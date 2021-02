Ravivihje: Toto5 Teivo 9.2.2021

Suosikki: 1 True Noice ei ole esittänyt vielä parastaan parin kuukauden tauon jälkeen. Toissa kerralla Vermossa ruuna painoi liikaa ohjille ja laukkasi lyötynä. Viimeksi 11 Our Lexa kontrasi ohi, vaikka True Noice ehti käydä jo edellä loppusuoralla. Kykyjä on nähtyä enempään ja kilpailut tekevät hyvää, joten pystyvä 4-vuotias jatkaa suosikkina.

True Noice näytti toissa kerralla Vermossa, että pääsee ihan liukkaasti liikkeelle auton takaa. Jos askeleet osuvat sisäradalta lankulle ja ruuna onnistuu puolustamaan keulapaikan 8 Gyro Gearloosea vastaan, paljon on voitettu.

Haastajat: Gyro Gearloose on lähdön hevosista se, jolla on selkeimmin parannuspotentiaalia. Syksyllä ikäluokkalähdöissäkin kokeillut 4-vuotias oli suoraan tauolta ihan hyvä ja kesti kakkoseksi keulasta. Vähänkin petratessaan se pystyy jo voittamaankin. Kyseessä on nopea avaaja, jolla on saumat riistää keulapaikka ulkoradasta huolimatta. 5 Will Daisy Beat teki viime voittojuoksussaan oikein terävän kirin 3. sisältä ja spurttasi viimeiset 400 metriä hienosti 12-vauhdilla. Sunnuntain välistartissa Kuopiossa tamma hyökkäsi 2. ulkoa kirikierroksen käynnistyessä ja jyräsi vahvasti, mutta laukkasi voittotaistosta ihan lopussa. 10-vuotias veteraani on mainiossa iskussa.

Yllättäjät: 3 Shackhills Thunder on mielenkiintoinen seurattava Antti Teivaisen ohjastamana. Viimeksi ruuna ei piisannut 3. sisältä Our Lexalle tai True Noicelle, mutta Teivainen voi löytää tasavauhtisesta hevosesta uusia vaihteita. 7 Rainbow Giant muistetaan reilun kuukauden takaisesta voitosta, jossa se kirmasi 2. ulkoa 700 metrin kirillä ylivoimavoittoon kuskin tuuletellessa. Viimeksi ruuna oli asiallinen neljäs keulasta ja tuli maaliin samassa ultratasaisessa rintamassa Will Daisy Beatin kanssa. Edellä mainittu Our Lexa haki toissa kerralla Teivossa keulat 500 metriä juostuna ja piti niukkaan voittoon ennen True Noicea. Viimeksi samanlaisella taktiikalla hevonen puutui lopussa totosijojen ulkopuolella. Nyt takarivistä voimat säästyvät loppuun. Myös 9 Caramania on asiallinen yllätyshaku. Se ei ollut tammikuisessa kohtaamisessa Seinäjoella merkittävästi Will Daisy Beatia huonompi ja kiri myös hyvin sisäradalta. Viimeksi Kuopiossa ravin kanssa oli ongelmia.

Juoksunkulku: True Noice ja Gyro Gearloose ratkaisevat keulapaikan kohtalon. Jälkimmäinen on nopeampi, mutta välissä on monta ohitettavaa ja kiihdytys voi venyä.

Pelijakauma: Gyro Gearloose (9%) on reippaasti aliarvostettu aamun pelijakaumassa ja kuuluu kaikille lapuille.