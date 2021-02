Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 12.2.2021

Suosikki: 5 La Donna Perfetta kilpailee nousuvireessä ja kokee merkittävän ohjastajanparannuksen. Toissa kerralla takaa kolmanneksi ehtinyt tamma voitti viimeksi helposti noustuaan etusuoralla johtavan rinnalle ja edettyään viimeisellä takasuoralla keulaan. Samanlaisena viisivuotias on paha lyötävä.

Haastajat: 3 Hypnotique ei ehtinyt Jyväskylässä kärkeen 3. ulkoa. Oulussa se eteni ensimmäisen takasuoran lopussa keulaan ja kesti neljänneksi. Kapasiteetti on hyvä, mutta viime kisojen jälkeen pientä parannusta kaivataan. 9 Skyfall Sofiella ajettiin tauolta maltilla ja tamman annettiin 2. ulkoa tulla omaa tahtiaan. Startti alla viisivuotias pystyy parantamaan. 1 Lex Nicolas on niin kova avaaja, että keulapaikan suhteen ei taida olla muilla mitään sanomista. Oriilla on pari keulavoittoa alla ja tälläkin kertaa ykkössijaan on hyvä mahdollisuus. Rahaa tulee koko ajan voittojen myötä lisää eikä ykkössijaa voi tasokkaassa lähdössä pitää kirkossa kuulutettuna.

Yllättäjät: 4 Twinvil kiri Teivossa 4. sisältä tasaisesti. Lähtöpaikka on hyvä, mutta starttiväli pitkä. 12 Natasha Love kilpailee asiallisessa vireessä, mutta lähtörata on tällä kertaa sen verran heikko, että ilman kärjen ylivauhtia korkealle on vaikea ehtiä. 10 Celeena suorittaa tasaisesti ja tälläkin kertaa tamma pystyy sijoittumaan kärjen tuntumaan. 2 Markin Midsummerin lähtöpaikka on hyvä, mutta pitkältä tauolta voitto olisi iso yllätys.

Pelijakauma: Lex Nicolas (29%) ei maistu ylipelattuna - se on vasta nelosrankkauksemme. La Donna Perfettassa (24%) on ideavarma-ainesta.

Juoksunkulku: Lex Nicolas avaa keulaan ja vetää vauhdilla ainakin avauspuolikkaan.