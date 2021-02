Ravivihje: Toto65 Magic Monday 1.2.2021

Suosikki: 6 Want To Wheels ei päässyt Teivossa hyväksytysti matkaan kiihdytyssuoralla vaan laukka tuli. Tämän jälkeen tamma teki erittäin hyvän juoksun ja kiri terhakkaasti perille. Turussa Want To Wheels juoksu 4. ulkona, mistä tamma kiri voitokkaasti. Want To Wheels kilpailee huippukunnossa ja tehtävä on tällä kertaa aikaisempaa sopivampi. Se on perusteltu suosikki Toto65-5:ssä.

Haastajat: 4 Way To Go kiri Vermossa yllättäjänä hopealle. Loppuveto oli niin riehakas, etetä tällä kertaa pelurit osaavat varautua sen mahdolliseen pärjäämiseen. Kyseessä on hyvä talvihevonen. 3 Vinci Power jäi Lahdessa pussiin ja paikkasi tilanteen Forssassa kirimällä 4. sisältä kovaa perille. Ruuna pääsi loppukurvissa vapaalle ja loppuveto oli voitokas. 1 Erna's King jatkaa hyvässä vireessä. Teivossa se nousi viimeisellä takasuoralla johtavan takaa toiselle ja puristi totoon. Viimeksi hevonen matkasi 5. sisällä, mistä esitys oli positiivinen. Ruuna pääsee asiallisesti matkaan auton takaa, muttei välttämättä pysty pitämään keulapaikkaa nimissään.

Yllättäjät: 5 Quartam de Victor voitti Forssassa keulasta, mutta alisuoritti viimeksi. Toki juoksustakin tuli hankala kaukana takapareissa, missä matkasi myös 10 Rim Bay Orchid. Tamma sai viimeksi paremman mahdollisuuden menestyä ja runttasi kuolemanpaikalta periksiantamattomasti maaliin. Tauluaan parempi 9 Catahecassa Zest ja Seinäjoella sisäratajuoksulla kaksariin lopettanut 8 Tornapull tulevat kyseeseen, mikäli tähän kohteeseen revittää leveästi.

Pelijakauma: Want To Wheels (35%) voisi olla enemmänkin vedetty.

Juoksunkulku: Want To Wheels on sen verran nopea, etetä se päässee kuutosradaltakin johtopaikalle.