Ravivihje: Toto75 Vermo 30.1.2021 – 75000 euroa ekstraa

Toto75-1 Suosikki: Huippuluokan tammat kisaavat poikkeuksellisesti keskipitkällä matkalla. Rankingin kärkeen nousee 3 Stoneisle Ocean, koska pelaajien suosikki 1 Stonecapes Queila ei ole tallikommenttien mukaan parhaimmillaan sairaustaukonsa jälkeen. Se löysi katveessa olleen huippukuntonsa loppuvuonna, ja sen voitto suorastaan roikkuu ilmassa. Tamma spurttasi Stonecapes Queilan marraskuun lopun voittostartissa terävästi, kun pääsi myöhään pussista, laukkasi seuraavaksi lähdössä ja kiri taas viimeksi oikein hyvin voittomatsiin asti 3. ulkoa. Haastajat: Ylempänä mainittu vuoden 2019 Euroopan mestari Stonecapes Queila kohosi huippuvireeseen loppusyksyllä, jolloin se paineli muun muassa täyden matkan tasoitusajossa huikean SE-ajan 12,8. Myös marraskuun lopun Tammatähdessä se kiri omille teilleen kilpasiskojaan vastaan. Viimekertainen kolmossija johtui pitkälti siitä, että juoksunkulku oli Stonecapes Queilaa vastaan. Se pystyy parhaimmillaan avaamaan lujaa ykkösradalta, muttei välttämättä vielä tauon jälkeen. 6 Selene Lune hyötyy suosikeista ehkä eniten pitkästä matkasta, vaikka sen 800 metrin kiri ei toissa kerralla kantanut tällä matkalla nelossijaa ylemmäksi. Sitä ennen voimatamma vastasi kuolemanpaikalta täpärään voittoon jo ohi kurotellutta Stoneisle Oceania vastaan. Keskiviikon välistartissa Selene Lune teki kolmella kilsalla aivan hyvän vajaan kierroksen kirin, vaikka perässä peesaillut Jugador runttasi viime metreillä sen ohi voittoon. 10 Ice Wine on ollut pitkään vakuuttavassa vedossa, vaikka sen sijoitukset ovatkin jonkin verran heitelleet. Se harasi kolme kilpailua sitten piikistä mukavasti Selene Lunea ja Stoneisle Oceania vastaan ja jäi seuraavaksi takapareista sisältä pussiin. Viimeksi tamma voitti helpomman tammalähdön varmasti keulapaikalta, jonka haki takamatkalta toisessa kaarteessa. Kaikkien kovin kilpasiskojen kiertäminen takarivistä voi kyllä olla Ice Winelle tällä kertaa liian vaativa urakka. Stonecapes Queilan lisäksi eri pituisilta tauolta palaavien 5 Free Me'n, 9 Her Royal Highnessin ja 11 Gloria Webin iskukyvystä jokainen voi tehdä oman päätelmänsä tallikommenttien perusteella. Parhaimmillaan kolmikko ei varmasti heti ole. Pelijakauma: Stonecapes Queilan suosikkiaseman voi kyseenalaistaa sairaustauon jälkeen, ja myös Ice Wine on ylipelattu. Suosikkimme Stoneisle Ocean on puolestaan karkeasti alipelattu, ja sen kaveriksi vihjesysteemeihin mahtuu ainoastaan Selene Lune, joka on myös liian vähällä huomiolla. Juoksunkulku: Radoilta 1, 3 ja 5 avataan hyvin. Stoneisle Oceanilla on hyvä mahdollisuus päästä johtamaan tammalaumaa. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3, 6 Suuri: 3, 6

Toto75-2 Suosikki: Suomenhevosten keskipitkän matkan tasoitusajossa kilpailee monta voittoon pystyvää väkevää porskuttajaa, joiden järjestykseen laittaminen ei ole yksinkertaista. Laukkariskien uhallakin kärkirankkauksiamme ovat 1 Rallin Muisto, 2 Tinderi ja 3 Lennon Rapina. Lennon Rapina saa suosikin viitan. Vaikka ruuna on varmistunut, sen alkulaukka ei edelleenkään yhtään yllättäisi. Viimeksi Lennon Rapina sai haettua Lahden kierroksella kärkipaikan, mistä vastaili varmaan voittoon. Haastajat: Tinderi on voittanut viime aikoina laukattomat juoksunsa, ja sillä on kehittymispotentiaalia vaikka millä mitalla. Viimeksi voimapesä oli jyräämässä alkulaukan jälkeen vielä ykköseksi, kunnes ponkaisi taistelun tuoksinassa laukalle vähän ennen maalia. Viime kilpailussa parasta osaamistaan esittänyt 4 Tuuskanen on edellisiä luotettavampi menijä. Koska ruuna ei ole kuitenkaan ihan yhtä vahva, se jää haastajaleiriin. Tuuskanen irtosi Lappeenrannassa johtopaikalta ylivoimavoittoon ennen kupeellaan taivaltanutta 5 Montsan Vippiä. Se pystyy nytkin vetämään pitkän ja kuuluu systeemeihin. Edellä mainittua Rallin Muistoa laukat ovat rienanneet viime aikoina tuon tuostakin, mutta se on myös paljastanut niiden lomassa monta kertaa kovan kuntonsa ja pojattomat voimavaransa. Viimeksi lähdössä pahasti laukannut ruuna kiri vauhdikkaasti maalisuoralla. Lähes elämänsä iskuun kohonnut 12 Diori on nopea kirihevonen, mutta koska pitkä matka ei ole sille eduksi, se kuuluu mukaan vain oikein leveisiin revityksiin. Yllättäjät: Takamatkan vaarallisimmat ovat tutut kilpakumppanit 9 I.P. Vapari ja 11 Vilju. I.P.Vapari lähti 1,5 kuukautta sitten Oulun kolmella kilometrillä reilu kierros jäljellä johtamaan 3. radan letkaa ja kamppaili hyvin kakkoseksi lujaa spurtanneen Troll Sterk Vikingin jälkeen. Vilju seurasi I.P. Vaparia kirilenkillä ja tuli maaliin valjakonmitan päässä saman veroisella esityksellä. Viljun kunto on pitänyt, sillä se nousi esimerkiksi viime viikolla Vermossa laukan jälkeen hyvin kolmanneksi. I.P. Vapari on sen sijaan ollut Oulun juoksua seuranneen laukkastarttinsa jälkeen kuukauden tauolla. Pelijakauma: Lennon Rapinan ja Tinderin kannatus on yläkantissa ja Rallin Muiston ja Viljun alakantissa. Juoksunkulku: Tuuskanen avaa johtoon ja Adven Ture sen taakse. Lennon Rapina tai Tinderi lähtee ravatessaan vaatimaan keulapaikkaa, mutta se ei taida olla tarjolla. I.P. Vapari iskee aikaisin takamatkalta. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 3, 2, 4, 1, 9, 11 Suuri: 3, 2, 4, 1, 9, 11

Toto75-3 Suosikki: Voitosta voittoon viime kuukausina juossut 2 Astrum jatkaa suurena suosikkina Talvicupin finaalissa. Startti startilta parantaneen hevosen voitot ovat tulleet niin ilmavalla tyylillä, etteivät sen rajat nouse ihan äkkiä vastaan. Kova avaaja päässee kaikkien viime starttiensa tavoin taas dominoimaan juoksua keulaan hyvältä lähtöpaikaltaan. Haastajat: Astrumin kovimmat haastajatkin ovat hyviä. Jos sitä varmistelee, ensimmäisinä kyseeseen tulevat 1 Jetset Vice, 3 Again Kronos ja 4 Callela Socrates. Nousuvireinen Again Kronos nappaa pian väkisin ensimmäisen voittonsa. Se kiri toissa kerralla karsintalähdössä 2. ulkoa hyvin kakkoseksi, muttei kyennyt uhkaamaan 11,3-kyytiä lopettanutta Astrumia, joka sai vetää hiljaa matkalla. Viimeksi ruuna oli oikein sisukas kuolemanpaikalta, jonne nousi toisessa kaarteessa. Se menetti voiton vasta aivan viime metreillä. Jetset Vice on petrannut menoaan kovasti viime kuukausina. Ruuna voitti kolme kilpailua sitten oikein hallitusti piikistä ja kiri seuraavaksi Vermossa 5. ulkoa hyvällä ajalla kolmanneksi voittoon jyränneen Mr Big Moneyn vanavedessä. Viimeksi oli taas voiton vuoro karsinnassa, jossa hevonen spurttasi maalisuotalla 2. sisältä ärhäkästi ohi johtaneen Callela Socratesin. Jetset Vicelle on nytkin luvassa huippureissu sisäradalla kärkiporukassa. Callela Socrates on niin hurja avaaja, että se laittaa halutessaan suosikille kapuloita rattaisiin kiihdytyksessä. Vaikka keulassa jatkuvasti juossut ruuna on tehnyt koko ajan hyviä juoksuja, entistä kovemmassa porukassa selkäreissu lienee sen tavoitteena tällä kertaa. Yllättäjät: Paljon viime sijoituksiaan parempi 12 Marlon Dee tuskin pystyy nousemaan voittoon asti piippuhyllypaikaltaan, mutta sen seuraamista kannattaa jatkaa sopivampia tehtäviä varten. Se kiri kolme starttia sitten viimeiseltä sijalta mainiosti neljänneksi kovien hevosten tuntumaan. Toissa kerralla ruuna eteni 3. ulkoa 700 metrin kirillään voittotaistoon, mistä laukkasi maalisuoran puolivälissä, kun oli loppumatkalla hiukan epävarmalla ravilla. Viimeksi karsintalähdössä Marlon Deen juoksu ei onnistunut, mutta se spurttasi hyvin, kun pääsi aivan liian myöhään pussista. Kilpailujen myötä petraava 5 My Ways Not Yours voi myös kohta juhlia sopivassa paikassa, mutta lauantain tehtävä on sille ehkä vielä turhan hankala suosikkien ulkopuolelta. Hevonen oli viimeksi Astrumin ja Again Kronosin jälkeen hyvä kolmas kuolemanpaikkajuoksulla. Pelijakauma: Astrumin peliprosentti on karannut vähän turhankin suureksi. Again Kronos ja yllättäjäideamme ovat aliarvostettuja. Juoksunkulku: Radoilla 1, 2 ja 4 on tuliset avaajat. Callela Sorates on ehkä nopein, mutta se luovuttaa kiihdytyksen jälkeen vetotyöt Astrumille. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2 Suuri: 2, 3

Toto75-4 Suosikki: Superori 10 Välähdys pääsi vihdoin viime kierroksella voitonmakuun. Muihin verrattuna ylivertaisen nopea suomenhevonen spurttasi viimeisellä takasuoralla hänniltä hetkessä kaikkien ohitse ja vastaili lopussa helppoon voiton, kun ei käynyt edellisen starttinsa tavoin kakkimaan. Viime vuosia paremmin alussa käyttäytyvä Välähdys on nytkin takarivin lähtöpaikastaan huolimatta vahvoilla Kavioliigan loppukiritaistossa. Haastajat: 1 Morison ja 3 Kartier iskivät yhteen kaksi viikkoa sitten Teivossa. Morison vei niukan voiton kuolemanpaikalta, mutta mainio oli myös 700 metrin kirillä 3. ulkoa aivan sen rinnalle puristanut Kartier. Morison jatkoi väkevää menoaan myös viime lauantaina, jolloin se nousi matkalla tulleen laukkansa jälkeen vielä väkevästi toiseksi ohi 5 Pyörylän Paronin. Vermossa sen peikkona laukkavaaran lisäksi on pussitusriskin aiheuttava ykkösradan lähtöpaikka. Kartierin kirit Teivossa ja sitä ennen Kuopion T75-finaalivoitossa olivat niin komeat, että sen voi uskoa ottelevan kärkisijoista myös Kavioliigassa, jossa se debyt

Toto75-5 Suosikki: Kahdella hevosella pärjää pitkälle lämminveritammojen Talvicupin finaalissa. Vermon karsintalähdössä elämänsä soolojuoksuun innostunut ja kuolemanpaikalta omille teilleen jo viimeisessä kaarteessa lähtenyt 2 I Keep Wy Word on samanlaisena vaikeasti lyötävissä, koska päässee pahimman vastustajansa sisäpuolelta tällä kertaa piikkipaikalle. Haastajat: Jokaiseen Suomen starttiinsa parantanut 3 Listas Tequila erottuu selkeäksi päähaastajaksi. Hallittu keulavoitto kevyessä karsintalähdössä ei vielä käynyt kunnon mittarista tamman hyvyydelle, mutta viime lauantain keulavoitto T75-lähdössä kertoi, että se pystyy takuulla menestymään vielä pitkään. Vaikka Listas Tequila joutui tekemään kunnolla töitä matkalla, se vastasi vielä lopussa hienosti uhkaajalleen. 10 Arnie’s Emilie ei ole ollut enää ihan parhaimmillaan talviradoilla. Se lopetti karsintaerässä asiallisesti 2. ulkoa maalisuoralla, muttei uhannut edessään juossutta 1 Ranch Rocky Roadia reippaassa vauhdissa. 6 African Queen ei päässyt kirimään samassa lähdössä vapaasti 3. sisältä. Hyvältä lähtöpaikalta starttaava 9 Amour Mirage spurttasi karsintalähdössä edellisiin kilpailuihinsa nähden yllättävän pontevasti ulkokautta 4. ulkoa. Nousukunnossa ollut 5 Nutcracker spurttasi karsinnassa mukavasti hänniltä sisäradalta ja saavutti lopussa selvästi kolmanneksi sijoittunutta 4 Magnifique Eliseä, joka sai kelpo reissun 3. ulkona. Yllättäjä: Ylempänä mainitulle Ranch Rocky Roadille saattaa olla tarjolla keulahevosen selkä, mistä se ei ole välttämättä ulkona voittotaistostakaan. Se oli karsinnassa urhea kakkonen Listas Tequilan kupeelta kuolemanpaikalta ja viimeisteli kuntoaan maanantaina Seinäjoella, missä tuli hänniltä voimat tallella pussissa maaliin. Pelijakauma: Näemme I Keep My Wordin niukkana suosikkina Listas Tequilan sijasta. Ranch Rocky Road on suosikkikaksikon varmistelijoille kanuunamerkki. Juoksunkulku: Radoilta 1-4 lähdetään liukkaimmin. I Keep My Wordin lähtönopeus on vaihdellut, mutta se päässee keulaan, ja Ranch Rocky Road varjostaa sen kannoilla. Listas Tequilaa uhkaa kuolemanpaikkajuoksu, ellei se onnistu ohittamaan I Keep My Wordia kiihdytyksessä. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 2, 3, 1 Suuri: 2, 3, 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: Kuutoskohteessa kilpailee monta lahjakasta menijää ja se vaatii sitä myöten melko tukevan rastituksen. Jopa suosikin nimeäminen on makuasia, kun arvontakone heitti upeasti läpi uransa menestyneen 12 Night Guardin synkälle lähtöpaikalle. Sieltä loistojuoksukaan ei välttämättä auta ruunaa voittotaistoon, jos kärjessä lönkötellään matkalla. Vaikka 26 startistaan 21 voittanut Night Guard jäi toissa kerralla Lahdessa kakkoseksi, sen esitys hänniltä pitkällä kirillä oli mitä mainioin. Hevonen palasi viime lauantaina Turussa päiväjärjestykseen ja runnoi kuolemanpaikalta varmaan voittoon. Haastajat: Syksyllä huimia esityksiä tehneen 2 Crossoverin juoksu ei onnistunut tauon jälkeen, mutta ihan parhaimmillaan se ei ole kenkien kanssa talvella ollut. Ruuna putosi viikko sitten lyhyellä matkalla piikistä kolmanneksi Night Quardin käsittelyssä. Crossover voi vielä vähän petrata kolmanteen juoksuunsa. Marraskuun lopulla Kasvattajakruunussa yllätyskakkoseksi spurtannut 5 Might Be Romeo on saanut taas juonesta kiinni parin laukkastarttinsa jälkeen. Se on esittänyt oikein hyvät loppukirit tuoreimmissa kilpailuissaan. Viimeksi oriin edelle jäi vain hurja Credit To Love. Jos nopea avaaja sai sopivan reissun keulassa tai selässä, se on yksi voittoon pystyvistä. 1 Casimir Tof pystyi lyömään Night Guardin Lahdessa. Se sai 100-prosentisesti onnistuneen juoksun kärkiporukassa, minkä jälkeen eteni kiertelemättä voittoon. Viikko sitten Turussa ruunan reissu sujui myös oivallisesti 2. ulkona Night Guardin peesissä, mistä se seuraili neljänneksi. Tallikommenttien mukaan hevonen tuhlasi Turussa voimiaan ennen lähtöä, minkä takia ei ollut aivan pontevimmillaan. Vauhdikas 3 Hudson Web pääsi näyttämään viime startissa oikeaa osaamistaan ja voi vielä petratakin jonkin verran, koska palasi siihen sairauspaussilta. Se pääsi takamatkalta 3. ulos, mistä kiskaisi maalisuoran mittaisella spurtillaan keulavoittajan tuntumaan. 11 Pastorn on aloittanut hyvillä esityksillä Suomessa, mutta joutuu vielä venymään heikoilta lähtöpaikaltaan. Se kesti ensimmäisellä kerralla 10,5-avauksen jälkeen piikistä toiseksi ja kiri viimeksi ykköseksi, kun pääsi nousemaan maalisuoran alussa keulahevosen takaa ulos. 10 Q-Rex Oak on parhaimmillaan reipastempoisissa juoksuissa. Ruuna oli toissa kerralla Teräsmiesliigassa 2. ulkoa ihan hyvä kolmas ja voitti sitä ennen Kuopiossa pitkän matkan pystyyn piikistä. Keskiviikon välistartissaan Q-Rex Oak antoi kyllä yllättävän pahasti periksi eikä ole nyt pelihevosia. Yllättäjä: 9 Benobi Zet on noussut niin rautaiseen kuntoon, että se on huomioitava myös tällä tasolla. Hevonen kiri toissa kerralla T75-lähdösssä takajoukosta oikein hyvin neljänneksi ja jyräsi viimeksi iltaravilähdössä pitkällä kirillään hallittuun voittoon. Pelijakauma: Might Be Romeo ja Benobi Zet ovat alipelattuina parhaat merkit. Juoksunkulku: Säpinää riittää tässäkin kohteessa alkumetreillä, sillä viidellä sisimmällä radalla on riuskat avaajat. Crossover on todennäköisin vetojuhta, ellei sille haluta tarjota tällä kertaa selkäreissua. Muita vaihtoehtoja ovat lähinnä Hudson Web ja Might Be Romeo. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 12, 2, 5, 1, 3, 9 Suuri: 12, 2, 5, 1, 3, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: 2 Dzingel on äitynyt niin vallattomaan menoon talvella, että takamatkalaiset ovat enemmän kuin hikisen tehtävän edessä, mikäli meinaavat saada voittoputkessa olevan ruunan kiinni kylmäveristen Talvicupin finaalissa. Se ravasi viime viikon karsintalähdössä neljännen peräkkäisen tolppansa leikitellen. Keulassa juossut Dzingel spurttasi maalisuoralla kuin lämminverinen pakoon kilpakumppaneiltaan. Haastajat: Vaikka 11 Rysky on Dzingeliäkin kyvykkäämpi menijä, sen ei ole lainakaan helppo tavoittaa tätä 20 metrin pakilta. 12 kilpailustaan seitsemän voittanut ori ryntäsi karsinnassa lähtölaukalle, kun oli kovin paineissaan, mutta voi päästä pakilta varmemmin matkaan. Vaikka sijoitus jäi karsinnassa heikoksi, Rysky kulki niin lujaa hyppynsä jälkeen, että sen huippuvire pitää. Välillä pitkällä tauolla olleen 10 Viisorin kunto nousee kohinalla. Se joutui toissa kerralla lujille keulapaikalta 2600 metrillä, mutta voitti normaalimatkalla ajetun karsinnan väljästi samalta paikalta. Lauantaina ehkä selviää, kuinka kierteleminen sujuu ruunalta, ellei vauhdikas ja ravivarma menijä onnistu suhahtamaan takamatkalta jopa keulapaikalle asti ohi hitaammin käynnistyvien paalukarsinan hevosten. 14 Paakkarin Into kiri karsinnassa pirteästi kakkoseksi tarkan sisäratareissun jälkeen, mutta takamatkalta sen on kiertelemällä paljon hankalampi yltää totosijataistoon finaalissa. Yllättäjät: On mielenkiintoista nähdä, tuoko huippukuski valmentajan ajamien starttien jälkeen lisävaihteen tasaisen varmasti kehittyneelle 13 Teppo Tuiskulle. Se joutui ponnistelemaan karsinnassa melko paljon ennen kuin pääsi etusuoralla kuolemanpaikalle ja sinnitteli täysin hyväksyttävästi. Toissa kerralla kuolemanpaikalta ylivoimavoittoon jyrännyt 1 Lilin Jalo juoksi karsinnassa 3. ulkona ja pääsi kiriinsä maalisuoran alussa. Se lopetti asiallisesti kakkoseksi, mutta paljon taaempaa tullut 3 Ierikka meinasi ehtiä siitä ohitse. 12 Pipareemo on nousut pitkän taukonsa jälkeen loistavaan kuntoon ja ansaitsisi pian voitonkin. Mikä olisikaan täysosumalle makoisampi paikka kuin tällainen arvolähtö. Ruuna hävisi toissa kerralla vain täpärästi keulavoittajalle kuolemanpaikkajuoksun jälkeen ja kulki karsintalähdössä hyvin vauhdikkaasti laukkojensa lomassa. Ylempänä mainittu Ierikka pystyisi myös paljoon, mutta se on kiusallinen epävarma. Hevosella on laukka hyvin pinnassa etenkin alkumatkalla. Se nousi karsinnassa alkuhyppyjensä jälkeen viimeiseltä sijalta vielä vahvasti taistoon kakkospalkinnosta Dzingelin takana. Nousuvireinen 6 Ysikymppi tuli karsinnassa hyvännäköisenä pussista maaliin ja myös sitä kannattaa jonkin verran varoa. Pelijakauma: Dzingel ja Viisori ovat ylipelattuja, ja niiden kustannuksella Rysky ja yllättäjäehdokkaamme ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Juoksunkulku: Lilin Jalo pitää sisäradalta keulat ja saa startin rauhassa ottavan Dzingelin alkumatkalla kimppuunsa vaatimaan piikkipaikkaa, ellei Viisori ehdi ennen sitä. Dzingel tai Viisori on lopullinen keulahevonen. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 11 Suuri: 2, 11, 10, 13, 1, 12, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

