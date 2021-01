Ravivihje: Toto5 Kaustinen 31.1.2021

Suosikki: 3 La Donna Perfetta on sattuvassa sarjassa suosikkimme. Se saa tammahyvityksen turvin 20 metriä eteen muun muassa 5 Amiraal Ladalta, jonka kanssa oli juoksunkulku huomioiden täysin tasaväkinen Kaustisella viime viikolla.

La Donna Perfetta juoksi viimeksi 6. ulkona. Se nousi kiriin viimeisellä takasuoralla ja nousi hänniltä kiriin 600 metriä ennen maalia. Tamma joutui kiertämään koko viimeisen puolikkaan neljättä viidettä rataa pitkin, mutta selvitti lisämetrit hienosti ja runnoi juosten maaliin saakka. Kunto on siis kohdallaan ja nyt on keulajuoksun vuoro, joten menestystä odotellaan.

Haastajat: Pelaajien suosikki 12 Allyhills Dream oli mainio voittojuoksussaan kuukausi takaperin Seinäjoella. Hannu Hietanen latasi kiihdytykseen ja keulaan pamauttaneella hevosella jäi pykälä silmään. Ruuna aloitti 11,5-vauhdilla ja veti välillä reilusti muiden edellä, mutta kesti hienosti voittoon. Viimeksi 09-vauhtinen avaus oli ymmärrettävästi liikaa. Nyt on taas selkäjuoksun vuoro ja voimat voivat säästyä ratkaisuhetkille, mutta 40 metrin takamatkalta ei voi millään allekirjoittaa selvää suosikin asemaa.

7 The World Is Mine oli tosi hyvä toissa kerralla Seinäjoella. Se juuttui kiertämään ensimmäiset 800 metriä kolmannella radalla, mutta jaksoi silti tehdä vielä hyvän kirin loppuun ja ehti viidenneksi. Viimeksi Oulussakin The World Is Mine teki ihan hyvän kirin.

Edellä mainittu Amiraal Lada hyödynsi lähtönopeuttaan Kaustisella ja voitti johtavan takaa 400 metrin kirillä. Näistä lähtöasemista etu on La Donna Perfettalla.

Yllättäjät: 15 Shadow Leader on oikein pystyvä hevonen iltapäivän kilpaan, mutta huippuvire on ollut piilossa talven kilpailuissa. Voi olla, että Shadow Leader näyttää taas parastaan vasta kun hokkeja ja kenkiä päästään riisumaan pois. Vahvaa hevosta ei silti pidä unohtaa kokonaan, vaikka takamatkaa riittää ja ohjastaja vaihtuu kokemattomaan. 11 Marvel Neat on kirikykyinen veteraani, joka pystyy hyvänä päivänään kiertämään kärkeen pitkälläkin kirillä. Alla on reilu starttiväli, mutta ainakin joulukuussa Seinäjoella tamma pystyi kirimään vahvasti suoraan paussilta. Valmentaja palaa nyt ohjiin. 9 Flirting on tosi nopea ja olisi ilman muuta yllätysvalmis samanlaisena kuin kesällä parhaimmillaan. Tallitietojen mukaan taukohevoselle kuuluu ihan hyvää. 6 Zulamit on kehittänyt sisäratajuoksujen päälle pirteät loppuvedot viime kilpailuissaan, varsinkin toissa kerralla Seinäjoella.

Juoksunkulku: La Donna Perfetta avaa keulaan ja puolustaa kärkipaikkaa.

Pelijakauma: La Donna Perfetta (10%) on alipelattu kärkirankkaus ja sitä voi kokeilla ideavarmanakin. Allyhills Dreamin (31%) ei kuuluisi erottua muusta joukosta.