Ravivihje: Toto65 Vermo 10.2.2021– 65000 euroa ekstraa

Suosikki: 5 My Radio Gaga on pärjännyt upeasti sen jälkeen, kun sai ravinsa kantamaan maaliin asti uran alkustarttien jälkeen. Viisivuotias on voittanut seitsemästä juoksustaan neljä. Ruuna jäi hieman yllättäen toissa kerralla keulasta täpärästi toiseksi, mutta pisteli parastaan viime kilpailussa, jossa kiri näyttävästi selvään voittoon. Pitkä matka ei ole vahvansorttiselle hevoselle varmasti mikään ongelma.

Haastajat: Suosikkia vuotta nuorempi 3 Fango Jett on myös lahjakas hevonen. Sen voitto on roikkunut talvella ilmassa ja voi hyvinkin tulla Vermon melko sopivassa lähdössä. Ruunalla on alla kolmen kakkossijan putki. Se kulki kolme kilpailua sitten mainiosti pahan laukan jälkeen ja on ollut molemmilla viime kerroilla oikein sisukas kuolemanpaikkajuoksuilla, joilla on tapellut voitosta maaliin asti.

Kolmen kilometrin matka on laskettava jonkinlaiseksi eduksi 6 Pegasos Evolle. Melko tasavauhtinen ori on ollut kovassa kunnossa, mutta kompuroinut välillä laukoille. Se kiri toissa kerralla lähtösuoran hyppynsä jälkeen vielä voittotaistoon, kunnes laukkasi uudelleen maalisuoralla. Viimeksi Pegasos Evo ei pystynyt reippaassa lopetuksessa uhkaamaan kärkiparia 2. sisältä ja jäi kuolemanpaikalla taivaltaneen Fango Jettin varjoon.

Seurattavat: Välillä pitkällä tauolla olleen 1 Ashley Manin vire on jäänyt laukkojen takia arvoitukseksi talven starteissa. Se laukkasi ensimmäisellä kerralla sisäratareissun jälkeen maalisuoralla voimia tallella ja menetti rahasijan ja hyppäsi viimeksi hännillä ensimmäisellä ja viimeisellä takasuoralla. Kovin risaisella tulosrivillä kilpaileva ruuna ei ole ravin maistuessa täysin vaaraton huippupaikaltaan.

2 BWT Dictator jaksaa hyvin, mutta on epävarma. Tulosriviään jonkin verran parempaa ruunaa kannattaa seurata, vaikka voittoon asti sen on vaikea mitenkään riittää kovia suosikkeja vastaan.

Pelijakauma: My Radio Gagan kuuluisi olla suurempi suosikki.

Juoksunkulku: Max Mili lienee alussa nopein, mutta se haluaa kernaasti selän eteensä. My Radio Gaga on suosikeista todennäköisin vetojuhta.