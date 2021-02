Ravivihje: Toto75 Oulu 6.2.2021

Suosikki: 3 Roberto Diverillä on saumat keulajuoksuun ja kun kuntokin on ok, niukka suosikin asema on perusteltu. Viime kilpailussaan Kuopiossa ruuna sai vetää hiljaa keulassa ja piti varmoin ottein ykköseksi. T75-tasolla rima nousee hieman.

Haastajat: 11 Surprise Leader kiri halukkaasti lähimmäksi Roberto Diveria tämän viime kilvassa ja yrittää nyt revanssia. Lähtöpaikka pudottaa rankingin kakkoseksi. Ruuna jatkoi Kaustisella viime sunnuntaina ja voitti tätä helpomman tehtävän tyylikkäällä kirillä 3.-4. parista ulkoa.

8 Minto's Don Juan on umpirehti voittajatyyppi, joka kuuluu ulkoradalta ja pieneltä paussiltakin perusrasteihin.

2 Sunbeam haluaa niin ikään nopean 1 Rambo Rivnerin edelle alussa ja luultavasti odottelee sitten suosikkia eteensä. Johtavan takaa olisi mainiot saumat totosijoille. Viimeksi kärryt perässä kilpaillessaan Sunbeam seuraili kolmanneksi keulavoittaja Juicemanin takaa.

Yllättäjät: 7 Shorthanded Jag on ihan helmi yllätyshaku. Se saattaa olla koko joukon kovaluokkaisin hevonen, sillä tavallinen hevonen ei painele täyttä matkaa 11-vauhdilla Vincennesissä kuten ruuna viime vuonna näihin aikoihin. Näytöistä on tietysti jo aikaa, mutta ei hevonen niin huono ole kuin viimeksi Bodenissa näytti. Siellä moni asia meni pieleen, kuten valmentaja Miia Nurmi tallikommenteissa kertoo. Hevonen on nyt kaiken järjen mukaan paljon lähempänä oikeaa tasoaan.

12 Herrera Boko ei ollut vajaan kuukauden takaisessa kohtaamisessa merkittävästi huonompi kuin Roberto Diver tai Surprise Leader, mutta hävisi rata-arvonnan ja jää ison yllättäjän rooliin.

Juoksunkulku: Eturivi pullistelee kovia avaajia. Sunbeamille kelpaa Roberto Diverin selkä, mutta suosikki voi saada painetta ulkopuolelta esimerkiksi Shorthanded Jagin toimesta.

Pelijakauma: Shorthanded Jag on aivan liian unohdettu.