Ravivihje: Toto5 Lahti 4.2.2021

Suosikki: Kakkoskohteen 3 Minbrisk pystyy paljoon, jos ruuna jaksaa runtata taistellen perille. Näin viisivuotias teki Lappeessa voittaessaan 2. ulkoa, mutta kahdessa viimeisessä loppuveto on jäänyt vajaaksi. Hevonen avaa voltista erittäin hyvin ja juoksu joko keulassa tai kärjen takana on tiedossa.

Haastajat: 10 Orzo saattaa matkalla olla nahkea ja haluton, mutta loppua ruuna osaa kiriä hyvin. Sillä on alla hyvät loppuvedot ja vastus helpottuu edellisestä. 4 Phoenix Neva kesti Vermossa keulasta kakkoseksi ja otti Lahdessa tasaisen kuutossijan. Ruuna on voltista hyvä avaaja, mutta Minbriskin ulkopuolelta ei keulaan todennäköisesti ole asiaa. Kuolemanpaikkavaara on olemassa.

Yllättäjät: Toissa kerralla alussa laukannut 2 Rullebackens Göta ravasi viimeksi ja kiri 4. sisältä hyvin perille noustuaan 6. ulos toiseksi viimeisessä kaarteessa. Samanlaisena tamma pystyy olemaan kärjessä, jos pääsee voltista ravia matkaan. 8 Ashley Man palasi Lahdessa pitkältä tauolta ja otti maalisuoralla laukan matkattuaan 4. sisällä. Startti alla ruuna pystyy parantamaan eikä voitto ole sopivassa tehtävässä mahdoton lopputulema. Todennäköisempää on, että hevonen vaatii lisää startteja koneeseen. 11 She Believe ei säkenöinyt viimeksi 2. ulkoa. Tällä kertaa starttiväli on lyhyempi ja tehtävä nimien puolesta sopivampi. 1 Furiosa alisuoritti viimeksi, mutta oli tätä ennen hyvä Lappeessa. Tamma lopetti hyvin pussista päästyään.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Minbrisk avaa keulaan ohi Furiosan ja saa Phoenix Nevan rinnalleen. Alkumatka mennään vauhdilla, mutta tempo rauhoittuu toiselle puolikkaalle.