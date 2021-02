Ravivihje: Toto5 Kouvola 11.2.2021

Suosikit: 2 Harlamov on kulkenut alku-uransa ajan kyvykkään hevosen maineessa, vaikka näytöt kilparadoilta ovat jääneetkin vielä melko vaatimattomiksi. Mikkelissä hevonen jäi rintaman taakse ajamattomaksi ja voimia jäi selvästi varastoon. Kilpailua edelsi parin kuukauden tauko, joten Juha Kortekallion suojatin vire on taatusti nousujohteinen. Ori saa plussaa ravivarmuudestaan ja pystyy johtamaan lähtöä pitkään.

7 Alman Nanette kilpailee hienossa vireessä ja sekin vaikuttaisi suhteellisen ravivarmalta menijältä tähän lähtöön. Mikkelissä hevonen tuli aivan ulommaisena hyvällä potkulla maaliin ja kellotteli päätöstuhannen 33-pintaan. Kouvolassa sillä oli johtopaikalla kaikki kontrollissa, kunnes loppukaarteen hyppy pilasi pelin.

5 Toivio palaa kilparadoille uusista käsistä ja starttiväliä on kertynyt reilu kolme kuukautta. Lokakuussa Jokimaalla ruuna kierteli Harlamovin ohi selvästi ykköseksi, vaikka lähti tuolloinkin 20 metriä taaempaa. Starttiväli ja voltin kakkonen tuovat toki epävarmuuksia, mutta valmentaja on tallikommenteissaan optimistinen.

Haastajat: 8 Seikkerin statistiikka ei suurempia lupaile, mutta kyseessä on asiallinen hevonen tällaiseen lähtöön ja suosikkien epäonnistuessa sekin voi nousta kärkikamppailuun mukaan. Mikkelissä ruuna oli jyräämässä vähintään totokamppailuun ennen lopun laukkaansa. Tapio Perttunen ottaa nyt ohjat, mikä on valmentajan jälkeen ihan mielenkiintoinen muutos. 4 Nuppolan Pyry ei ole vielä onnistunut koskaan voittamaan, mutta tässä tehtävässä sekään ei suuremmin saa yllättää. Ruuna on napsinut totosijoja tarkoilla sisäratareissuilla ja lähtöpaikka mahdollistaa sellaisen tässäkin. 6 Angelina paikkaili viimeksi hyvin alkumatkan laukkansa ja loppuun jäi hieman jossiteltavaakin. Nyt rattaille hyppää Tero Lahtinen.

Yllättäjät: 3 Huiman Veto ei ole esittänyt viime starteissa oikein mitään, mutta pieni starttiväli on voinut piristää ja Santtu Raitala jatkaa rattailla. Starttitaukoa on alla myös 1 Pitiksen Porholla ja 9 Pyrkivän Veskulla ja niidenkin päivän kuntoa on vaikea arvioida.

Juoksunkulku: Harlamov lähtee vetämään kiihtyvällä vauhdilla. Alman Ninette ja Toivio tulevat toista rataa pitkin eteenpäin.

Pelijakauma: Harlamov on erottunut alustavassa jakaumassa liikaa.