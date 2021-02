Ravivihje: Toto65 Vermo 3.2.2021 – 65 000 euroa ekstraa

Toto65-1 Suosikki: 2 Vennelmon Varma on jälleen kerran Tammatähden ennakkosuosikki. Syksyllä löytyneen huippukunnon upeasti säilyttäneellä tammalla on alla kaksi keulajuoksulla tullutta voittoa, ja tästä voi ihan hyvin tulla kolmas. Toissa kerralla Vermossa valmentajan ajamana Vennelmon Varma piti ykköseksi valmentaja Tapio Kukkosen ajamana. Viimeksi Janne Räisänen palasi ohjiin ja tynkälähdön voitto oli oikein helppo. Vennelmon Varma on luotettava kilpuri, joka osaa kääntää tiukat taistot edukseen. Haastajat: 7 Tutun Impi on kisan kuuma peli-idea, kun Ari Moilanen ottaa tamman ohjat. "Pumpulisormi" saattaa sopia voimistaan tunnetun mutta melko epävarman hevosen rattaille paremmin kuin hyvin, joten parannuspotentiaali on ilmeinen. Parhaan näytön talvikunnostaan Tutun Impi antoi kuukausi takaperin Vermossa, kun se jyräsi pitkällä kirillä voittoon oriita ja ruunia vastaan 2620 metrillä. Kolme viikkoa sitten tammat kohdatessaan Tutun Impi ei saanut heti pykälää silmään ja jäi pääjoukosta. Vahva loppuveto kantoi neljänneksi. Otamme kantaa Tutun Impin puolesta uudella kuskilla ja kokeilemme alipelattua kakkossuosikkia vihjesysteemien ideavarmana. 6 Varsova juoksi viime kisassaan Vennelmon Varman rinnalla ja haastoi hyvin maaliin saakka, häviten lopulta vain päänmitan. 1 Vuvuzela löi tammikuun alun kohtaamisessa kolme tämän kisan pelihevosista ja oli suosikkeja viimeksi T75:ssä oriita ja ruunia vastaan. Hannu Hietasen suojatti haastoi johtanutta Pöylefantenia tämän kupeelta, mutta laukkasi 300 metriä ennen maalia kesken taiston. Yllättäjät: 8 Hulluduunarilta löytyy kyytiä ohittaa Vennelmon Varma alussa, mutta keulapaikkakaan ei olisi voiton tae. Joulukuisessa kohtaamisessa Vennelmon Varma puristi rinnalta ohi keulassa juosseen Hulluduunarin. Kolme viikkoa sitten Vermossa Hulluduunari hyökkäsi 2. ulkoa 400 metriä ennen maalia, mutta kiri katkesi laukkaan kärkitaistosta 100 metriä ennen maalia. Valmentaja Pertti Niverin mukaan Hulluduunari ei ollut viimeksi parhaimmillaan kun jalat rasittuivat kovalla radalla neljä päivää aiemmin ajetussa kisassa, mutta nyt pitäisi olla taas parempaa luvassa. 5 Elias Juonetar on kovasti riviään parempi. Viimeksi se kiri kovaa, mutta jalat menivät solmuun loppusuoralle käännyttäessä. Edellisellä kerralla hevoselta putosi kenkä kesken kisan. Lähtönopeuden puute on tamman heikkokohta, joten sitä auttaisi kovasti, jos Vennelmon Varma ja Hulluduunari kisailevat tosissaan keulapaikasta alussa. Juoksunkulku: Hulluduunari pystyy haastamaan Vennelmon Varman kiihdytyksessä nyt paljon tiukemmin kuin viime kohtaamisessa, jos kuski niin haluaa. Suosikki on silti todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Tutun Impi (14%) kiinnostaa kovasti Ari Moilasen ohjastamana ja nousee maistuvaksi pelikohteeksi, kun alustava kannatus on maltillisissa lukemissa. Myös Hulluduunari (7%) ja Elias Juonetar (4%) ovat aliarvostettuja. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 7 Suuri: 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: 2 Mickan on tehnyt selvää jälkeä vastustajistaan viime kuukausina ja hakee jo kuudetta peräkkäistä voittoaan. Viimeksi tätä vastaavassa tammalähdössä tamma oli täysin pitelemätön keulapaikalta ja voitti pystyyn ennen perässään seurannutta 6 Neferneferneferiä. Jos vire on ennallaan kuukauden paussilta, nopea hevonen on taas lähellä koko matkan johtoa. Tallitiedot lupaavat ihan hyvää. Haastaja: 1 Stoneisle Sandrine on noussut mainioon kuntoon ja on T65-pankin selkeä ykköshaastaja. Toissa kerralla Lappeessa Antti Teivaisen ajokki kiersi 5. ulkoa näyttävästi ykköseksi, vaikka juoksun matkavauhti oli takahevosia vastaan. Stoneisle Sandrine tykitti viimeiset 700 metriä 13,8-vauhtia ulkoratoja pitkin. Viime viikolla Vermossa tuli kakkotila keulasta voittaneen Special Pointin takaa. Tamma näytti viimeksi, että myös lähtönopeutta löytyy yllin kyllin auton takaa. Yllättäjät: 5 Sunlit Treasure on tehnyt hyvät loppuvedot sisäratareissujen jälkeen viime kilpailuissaan. Viime voitto tuli johtavan takaa 500 metrin kirillä ja selvällä marginaalilla 13,5-vauhtisessa lopetuksessa. 3 Credit To Dream kehitti terävän lopetuksen hänniltä viimeksi ja on hyvässä kunnossa, mutta kohtaa nyt hieman kovempia vastustajia kuin edelliskilpailuissaan. 8 Next Hope on huippukyvykäs näihin lähtöihin, mutta ei tunnu löytävän virettään talviradoilla. Viimeksikin kiri jäi tasapaksuksi 3. ulkoa 16-vauhtisessa lopetuksessa. Kuskinvaihdos voi piristää. 12 Listas Hotshot on mielenkiintoinen seurattava Suomen-debyytissään, mutta otetaan heikolta lähtöpaikalta vain seurantaan. Tallikommenteissa lisää tietoa hevosen tilanteesta. Juoksunkulku: Mickan on todennäköisin keulahevonen, mutta ei saa hakea askeliaan kiihdytyksessä yhtään, tai muuten Stoneisle Sandrine pistää varpaat väliit ja torjuu suosikin. Pelijakauma: Stoneisle Sandrine (22%) on edullinen varmistusmerkki suursuosikki Mickanille (61%). IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 2, 1 Suuri: 2, 1

Toto65-3 Suosikki: Lämminveristen matalan tasoituksen hevoset eivät ole toisiaan juuri kohdanneet, joten rankingin väsääminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Suosikki kuitenkin löytyy melko helposti ja se on 8 Xanthus Wapid. Ruuna oli todella hyvä keulasta toissa kerralla, kun se kesti peräti 13,5-vauhtisen ensimmäisen kilometrin keulasta ja taisteli kakkoseksi vain Mr Big Moneylle häviten. Viimeksi pitkä 800 metrin kiri 3. ulkoa kantoi vain neljänneksi, kun sisärata veti voittokone Astrumin johdolla. Nyt ei ole ihan yhtä kovia vastassa. Haastajat: Antti Teivaisen rattailleen saava 5 El Houdini teki hyvän kirin 4. ulkoa viimeksi ja tuli kovaa maaliin neljättä viidettä rataa pitkin. 3 Shackhills Flash on aloittanut uransa voitokkaasti, mutta osaa myös herpaantua laukalle ilman näkyvää syytä, kuten viimeksi Seinäjoella kävi. Ori juoksi johtavan rinnalla ja laukkasi vajaat 400 metriä ennen maalia, mutta ei näyttänyt voittajalta siinä vaiheessa. Tämä on vielä kovempi lähtö. 7 Cobolt kerää jatkuvasti paljon peliä, mutta ensimmäinen voitto sitten viime toukokuun antaa edelleen odottaa. Toissa kerralla Jokimaalla ori oli asiallinen johtavan rinnalta. Viimeksi Vermossa 700 metrin kiri 3. ulkoa kantoi kolmanneksi. 6 Make A Wish H.C. kiri hyvin 3. ulkoa viimeksi ja hävisi vain keulasta hallinneelle Mahatma Geelle. Ruuna kulki viimeiset 700 metriä 13,7-vauhdilla. Edellisessä juoksussaan Esa Holopaisen ajokki oli sitkeä johtavan rinnalta. Yllättäjät: 2 The Story on lahjakas hevonen, joka on menettänyt tukun palkintorahoja laukkoihin. Esimerkiksi toissa kerralla Teivossa hyppy tuli 800 metriä ennen maalia 2. ulkoa ilman näkyvää syytä. Viime viikolla samalla radalla The Story pysyi askelillaan ja oli hyvä kakkonen 3. sisältä. Voimia olisi ollut voittoonkin, jos kiriväylä olisi auennut aikaisemmin kuin vasta 150 metriä ennen maalia. 10 Ashley Face sai viimeksi vaikean juoksun tasokkaassa T75-lähdössä, joten heikkoon sijoitukseen ei kannata tuijottaa liikaa. 4 Charming April voisi olla yllätysvalmis täydellisellä suojajuoksulla. Tamma teki mainion 700 metrin kirin 3. ulkoa Jokimaalla viimeksi. Joulukuisessa kohtaamisessa samalta juoksupaikalta se löi niin El Houdinin kuin Coboltinkin. 9 Anything Goes oli hyvä johtavan rinnalta viime viikolla ja väläytti nousuvirettä. Juoksunkulku: Shackhills Flashin selkä kelvannee muille paalun hevosille. Pelijakauma: Lipevä lähtö, josta on vaikea saada otetta suosikin takana. Ei kannanottoja. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 8, 5, 3, 7, 6 Suuri: 8, 5, 3, 7, 6, 2, 10, 4, 9

Toto65-4 Suosikki: 11 Rhapsody Point nousi suureksi suosikiksi Flex To Wheelsin jäätyä pois. Toissa kerralla Kouvolassa tamma juoksi keulassa, mutta ei ehtinyt vastata kovaa kirineen Glide On Firen loppuvetoon. Viimeksi Jokimaalla Rhapsody Point kiri 4. ulkoa viimeiset 800 metriä 14,7-vauhdilla ja kiersi tyylikkäästi ykköseksi. Kunto on siis kohdillaan, mutta alustava pelikannatus on liian korkealla nihkeisiin lähtöasemiin takariviin arvotulle hevoselle. Haastajat: 8 Indyana Joness on edelleen kunnossa, vaikka viime kilpailuista ei ole tullut voittoa. Ruuna teki viimeksi Kaustisella ihan hyvän 1200 metrin kirin 3. ulkoa. Lähtöpaikka on haastava hevoselle, jolla on ollut ongelmia kaarrejuoksun kanssa. Hidas avaaja saa väkisinkin lisämetrejä ulkokaistoilla. 2 Delightful Moment on nopea avaaja ja pystyy hyödyntämään lähtöpaikkansa. Viimeksi ruuna ei pystynyt haastamaan kärkeä 3. sisältä. Ailahteleva ruuna osaa huippupäivänään olla tosi hyvä keulasta täydellä matkalla, kuten syksyisestä Pimara cupin finaalivoitosta muistetaan. Yllättäjät: 4 Olle Roc on ollut monessa kilpailussa juoksunkulun uhri, niin viimeksikin kun voimia jäi paljon talteen taktiikkajuoksussa 4. sisältä. 5 Artico Zackilta on odotettu Suomessa hieman enemmän mitä toistaiseksi on nähty. Viimeksi ori juoksi 3. ulkona eikä pystynyt haastamaan kärkeä lopussa. Voitokas 7 Star Cat voitti viimeksi johtavan rinnalta tätä helpomman tehtävän. Juoksunkulku: Delightful Moment on nopein ensi metreillä. Flex To

Toto65-5 Suosikki: 1 Wild Action jatkaa pelaajien murheenkryyninä tai luottohevosena, ihan kuinka vain. Viime kilpailuissaan ruuna on joko laukannut tai voittanut. Viimeksi se pysyi sisäradalta askelillaan alussa ja mahtui nippa nappa nousemaan toiselle radalle 1500 metriä ennen maalia. Kirikäsky kävi tallikurvissa ja loppu oli vahvan ruunan näytöstä. Kuntonsa puolesta Wild Action pärjää taas varmuudella, mutta koska sillä on myös laukka- ja pussitusriski, pelillinen mielenkiinto ei ole kovin korkealla. Haastajat: 6 One Point on ollut selvästi Wild Actionia varmempi suorittaja talven kilpailuissa ja vaikka alla on pitkähkö starttiväli, ruuna on papereissamme tämän lähdön jaettu kärkirankkaus Wild Actionin kanssa. Toissa kerralla Turussa ruuna kiri T75-voittoon 2. ulkoa 500 metrin kirillä. Viimeksi se jyräsi johtavan rinnalta T65-lähdön ykköseksi ja löi mm. 4 Fullhand Comeryn sekä 8 Capo The Amourin. Edellä mainitusta kaksikosta Fullhand Comery on hevonen, jota pakkaskelien uskotaan puoltavan. Pekka Korven suojatti kiri hyvin neljän viikon takaisessa kohtaamisessa One Pointia vastaan ja nyt voi olla keulajuoksun vuoro, joten Fullhand Comery nousee kisan idearastiksi. Yllättäjät: 5 Wutan on hyvä hevonen näihin sarjoihin. Toissa kerralla Turussa se tyylitteli ylivoimavoittoon keulapaikalta ja löi kolme taas vastassa olevaa hevosta. Viimeksi ruuna kiersi johtavan rinnalle mutta ei pystynyt puristamaan kärkisijoille. 2 Glamour Arioso avaa hyvin ja voi saada namujuoksun kärjen takana. Sellainen reissu auttaisi taistoon mitalisijoista, mutta viime suoritusten perusteella voitto vaatisi lisäterävöitymistä. 10 Bastian on vähän samanlainen tapaus. Ruuna ei ollut kovin terävän oloinen johtavan takaa viimeksi ja jää nyt yllättäjien osastoon, kun arpa heitti takariviin ja vastus kovenee viime kilpailusta. 11 Bean Dead Cert aloittaa uusista käsistä. Kuumansorttinen tamma pystyy kovaan loppuvetoon suotuisan juoksunkulun jälkeen. Juoksunkulku: Fullhand Comery avaa keulaan ja puolustaa paikkaansa. Pelijakauma: Fullhand Comery (14%) on paras merkki kovasta suosikkikolmikosta. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 1, 6, 4 Suuri: 1, 6, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: 4 Credit To Love on ollut loistelias Anne Kankaan käsistä. Alla on jo neljän voiton putki. Credit To Loven vauhtikestävyys on mahtava ase näihin lähtöihin ja hevonen ei ole millään lailla riippuvainen muiden tekemisistä. Siksi luotamme sen taas suosikiksi, vaikka vastus kovenee viime kilpailuista. Credit To Love hurmasi varsinkin Jokimaan T75:ssä muutama viikko takaperin, kun se jyräsi Callela Lincolnin ja kumppanit maanrakoon täysin väsymättömällä suorituksella. Viimeksi Jukka Torvinen sai ajella ylivoimaisella hevosella varmistellen ja voitto oli oikein vaivaton. Haastajat: 2 Piteraq pystyy heittämään kovan haasteen varmallemme keulasta ja on myös pakkorasti. Juuso Holttisen valmennattava on ollut hyvä pitkin talvea ja juoksee nyt todennäköisesti keulapaikalla. Viimeksi se juoksi suurimman osan matkasta johtavan rinnalla ja pystyi siitäkin voittoon. Holttinen kertoo tallikommenteissa, että tähän kisaan on tähdätty viime kisaa enemmän ja ruuna on nyt lyhyellä starttivälillä todennäköisesti terävämpi kuin viimeksi. 6 Slippery Runway teki kovia juoksuja syksyllä ja muistetaan etenkin Glenn Kosmos Memorialin kakkostilasta. Seinäjoella marraskuussa tuli Piteraqin päänahka keulajuoksulla. Nyt kun alla on parin kuukauden tauko ja ruuna arvottiin suosikkikaksikon ulkopuolelle, se jää rankingin kolmoseksi. Yllättäjät: 5 BWT Danger teki hyvän kirin 6. ulkoa viimeksi ja vaikuttaa nousukuntoiselta. 8 Messiah on myös parantamaan päin. Viimeksi ori kiskaisi terävästi loppusuoraa sisäratareissun jälkeen. Nyt ulkoradalta juoksusta tulee paljon vaativampi. Juoksunkulku: Piteraq torjuu BWT Dangerin sekä Slippery Runwayn ja lähtee vetämään letkaa. Jos vauhti rauhoittuu pian kiihdytyksen jälkeen, Credit To Love kiertää johtavan rinnalle. Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö, jossa suosikit erottuvat selvästi muista. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 4, 2 Suuri: 4, 2, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

