisenä Porissa kaviouralle kirmaavat kylmäveriset. Suosikki on hirmuiseen talvivireeseen äitynyt 6 Morison, joka kiri viimeksi Vermossa kyselemättä selvään voittoon ohi Välähdyksen. Koska Morison on melko tarkka hyväkuntoisesta radasta ja voi välillä laukata, emme vihjaa sitä ihan varmaksi asti. Haastajat: Ykkösvarmistus on upeasti paikkansa huippulähdöissä ottanut 1 Kartier, joka kiri myös Vermon kisassa lennokkaasti ohi Välähdyksen lähimmäksi Morisonia. Startti oli oriille vasta ensimmäinen Kavioliigassa eikä vielä nostanut sitä suoran paikan GP:hen saavien hevosten joukkoon, joten sen on sitä varten nytkin pärjättävä. Tämän takia oriilla ajetaan varmasti tällä kertaa rohkeammin kuin Vermossa. Neljä kertaa pitkän sairauslomansa jälkeen kilpaillut 4 Sheikki näytti vihdoin viime kilpailussaan, että siltä alkaa vihdoin irrota. Ori spurttasi Vermossa hyvävoimisena sen verran pirteästi neljänneksi, ettei sen voittokaan saa juuri yllättää. Sheikillä on jo yksi GP-voitto plakkarissa viime talven Kavioliigasta. Syyskauden suvereeni hallitsija ja GP-lähdön vienyt 8 Pyörylän Paroni johtaa ylivoimaisesti Kavioliigan pistepörssiä, muttei ole enää kuumimpia pelihevosia. Ruuna on jäänyt viime kilpailuissaan selkeästi Morisonin varjoon. Vermossa se taipui piikistä kuudenneksi ja joutui kovimpien vastustajiensa lisäksi päästämään viime metreillä ohitseen myös rinnallaan juosseen 7 Rokin Maxin. Viime kaudella monta huippujuoksua tehneen 2 Kujanpään Jyräyksen venymiskykyä seurataan mielenkiinnolla ykköstasolla. Oriin nopeus riittää takuulla, mutta sen kovuuden piisaaminen selviää vasta tulevissa kisoissa. Heti ensimmäisellä kerralla kärkeen sijoittuminen tulisi siltä kyllä yllätyksenä lähes puolen vuoden tauolta. Pelijakauma: Pyörylän Paronin yllättävän pieneksi hiipunutta peliprosenttia lukuun ottamatta oikein pelattu lähtö. Juoksunkulku: Kujanpään Jyräys ja Pyörylän Paroni ovat selvästi nopeimmat avaajat, mutta eri asia on, halutaanko kummallakaan ajaa tätä lähtöä keulasta. Veikkauksemme on, että Kartier tai Sheikki saa haettua kärkipaikan ja Morison etenee toisen radan letkan kärkeen. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 6, 1, 4 Suuri: 6, 1, 4, 8, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Talven lämminverivaltias 11 Thai Profit menettää suosikin viitan synkän lähtöpaikkansa takia. Keulasta kaikki viime voittonsa ottanut ruuna joutuu nyt todellisiin haalarihommiin ja myös riippuvaiseksi matkavauhdista. Missään nimessä se ei pääse tällä kertaa helpolla. Suosikki: Lähtöpaikkojen takia rankingin kärkeen ja ideavarmaehdokkaaksi nousee 1 T. Rex, joka on vihdoinkin saanut loistavat asemat sisäradalta. ”Peto” avaa niin liukkaasti, että sillä on sauma pitää keulat. Ruuna on ollut jatkuvasti hyvässä vedossa, mutta sen juoksut eivät ole tahtoneet onnistua huippulähdöissä. T. Rex oli viikko sitten sisukas Oulun Kavioliigassa, jossa menetti kuolemanpaikkajuoksun jälkeen voiton vasta loppumetreillä Leader Broddelle. Haastajat: Ylempänä mainitun Thai Profitin kakkospaikkakaan rankingissa ei ole selviö, sillä hyvillä numeroilla lähtee muitakin kovia menijöitä T. Rexin lisäksi. 4 Grainfield Aiden teki loppuvuonna kovaa tiliä Ruotsin huippulähdöissä, mutta alkoi tämän vuoden puolella potea ehkä jo jonkinlaista väsymystä, koska ei ole ollut enää yhtä ponteva. Se taipui viime lauantaina Solvallan kultadivisioonafinaalissa piikistä kahdeksanneksi, mutta paineli kuitenkin ajan, joka on Porin lähtöön kovaa valuuttaa. Ruuna avasi niin lujaa viimeksi, että T. Rex saa olla sen kanssa varpaillaan heti kiihdytyksessä. 3 Ricocone on ollut loistovedossa talvella, joka on sille erityinen mieluinen vuodenaika. Ruuna oli toissa kerralla todella hyvä Kavioliiga-debyytissään ja laittoi Thai Profitin ahtaalle tämän rinnalta kuolemanpaikalta 09,0-lopetuksessa. Keskiviikon välistartissaan hevonen ei mahtunut kirimään loppusuoralla vapaasti keulavoittaja Jack Vaderin perästä. 12 Willow Pride on totaalisesti lähtöpaikkansa uhri. Se voi saada kyllä vetoapua viereltään starttaavalta Thai Profitilta ja sitä kautta kohtuullisen sijoituksen. Tamma kärsi viime startissaan Turussa aineenvaihduntaongelmasta ja joutui keskeyttämään, mutta on tallikommenttien perusteella taas hyvässä iskussa. Kilpailemisesta nauttiva 5 Hazelhen Hermes jatkaa varmassa vedossa. Voittaminen on ollut sillä kuitenkin tiukassa, eikä se ole nytkään todennäköinen vaihtoehto. Ruuna kiri viime lauantaina Oulun Kavioliigassa 4. ulkoa mukavasti kolmanneksi ja keskiviikkona Vermon välistartissaan tasaisesti hänniltä. Ricoconen tallikaveri 10 North Lexus saa tulikasteensa Kavioliigassa. Jatkuvasti kahden parhaan joukkoon sijoittunut ruuna tunnetaan kovana kirihevosena, mutta paljon normaalia kovemman sakin peseminen olisi siltä kyllä melkoinen jymypaukku. Kautensa avaava 6 Hotshot Luca teki viime vuonna parhaimmillaan ollessaan todella kovia juoksuja ja venyi jopa toiseksi Suur-Hollola-ajossa, mutta loppusyksyllä sen tahti laantui. Vaikka Finlandia-ajoonkin kutsutun oriin kapasiteetti riittää voittoon, se olisi ehkä liikaa vaadittu heti ensimmäisellä kerralla. Pelijakauma: Suosikkimme T. Rex on roimasti alipelattuna oiva ideavarma. Se pelaajilla vasta kolmossuosikki. Juoksunkulku: T. Rex pitänee sisäratansa turvin johtopaikan, vaikka myös Grainfield Aiden avaa tulisesti samat kujeet mielessään. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 1 Suuri: 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 3, 2, 8, 1, 11, 6

Toto75-2: 10

Toto75-3: 6, 2, 4, 10, 15, 9, 3, 8

Toto75-4: 4

Toto75-5: 1

Toto75-6: 6, 1, 4

Toto75-7: 1

Hinta: 7,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-13&track=P&race=6&pool=toto75&selections=[3,2,8,1,11,6],[10],[6,2,4,10,15,9,3,8],[4],[1],[6,1,4],[1]&stake=0,05&price=7,2



Suuri

Toto75-1: 3, 2, 8, 1, 11, 6

Toto75-2: 10

Toto75-3: 6, 2, 4, 10, 15, 9, 3, 8

Toto75-4: 4

Toto75-5: 1, 7, 2, 12, 9, 13, 16, 3, 8, 11

Toto75-6: 6, 1, 4, 8, 7

Toto75-7: 1

Hinta: 120,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-02-13&track=P&race=6&pool=toto75&selections=[3,2,8,1,11,6],[10],[6,2,4,10,15,9,3,8],[4],[1,7,2,12,9,13,16,3,8,11],[6,1,4,8,7],[1]&stake=0,05&price=120

PieniToto75-1: 3, 2, 8, 1, 11, 6Toto75-2: 10Toto75-3: 6, 2, 4, 10, 15, 9, 3, 8Toto75-4: 4Toto75-5: 1Toto75-6: 6, 1, 4Toto75-7: 1Hinta: 7,20 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 3, 2, 8, 1, 11, 6Toto75-2: 10Toto75-3: 6, 2, 4, 10, 15, 9, 3, 8Toto75-4: 4Toto75-5: 1, 7, 2, 12, 9, 13, 16, 3, 8, 11Toto75-6: 6, 1, 4, 8, 7Toto75-7: 1Hinta: 120,00 €Tästä kupongille: