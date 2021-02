Ravivihje: Toto5 Kuopio 7.2.2021

Suosikki: 9 Adrasthee kilpailee tasaisessa vireessä eikä kunto ole ainakaan laskemaan päin. Jyväskylässä tamma sai kirissä hyvää vetoapua ja runttasi 4. ulkoa asiallisesti perille. Tehtävä on tällä kertaa helpompi ja tammalta pitää odottaa paljon takarivistäkin. Se saattaa saada kirissä vetoapua 2 Will Daisy Beatista, mikä olisi hyvä asia.

Haastajat: Will Daisy Beat meni Seinäjoella 3. sisältä hyvän tuloksen ja kuului Jyväskylässä pelihevosiin. Tamma teki 5. ulkoa asiallisen kirin vaikka hävisikin mm. Adrastheelle. Lähtöpaikka on tällä kertaa hyvä, mutta tamman lähtönopeus ei ole sitä luokkaa, että se kuuluisi kuumimpiin keulaspekulaatioihin. Hyvä juoksu parijonossa on silti todennäköisesti tiedossa. 6 Come On Day otti Seinäjoella maksimit 2. sisältä ja meni ennätyksensä. Tamma avaa auton takaa terävästi ja katsoo todennäköisesti ensimmäiset keulat. Juoksu kärkipäässä on tiedossa, mutta pitkä starttiväli mietityttää etukäteen.

Yllättäjät: 8 Wild Bloom teki viimeksi asiallisen kirin perältä ja lähtöpaikka parani parin poisjäännin myötä. 12 Penelope Dahlialla on takana pari asiallista lopetusta sisäratareissuilla. Tamma on saanut tauon jälkeen muutaman kisan alle ja pystyy sitä kautta parantamaan. 11 Al's Diva Tequila on tauolta ja heikolta lähtöpaikalta lähinä revityskamaa vaikka hyvin sarjassa sisällä onkin. Tauluaan parempi, tauolta palaava 4 La Nette ja hyvistä asemista matkaan pääsevä 3 Hope To Cope tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Adrastheessa (26%) on kakkossuosikkina ideavarma-ainesta.

Juoksunkulku: Come On Day lataa keulaan ja ajaa siitä tai odottaa selän eteensä.