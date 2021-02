Ravivihje: Toto65 Magic Monday 8.2.2021

Suosikki: 13 Loveyou Hangover osoitti lokakuussa Suomen debyytissään heti luokkansa, kun se paineli mailin komeasti 11-alkuiseen aikaan. Vermon epäonnistumisen jälkeen hevonen jäi tauolle, mutta palasi siltä viikko sitten voittovireessä. Valmentajan mukaan hevonen palasi radoille aika köykäisin valmisteluin ja sen voisi olettaa parantavan kisa kropassa. 13-radalta juoksu voi mennä vaikeaksikin, mutta 6-vuotiaalla on potentiaalia kiertää täältäkin kaikki.

Haastajat: 8 Way To Go metsästää tiukasti valmentaja Kristian Lellalle hänen valmentajauransa avausvoittoa ja vire on sellainen, ettei se kauaa voi enää kiertää. Vermossa irtosi napakka kiri ja viimeksi hevonen oli oikein sitkeä johtavan rinnalta.

9 BWT Crusader kiri pirteästi Porissa ja pujotteli Vermossa pirteästi yllätyskakkoseen. Ruuna on nostanut viime starteissa tasoaan huomattavasti.



Yllättäjät: 5 Leemark's Ghost palaa pitkältä tauolta ja vaatii valmentajan mukaan startteja. Perusluokaltaan voitokas menijä on tähän hyvinkin riittävä. 2 Rim Bay Orchid on huomattavasti parempi vapaalta radalta kuin toisten takaa ja viime kisan saa unohtaa. 3 Fullhand Comery oli keskiviikkona vaisu, mutta palasi tuohon tauolta. Aiempien starttien taso riittäisi tässä. 10 Quattro Tilly on ollut pettymys viimeisiin, mutta uusi kuski voi piristää merkittävästi. 11 Vinci Power otti edellisellä Forssan vierailullaan kirivoiton ja oli Porissakin olosuhteisiin nähden kova avaus huomioiden sinnikäs. 15 Uccio on hyvä hevonen tällaiseen lähtöön, mutta valmentajan mukaan parhaaseen vireeseen on matkaa.

Pelijakauma: BWT Crusader on mielenkiintoinen haku.

Juoksunkulku: Fullhand Comery on alussa nopein. Rim Bay Orchid haluaa myös johtoon ja Herakleitos F. sekoittaa nopeudellaan myös kiihdytystä. Way To Go tulee avauspuolikkaalla voimalla eteenpäin ja voi päästä lopulta johtopaikalle saakka.