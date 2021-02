Ravivihje: Toto5 Turku 5.2.2021

Suosikki: 3 He Is In kiri Turun Toto75-lähdössä vahvasti kakkoseksi ja nappasi viimeksi Toto65-lähdöstä keulajuoksulla pronssia. Ruuna on vakaassa vireessä ja paalulta vahvoilla, mutta on hyvä huomioida, että tämä on hevosen ensimmäinen volttilähtö Suomessa, eikä niitä varmaankaan ole sattumalta vältelty. Kolmosrata on tosin yksi helpoimmista paikoista voltissa ja pienellä paalulla on muutenkin mukavasti tilaa voltata.

Haastaja: 6 Shadow of Brisbane on lähdön paras hevonen, mutta hyväkuntoista tallikaveria ei ole ihan yksinkertaista saavuttaa ja ohittaa 40 metriä takaa. Äärimmäisen rehti kilpailija lähestyy huippukuntoa ja ylsi viimeksi Kavioliigassa 2. sisältä Thai Proftin takaa jo neljänneksi.

Yllättäjät: 5 Youngblood Pellini yllätti Porissa, kun moni asia suosi. Ruuna punnersi nappijuoksun jälkeen ylivauhtisen kisan hitaassa lopetuksessa ykköseksi, eikä siitä vielä innostuta, vaikka suunta on oikea. 1 Gillian Comery on pitkästä aikaa orastavassa nousussa ja ollut nyt hetken epäonninen. Tallikaverit tuntuvat silti tässä lähtökohtaisesti liian kovilta. 7 Angel Sky on ollut varsin vaisu pitkän tauon jälkeen, mutta rahkeita on parempaan. 2 Volume Ace kamppaili Turussa alussa ja lopussa He Is Inin kanssa, mutta oli varsin vaisu hyvällä juoksulla Kouvolassa. 4 Remain In Lightilla on Ruotsin starttien perusteella riittävät kyvyt tällaiseen lähtöön, mutta debyytti uusissa maisemissa oli hyvin tasapaksu.

Pelijakauma: Shadow of Brisbanen (30 %) kuuluisi olla lähempänä He Is Iniä (52 %).

Juoksunkulku: He Is In etenee johtoon, mikäli käynnistyy ravilla. Sen laukatessa pakka olisi varsin auki.