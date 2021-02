Ravivihje: Toto5 Teivo 2.2.2021

Suosikki: 6 King of the North aloitti uransa 2-vuotiaana asiallisella esityksellä. Hevonen on valmentajan mukaan nopea ja ravivarma, joten todennäköisesti se juoksee taas keulapaikalla. Hevonen on oletettavasti ottanut kehitysaskeleita debyyttistartistaan ja tallin hevoset ovat useimmiten tauoltakin heti valmiita, mutta peliosuus on kuitenkin kohonnut aloittelijalle aika korkeaksi ja varmistaminen on paikallaan.

Haastajat: 10 Laurentz Von Bentzillä haluttiin ajaa viimeksi selästä, kun ruuna ei ollut edellisissä puristanut ihan täysillä maaliin johtopaikalta. Hevonen jäi 2. sisälle pussiin ja se saattoi tehdä hyvää jatkoa ajatellen. 5-vuotiaan otteet ailahtelevat hieman, mutta sillä on vauhtia voittaa tämä lähtö takamatkaltakin.

7 Robert esiintyi 3-vuotiaana lupaavasti ja mikä tärkeintä esitykset kehittyivät startti startilta. Nyt ruunalle on kertynyt hieman starttiväliä, mutta treenitauolla on saattanut tapahtua lisää kehitystä. Koivusen tallin hevoset ovat yleensä valmiita suoraan tauolta.

Yllättäjät: 11 Pinkabella on nopea tamma, mutta saisi taistella lopussa innokkaammin. Siksi hevoselle tahtoo kertyä hyviä sijoituksia, muttei niinkään voittoja. Seinäjoen kakkonen tuli oikein nappijuoksulla. 2 Happy Wind voisi olla merkki yllätyksen hakijoille. Tamma ei erityisemmin vakuuttanut viime kesänä, mutta virui Lahden taukostartissa pussissa koko päätöskierroksen ja voimia näytti jäävän. 4 Hellfire laukkasi Lahdessa lopussa tototaistosta kierrettyään alussa johtavan rinnalle. Ruuna petraa koko ajan. 9 Najim kamppaili viimeksi tasapäin edellisen kanssa, mutta sai paljon helpomman juoksun ja on nyt 20 metriä heikommin sarjassa sisällä. Ravin rytmikkyyttä ei pääse kehumaan. 8 Summerwind Goljat puristi Forssan taukostartissa pitkän kirinsä kohtalaisesti, kun vauhdinjako ei suosinut lainkaan kirihevosia. 1 King Stormia ajaa ensimmäistä kertaa sen uralla joku muu kuin sen valmentaja, joten otteet voivat parantua merkittävästikin. Paikka on mitä mainioin, joten maksetaan hevonen pommina mukaan.

Pelijakauma: Suosikin peliosuus on aika korkea ja nousee vaan. King Storm (2 %) ja Happy Wind (3 %) ovat hyviltä paikoilta mielenkiintoisia jättiyllätyshakuja.

Juoksunkulku: King of the North painuu keulaan ja saanee vetää aika maltilla.